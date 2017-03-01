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Facebook, intihara meyilli kişileri belirleyen yapay zeka üzerinde çalışıyor

Facebook, üzerinde çalıştığı yeni bir yapay zeka teknolojisiyle intihara meyilli olan kişileri tespit etmeyi amaçlıyor. Sosyal paylaşım sitesi, bu kişiler için özelleştirilmiş araçlarını da tanıttı.
2 yıl
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Web Siteleri
Emre Karakullukçu
Yazar
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Facebook, intihara meyilli kişileri belirleyen yapay zeka üzerinde çalışıyor
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Dünya üzerinde ortalama olarak her 40 saniyede bir insan kendi yaşamını sonlandırıyor. Facebook, günden güne artan bu vakaları elinden geleni yaparak en aza indirgemeyi hedefliyor.

Daha önceki dönemlerde, intihara meyilli kişilere yardım sunan bir sistemi kullanıma sunan Facebook, şimdi de yapay zeka teknolojisiyle bu kişilere yardım etmeyi amaçlıyor. Şirket, üzerinde çalıştığı yeni bir yapay zeka teknolojisiyle intihara meyilli olan kullanıcılarını saptamayı ve onlara yardım etmeyi deneyecek.

Yapay zeka, paylaşılan gönderileri değerlendirerek kullanıcıların psikolojik durumu hakkında çıkarım yapmayı deneyecek. Aynı zamanda, intihara meyilli olabileceğinden şüphelendiği kullanıcıların arkadaşlarından da yardım talep edecek. Yapay zeka, önceki dönemlerde kullanıma sunulan yardım araçlarını intihara meyilli olan kişilerin arkadaşları için daha belirgin yapacak. Böylece şüphelendiği kişinin arkadaşlarından da şüpheleriyle ilgili bilgiler alabilecek. Şimdilik Amerika dışında kullanıma sunulmamış olan bu özellik, Facebook’un söylediğine göre “sınırlı test” aşamasında.

Buna ek olarak Facebook; National Eating Disorder Association, National Suicide Prevention Lifeline, Crisis Text Line gibi birçok kurumla anlaşma yaptı ve Messenger için yeni bir araç geliştirdi. Bu araç, sorun yaşayan veya bir başkası için endişelenen kişilerin profesyonel yardım alabilmesini mümkün kılacak. Facebook bu özelliğin de henüz test aşamasında olduğunu, ancak ileri tarihlerde özelliğe erişebilen kullanıcı sayısının artırılacağını duyurdu.

Canlı yayın yapanlar da destek alabilecek

Facebook, bu araçları geliştirirken birçok intihar vakasının yaşandığı canlı yayınları da unutmamış. Sosyal paylaşım sitesi, canlı yayın sırasında intihar etmeye kalkışan kişilere yardım etmek için eş zamanlı olarak çalışan bir bildirim sistemi geliştirmiş. Bu sistem, yayını bildiren kişinin destek alarak arkadaşına yardımcı olmasını sağlayacak. Yayın sahibi ise yardım alabileceği kişileri, bağlantıları görüntüleyebilecek.

Facebook araştırmacısı olan Jennifer Guadagno “Bazı kişiler böyle durumlarda yayını kesmemiz gerektiğini söylüyorlar, ancak şunu öğrendik ki yayını erkenden kesmemiz o kişinin yardım alma şansını ortadan kaldırabilir,” dedi.



https://www.engadget.com/2017/03/01/facebook-testing-ai-that-helps-spot-suicidal-users/ Yorum Yaz
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lawbreaker 2 yıl
herkes de bir özel hayata müdahale sevdası. size ne kardeşim adam ister köprüden atlar ister nette geyik yapar. Bunun bir sonraki adımında elinde sigara fotosu olanlara rakı sofrasındakilere bagımlılıktan kurtulma için danışmanlık servisi falan olur artık.
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kadirirdem 2 yıl
Bu güzel olur ne kadar olay engellenirse kâr dır.
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Katalikitci 2 yıl
Kendisine nefret etmeye başlayan kişileri de tespit eden yapay zeka geliştirsin de kendine çekidüzen versin.
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axaxa 2 yıl
Böylw bi film vardı sanki .d
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senjido 2 yıl
Hayır da, şer de Allah’tandır.
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kmesne 2 yıl senjido
Trolluyorsunuz mu anlamadım adamlar intihar etmelerini önlemek için güzel sistem kurmuşlar gelip her şey Allah'a aittir her şey Allah'ındır yazıyorsun
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