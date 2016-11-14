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Facebook karaborsadan neden çalıntı şifreler satın alıyor?

Portekiz'deki Web Zirvesinde konuşan Facebook CSO'su Alex Stamos, firmanın kullanıcılarını güvende tutmak adına ne tarz önlemler aldığını açıkladı. Detaylar haberimizde...
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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sosyal medya
Caner Köksel
Haber Editörü
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Yeni bir rapora göre Facebook kullanıcılarının hesaplarını güvenli tutabilmek adına kara borsada satılan hesap şifrelerini satın alıyor. Portekiz'de düzenlenen Web Zirvesi 2016'da konuşan Facebook CSO'su Alex Stamos sosyal medya sitesinin günlük 1.3 milyar kullanıcısı olduğunu belirtiyor bunca kişiyi güvende tutmanın gerçekten de oldukça zor olduğunu söylüyor.
"Güvenlik" ve "emniyet" kavramlarının farklı olduğunun altını çizen Stamos, takımının mükemmel güvenlikli yazılımı yapabileceğini ancak yine de kullanıcıların başka yollardan zarar görebileceğini söylüyor.
Ayrıca Bkz. "Snap Inc.'in Spectacles gözlükleri eBay'de $2500 fiyatlara alıcı buluyor"
Yahoo'dan ayrılışı sonrası 2015 yazında Facebook'a katılan Stamos, aynı şifrelerin farklı yerlerde kullanımının internet üzerindeki temel zarar görme nedenlerinden birisi olduğunu vurguluyor.
Bu durumun farkında olan Facebook çalınan hesapları satıldığı karaborsa sitelerden satın alarak kendi veritabanındakilerle eşleştirerek güvenlik tehlikesi olan hesap sahiplerini daha güçlü şifre kullanmaları yönünde direktifler veriyor.
Kullanıcılarına pek çok farklı güvenlik çözümü sunan sosyal medya devi kullanıcılarının iki katmanlı kimlik doğrulama gibi sistemleri kullanmasını tavsiye ediyor.

http://thehackernews.com/2016/11/facebook-acccount-password.html Yorum Yaz
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interwap 3 yıl en beğenilen
Şirketler çalıntı şifreleri satın alarak hırsızları şifre çalmaya teşvik ediyorlar.
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astralll 3 yıl
Vay be şaşırtıcı bir haber...
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Macella 3 yıl
karaborsa tam olarak neresi acaba? kendi şifremi satmayı düşünüyorum da.
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interwap 3 yıl en beğenilen
Şirketler çalıntı şifreleri satın alarak hırsızları şifre çalmaya teşvik ediyorlar.
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CWaRRioR 3 yıl
Bir bakıma karaborsacılar için teşvik oluşturuyorlar aslında. Siz satın ben alırım türü...
Bunun yerine kullanıcıları ısrarla 2 aşamalı doğrulamaya yöneltseler, şifreler için belirli bir karmaşıklığı zorunlu tutsalar daha yerinde olur.
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KemalSanlii 3 yıl
İnstagramda uyarmıslardi beni aylar önce böyle birşey var tebrik edilmeli
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KaleyDeskop 3 yıl
antivirüs şirketleri'de karaborsa'nın en büyük satın alıcılarından, hatta satılan çoğu şifre exploit sırf adını yürütmek için anti virüs şirketleri tarafından satın alınıyor.
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Virinom 3 yıl
Gerçekten mantıklı ve her firmanın yapmaya uğraşmayacağı bir hareket. Tebrik etmek lazım.
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