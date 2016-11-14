Facebook karaborsadan neden çalıntı şifreler satın alıyor?

Yeni bir rapora göre Facebook kullanıcılarının hesaplarını güvenli tutabilmek adına kara borsada satılan hesap şifrelerini satın alıyor. Portekiz'de düzenlenen Web Zirvesi 2016'da konuşan Facebook CSO'su Alex Stamos sosyal medya sitesinin günlük 1.3 milyar kullanıcısı olduğunu belirtiyor bunca kişiyi güvende tutmanın gerçekten de oldukça zor olduğunu söylüyor.

"Güvenlik" ve "emniyet" kavramlarının farklı olduğunun altını çizen Stamos, takımının mükemmel güvenlikli yazılımı yapabileceğini ancak yine de kullanıcıların başka yollardan zarar görebileceğini söylüyor.

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Yahoo'dan ayrılışı sonrası 2015 yazında Facebook'a katılan Stamos, aynı şifrelerin farklı yerlerde kullanımının internet üzerindeki temel zarar görme nedenlerinden birisi olduğunu vurguluyor.

Bu durumun farkında olan Facebook çalınan hesapları satıldığı karaborsa sitelerden satın alarak kendi veritabanındakilerle eşleştirerek güvenlik tehlikesi olan hesap sahiplerini daha güçlü şifre kullanmaları yönünde direktifler veriyor.

Kullanıcılarına pek çok farklı güvenlik çözümü sunan sosyal medya devi kullanıcılarının iki katmanlı kimlik doğrulama gibi sistemleri kullanmasını tavsiye ediyor.

http://thehackernews.com/2016/11/facebook-acccount-password.html