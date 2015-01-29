Facebook kullanıcılara ilişkin sayısal verileri paylaştı

Facebook aylık aktif kullanıcı sayıları

Sosyal medya devi Facebook 2014 yılının son çeyreğine ilişkin kullanıcı verilerini açıkladı. Aylık aktif kullanıcı sayısının 1.39 Milyara çıktığını açıklayan şirket bir önceki çeyrekte (2014 3. çeyreği) bu rakamı 1.35 Milyar olarak açıklamıştı. 3 ay içerisinde Aylık aktif kullanıcı sayısını 43 milyon arttıran şirket son çeyrek içerisinde mobilde aylık kullanıcı sayısını ise 1.18 Milyar olarak açıkladı.

Sadece mobil cihazları kullanarak Facebook'a erişenlerin sayısı

Aktif kullanıcılar arasında en büyük kitleyi Asya kıtasındaki kullanıcılar oluştururken gelişmekte olan ülkeler arasında da yaygınlığın arttığı söylendi. Bilgisayarlarını kullanmadan sadece mobil olarak platforma bağlanan kullanıcıların sayısı ise yarım milyarı aşarak 526 Milyona ulaştı. Platformu günlük olarak takip eden kullanıcı sayısı ise 890 Milyon olarak açıklandı, bu rakam da tüm kullanıcıların %64'üne tekabül ediyor.



Son çeyreğe ait raporda günlük olarak aktif ziyaret eden kullanıcıların sitede ortalama 3 video izlediği, ve günlük video izlenme sayısının 3 Milyara ulaştığı açıklandı. Platform üzerinden her gün 2 Milyar fotoğraf paylaşılırken video paylaşım sayısı 1 Milyarın altında kaldı.