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Facebook kullanıcılara ilişkin sayısal verileri paylaştı

Sosyal medya devi 1.39 Milyara ulaşan kullanıcı sayısını,her gün 3 Milyar video izlenildiği ve 2 Milyar fotoğraf paylaşıldığı gibi ilginç sayısal verileri açıkladı.
4 yıl
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Web Siteleri
Oğuz Avcı
Editör
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Facebook kullanıcılara ilişkin sayısal verileri paylaştı
Facebook aylık aktif kullanıcı sayıları 
Sosyal medya devi Facebook 2014 yılının son çeyreğine ilişkin kullanıcı verilerini açıkladı. Aylık aktif kullanıcı sayısının 1.39 Milyara çıktığını açıklayan şirket bir önceki çeyrekte (2014 3. çeyreği) bu rakamı 1.35 Milyar olarak açıklamıştı. 3 ay içerisinde Aylık aktif kullanıcı sayısını 43 milyon arttıran şirket son çeyrek içerisinde mobilde aylık kullanıcı sayısını ise 1.18 Milyar olarak açıkladı.
 
Facebook kullanıcılara ilişkin sayısal verileri paylaştı
Sadece mobil cihazları kullanarak Facebook'a erişenlerin sayısı 
Aktif kullanıcılar arasında en büyük kitleyi Asya kıtasındaki kullanıcılar oluştururken gelişmekte olan ülkeler arasında da yaygınlığın arttığı söylendi. Bilgisayarlarını kullanmadan sadece mobil olarak platforma bağlanan kullanıcıların sayısı ise yarım milyarı aşarak 526 Milyona ulaştı. Platformu günlük olarak takip eden kullanıcı sayısı ise 890 Milyon olarak açıklandı, bu rakam da tüm kullanıcıların %64'üne tekabül ediyor.

Son çeyreğe ait raporda günlük olarak aktif ziyaret eden kullanıcıların sitede ortalama 3 video izlediği, ve  günlük video izlenme sayısının 3 Milyara ulaştığı açıklandı. Platform üzerinden her gün 2 Milyar fotoğraf paylaşılırken video paylaşım sayısı 1 Milyarın altında kaldı. 

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HydroAcidX 4 yıl
Türkiye'deki aktif kullanıcı sayısını merak ettim.
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bkaakco 4 yıl
Aktif olarak en çok kullandığım iki siteden birisi. Bir tanesi tabii ki DH.
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Masquerade89 4 yıl
sanırım gelişmemiş ülkeler facebook ile yeni tanıştı o yüzden bu kadar aktif kullanıcı var
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atmaca57 4 yıl
sizce artmaması normal değil mi
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doctor_bey 4 yıl
Bu tabloyu görünce zaten sevmediğim Facebook'tan şimdi nefret etmeye başladım, kıskandım diyelim.
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Das Boot 4 yıl
Halen nasıl artıyor şaşırıyorum.
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CooL_ROMEO 4 yıl
Piyasa değerine baktığımızda öyle çok ahım şahım firma olmasada Facebook ve yanında tabii ki google, apple ve samsung gibi firmalardan çok daha güçlü.(Bilgi güçtür.)
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kralciplak1905 4 yıl
Adamların kendi dünyası oluşmuş resmen??
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