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Facebook kullanıcısı, veri güvenliğini ihlal eden şirkete dava açtı

Bir Facebook kullanıcısı, 50 milyon kullanıcının verilerine kullanıcıların rızası olmadan erişim sağlayan Facebook'a dava açtı. Dava bir toplu davaya dönüşebilir.
1 yıl
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sosyal medya
Furkan Babur
Yazar
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Facebook kullanıcısı, veri güvenliğini ihlal eden şirkete dava açtı
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İngiliz veri analiz şirketi Cambridge Analytica'nın, 50 milyona yakın kullanıcının verilerine onlardan habersiz ulaşmasını sağlayan ve bu verilerin başkanlık seçiminde kullanılmasına aracılık eden Facebook mahkeme karşısına çıkacak. ABD'nin Maryland eyaletinde yaşayan Lauren Price isimli Facebook kullanıcısı, San Jose'deki federal mahkemede hem Facebook hem de Cambridge Analytica'ya dava açtı. 


Zarar gören diğer kullanıcılar da katılabilir 

Veri ihlali sonrasında bir kullanıcı tarafından şirkete açılan ilk davayı açan Lauren Price, "Facebook bu güvenlik ihlalini iki yıldır biliyordu, ancak kullanıcılarını korumak için çok az şey yaptı ya da hiç bir şey yapmadı." ifadeleriyle şirketi suçlarken Price'ın avukatı ise şirketin, kullanıcıların veri güvenliğini göz ardı ettiğini ve ihlali bilinçli olarak sakladığını vurguladı. Price açtığı davada bilgileri rızaları dışında toplanan ve veri ihlalinden zarar gören bütün ABD'li Facebook kullanıcıları adına mücadele etmek istiyor. Bu nedenle mahkeme ilk olarak davanın bir toplu dava olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceğine karar verecek ve şartlar uygunsa zarar gören diğer kişilerin de Price'ın yanında davaya katılmasına olanak sağlayacak.


Tabi Price'ın açtığı dava veri ihlali sonrasında kullanıcı tepkisinin yargıya taşındığı ilk örnek olsa da Facebook'a açılan ilk dava değil. Geçtiğimiz günlerde Facebook hisselerine yatırım yapan kişilerden oluşan bir grup, şirkete dava açmış ve birkaç gün içinde Facebook hisselerindeki sert düşüş nedeniyle kaybettikleri paranın kendilerine iade edilmesini talep etmişti. Facebook'un kendilerine şirket politikaları hakkında yanıltıcı bilgiler verdiğini belirten yatırımcılar veri ihlali skandalının da şirket tarafından gizli tutulduğuna dikkat çekmişti.


https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-03-21/facebook-sued-over-data-disclosure-to-cambridge-analytica Yorum Yaz
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danner 1 yıl
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