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Mark Zuckerberg veri ihlali skandalı hakkında konuştu: Tekrarı yaşanmayacak

Facebook'un patronu Mark Zuckerberg, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan veri ihlali skandalının ardından ilk kez kameralar karşısına çıktı ve yeni güvenlik önlemlerini açıkladı.
1 yıl
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sosyal medya
Furkan Babur
Yazar
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Geçtiğimiz hafta İngiliz veri analiz şirketi Cambridge Analytica'dan bir analistin açıklamaları Facebook'taki veri ihlalini skandalını ortaya çıkarmıştı. 2015 yılında Facebook'taki 50 milyon kullanıcıya ait verilerin ihlal edildiği olay şirket tarafından biliniyordu ancak şirket bu olayı kullanıcılar ve yetkili makamlarla paylaşmak yerine gizlemeyi tercih etmişti. Skandalın duyulmasıyla birlikte sosyal medyada kullanıcılar,  #deletefacebook etiketiyle şirkete tepki gösterirken şirketin piyasa değerinde milyarlarca dolarlık düşüş meydana gelmişti. 
 
Tüm bu olayların ardından sosyal medya devinin kurucusu ve CEO'su olan Mark Zuckerberg'in açıklama yapması beklenirken Zuckerberg bugün kameraların karşısına çıktı. CNN'in Anderson Cooper 360° isimli programına konuk olan Zuckerberg, ''Facebook'u kurdum ve günün sonunda platformumuzda olan şeylerden sorumluyum. Verilerinizi korumak için bir sorumluluğumuz var ve eğer bunu sorumluluğu yerine getiremiyorsak o zaman size hizmet sunmayı hak etmiyoruz.'' ifadelerini kullandı.

''Zararsız bir anket uygulamasıydı'' 

Söz konusu veri ihlali nedeniyle büyük bir üzüntü duyduğunu açıklayan Mark Zuckerberg, Cambridge Üniversitesi'nden araştırmacı Aleksandr Kogan'ın hazırladığı uygulamayı ilk başta zararsız bir anket uygulaması olarak değerlendirdiklerini açıkladı. Kogan ve Cambridge Analytica şirketinin kötü niyetli faaliyetlerini tespit etme noktasında başarısız olduklarını kabul eden Zuckerberg, basit bir anket uygulaması için kişisel verilere erişim izni sağladıklarını ancak Kogan'ın daha sonra on milyonlarca insanın verisine, şirketin veya kullanıcıların rızası olmadan erişim sağladığını belirtti.
Olayın detaylarını anlamaya çalıştığını açıklayan Zuckerberg, benzer bir ihlalin yaşanmayacağının da sözünü verdi. Bununla birlikte Zuckerberg'in ifadelerine göre veri ihlali problemi Cambridge Analytica ile sınırlı olmayabilir. Farklı uygulama geliştiricilerine ve araştırmacılara Facebook'taki kullanıcı verilerine erişim sağlamak için pek çok kez izin verdiklerini belirten Zuckerberg, bu uygulamaların ve araştırmacıların verilere ne ölçüde erişim sağladığını veya veri ihlali yapıp yapmadığını öğrenmek için adli makamlarla iletişim halinde olduklarını da sözlerine ekledi.
Veri ihlalini yaklaşık 3 yıl boyunca kullanıcılardan gizleyen şirket, Zuckerberg'in açıklamalarına göre verileri ihlal edilen kullanıcıların hepsine bildirimde bulunacak. #deletefacebook hareketinin geniş kitlelere yayılmadığını ancak böylesi bir tepkinin bile şirket için iyi olmadığını kabul eden Zuckerberg ayrıca verilerin güvenle korunması için yeni güvenlik önlemlerinden de bahsetti. 

Veri erişimi kısıtlanacak 

Üç ay boyunca kullanıcılar tarafından kullanılmayan uygulamaların, Facebook kullanıcılarının verilerine erişemeyeceğini açıklayan Zuckerberg özellikle büyük miktarda verisine ulaşan bütün uygulamaların araştırılacağını belirtti. Erişim kısıtlamasının yanında Facebook ile giriş yapılan uygulamalar artık sadece kullanıcı adı, profil fotoğrafı ve e-posta adresine erişebilecek, daha fazla veri erişimi için Facebook'un onayı gerekecek. Şirket ayrıca kötüye kullanım nedeni ile platformdan kaldırılan uygulamaları ve bu uygulamaların kullanıcı verilerine olan erişimini de bütün kullanıcılara gecikmeksizin bildirecek.
Tabi bu güvenlik önlemleri benzer bir skandalın yaşanmaması için yeterli olabilir ancak Cambridge Analytica'nın eriştiği verilerin, başkanlık seçimlerinde kullanıldığını vurgulayan ABD Kongresi için yeterli değil. Kongre, Zuckeberg'in birkaç gün içinde yasama organı karşısında ifade vermesini istiyor. Bu konuya da değinen Zuckerberg, ifade vermekten memnuniyet duyacağını ve bildiği şeyleri Kongre'yle paylaşacağını da dile getirdi. 

https://techcrunch.com/2018/03/21/zuckerberg-on-deletefacebook-you-know-its-not-good/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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dere.beyi 1 yıl en beğenilen
bence şükredin "K A N D I R I L D I K" da diyebilirdi :D
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Cilduz 1 yıl
Hiç kullanma ihtiyacı hissetmedim insan ne diye bütün hayat hikayesini paylaşmak ister. Bizim verilerimizi ne yapsınlar diyenler düşünsün
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Prof.Celal Şengör 1 yıl
50 milyon kişiden alınan veriler sadece Amerika'da yaşayan insalara mı ait?
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alito 1 yıl
Ben hep 50 byte'lık veri giriyorum zaten.
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Rajeesh 1 yıl
NOLUCAK YA BENİM GİZLİM YOK TERÖRÖRÖLER DUSUNSUN :d:dd:
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Haplo 1 yıl
#Deletefacebook etiketini de yine facebookta paylaşmıştır o kullanıcılar. Siliyorsan boş yapmadan sil git kardeşim, kendi yediğin halt yüzünden neden başkaları hesaplarını silsin? Yüzlerce uygulamaya binlerce izin veriyorsun, fotoğraflarını yükleyip sayfalar beğeniyorsun, sonra benim verilerim diye ağlıyorsun. O etiketi de rakip şirketler çıkarmıştır zaten. Neyi nasıl kullanacağın kişilerin kendi elindedir; bir roket insanlığı uzaya da taşıyabilir, insanlara ölüm de yağdırabilir.
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The Balance 1 yıl
Eger modern dunyada bir sey bedava ise,pazarlanan sensindir. Mark bedavadan kazanmadi ya o kadar parayi. Hepimizi yillar boyunca aptal yerine koydu. Bir kisi de cikip sana neden guvenelim demedi. Bir de boyle tipler dergilerde yilin insani olur. Para istahi insani ne hale getiriyor. Bir gun gelir de umarim para yemek zorunda kalirsiniz,geriye donup nerede hata yaptik dersiniz. Sen ben yapsak milletin bilgilerini ifsalamayi yasatmaz huzur vermezler. Umarim sana da huzur vermezler mark. Eski marklar gibi unutulur gidersin. Ne degisecek ki yerine mutlaka birisi gelir zaten.
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labtek38 1 yıl
Türkiye'nin pek umrunda olmadı tabiki. Bu verilerle toplumun nasıl manipüle edilebileceği henüz kavranamadı ülkemizde. Belki de siyasetçiler kavramıştır ve kullanmıştır. Şirketin 200 civarında seçim çalışmasına hizmet verdiği yazmıştı daha önce. Ülkemizdeki seçimler için de manipülasyon yapılmış mıdır acaba?
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dere.beyi 1 yıl en beğenilen
bence şükredin "K A N D I R I L D I K" da diyebilirdi :D
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xabc 1 yıl dere.beyi
ne kadar komik. gülelim mi? bütün hayatları siyaset olmuş.
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brshr 1 yıl dere.beyi
Evet kandırıldık diyememiş ama zararsız olduğunu zannettik demiş. Biz aynı b.kun laciverti diyoruz. Değişen bir şey yok yani sonuç aynı.
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JQKER 1 yıl
Tekrarı yaşanmayacak
daha önce kaç kere tekrarlandı önce onu açıklada bilelim
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koyunsavar 1 yıl
Tabiki tekrar yaşanacak ama caktirmadan yapacaklar zaten amaç buydu.insanlari fişlemek verilerini ele geçirmek. Silmek istiyorum ama silemiyorum samsung yavsagi telefona yapıştırdı resmen.
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