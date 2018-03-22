Mark Zuckerberg veri ihlali skandalı hakkında konuştu: Tekrarı yaşanmayacak

Geçtiğimiz hafta İngiliz veri analiz şirketi Cambridge Analytica'dan bir analistin açıklamaları Facebook'taki veri ihlalini skandalını ortaya çıkarmıştı. 2015 yılında Facebook'taki 50 milyon kullanıcıya ait verilerin ihlal edildiği olay şirket tarafından biliniyordu ancak şirket bu olayı kullanıcılar ve yetkili makamlarla paylaşmak yerine gizlemeyi tercih etmişti. Skandalın duyulmasıyla birlikte sosyal medyada kullanıcılar, #deletefacebook etiketiyle şirkete tepki gösterirken şirketin piyasa değerinde milyarlarca dolarlık düşüş meydana gelmişti.

Tüm bu olayların ardından sosyal medya devinin kurucusu ve CEO'su olan Mark Zuckerberg'in açıklama yapması beklenirken Zuckerberg bugün kameraların karşısına çıktı. CNN'in Anderson Cooper 360° isimli programına konuk olan Zuckerberg, ''Facebook'u kurdum ve günün sonunda platformumuzda olan şeylerden sorumluyum. Verilerinizi korumak için bir sorumluluğumuz var ve eğer bunu sorumluluğu yerine getiremiyorsak o zaman size hizmet sunmayı hak etmiyoruz.'' ifadelerini kullandı.

''Zararsız bir anket uygulamasıydı''

Söz konusu veri ihlali nedeniyle büyük bir üzüntü duyduğunu açıklayan Mark Zuckerberg, Cambridge Üniversitesi'nden araştırmacı Aleksandr Kogan'ın hazırladığı uygulamayı ilk başta zararsız bir anket uygulaması olarak değerlendirdiklerini açıkladı. Kogan ve Cambridge Analytica şirketinin kötü niyetli faaliyetlerini tespit etme noktasında başarısız olduklarını kabul eden Zuckerberg, basit bir anket uygulaması için kişisel verilere erişim izni sağladıklarını ancak Kogan'ın daha sonra on milyonlarca insanın verisine, şirketin veya kullanıcıların rızası olmadan erişim sağladığını belirtti.

Olayın detaylarını anlamaya çalıştığını açıklayan Zuckerberg, benzer bir ihlalin yaşanmayacağının da sözünü verdi. Bununla birlikte Zuckerberg'in ifadelerine göre veri ihlali problemi Cambridge Analytica ile sınırlı olmayabilir. Farklı uygulama geliştiricilerine ve araştırmacılara Facebook'taki kullanıcı verilerine erişim sağlamak için pek çok kez izin verdiklerini belirten Zuckerberg, bu uygulamaların ve araştırmacıların verilere ne ölçüde erişim sağladığını veya veri ihlali yapıp yapmadığını öğrenmek için adli makamlarla iletişim halinde olduklarını da sözlerine ekledi.

Veri ihlalini yaklaşık 3 yıl boyunca kullanıcılardan gizleyen şirket, Zuckerberg'in açıklamalarına göre verileri ihlal edilen kullanıcıların hepsine bildirimde bulunacak. #deletefacebook hareketinin geniş kitlelere yayılmadığını ancak böylesi bir tepkinin bile şirket için iyi olmadığını kabul eden Zuckerberg ayrıca verilerin güvenle korunması için yeni güvenlik önlemlerinden de bahsetti.

Veri erişimi kısıtlanacak

Üç ay boyunca kullanıcılar tarafından kullanılmayan uygulamaların, Facebook kullanıcılarının verilerine erişemeyeceğini açıklayan Zuckerberg özellikle büyük miktarda verisine ulaşan bütün uygulamaların araştırılacağını belirtti. Erişim kısıtlamasının yanında Facebook ile giriş yapılan uygulamalar artık sadece kullanıcı adı, profil fotoğrafı ve e-posta adresine erişebilecek, daha fazla veri erişimi için Facebook'un onayı gerekecek. Şirket ayrıca kötüye kullanım nedeni ile platformdan kaldırılan uygulamaları ve bu uygulamaların kullanıcı verilerine olan erişimini de bütün kullanıcılara gecikmeksizin bildirecek.

Tabi bu güvenlik önlemleri benzer bir skandalın yaşanmaması için yeterli olabilir ancak Cambridge Analytica'nın eriştiği verilerin, başkanlık seçimlerinde kullanıldığını vurgulayan ABD Kongresi için yeterli değil. Kongre, Zuckeberg'in birkaç gün içinde yasama organı karşısında ifade vermesini istiyor. Bu konuya da değinen Zuckerberg, ifade vermekten memnuniyet duyacağını ve bildiği şeyleri Kongre'yle paylaşacağını da dile getirdi.

https://techcrunch.com/2018/03/21/zuckerberg-on-deletefacebook-you-know-its-not-good/?ncid=txtlnkusaolp00000595