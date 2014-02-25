Facebook, mail hizmetini sona erdiriyor





2010 yılı sonlarında kullanıcılarına temel anlamda bir mail alışverişi imkanı sunmak için hayata geçen Facebook mail hizmeti, sürpriz bir biçimde veda etmeye hazırlanıyor.





Bilindiği gibi kullanıcılar @facebook.com şeklinde mail adresleriyle email alışverişi yapabilmekteydi. Eklenti veya CC/BCC gibi özellikleri olmadığı için ilgi görmeyen mail hizmetinin aslında böyle bir sona doğru gittiği tahmin edilmekteydi.

Facebook dün yaptığı açıklamada mail hizmetinin yayından kaldırılacağını duyurdu. Bununla birlikte halen gelen mail olursa kullanıcının asıl mail adresine yönlendirilecek.

http://www.theverge.com/2014/2/24/5443454/facebook-retires-its-email-service