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Facebook, mail hizmetini sona erdiriyor

5 yıl
7,2b
1
18
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Facebook, mail hizmetini sona erdiriyor

2010 yılı sonlarında kullanıcılarına temel anlamda bir mail alışverişi imkanı sunmak için hayata geçen Facebook mail hizmeti, sürpriz bir biçimde veda etmeye hazırlanıyor. 

Bilindiği gibi kullanıcılar @facebook.com şeklinde mail adresleriyle email alışverişi yapabilmekteydi. Eklenti veya CC/BCC gibi özellikleri olmadığı için ilgi görmeyen mail hizmetinin aslında böyle bir sona doğru gittiği tahmin edilmekteydi.
Facebook dün yaptığı açıklamada mail hizmetinin yayından kaldırılacağını duyurdu. Bununla birlikte halen gelen mail olursa kullanıcının asıl mail adresine yönlendirilecek.  

http://www.theverge.com/2014/2/24/5443454/facebook-retires-its-email-service Yorum Yaz
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Fenomenon 5 yıl en beğenilen
face'in mail hizmeti mi varmış??
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gkn_ymz 5 yıl
Haberi olmayanlar şaka mı yapıyor

facebook.com/... o ifsaolmasın yazan yeri nasıl seçtiniz?
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Gukama 5 yıl gkn_ymz
_G_K_N_
Haberi olmayanlar şaka mı yapıyor

facebook.com/... o cartcurt yazan yeri nasıl seçtiniz?

Bu adam kim
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Öfkelivehızlı 5 yıl
İyi oldu
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MK* 5 yıl
hiç haberim yoktu
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pixelliumdh90 5 yıl
mark bişeyler yapıyo ama herkes bi haber neyse gereksizmiş zaten :D
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Srcn81 5 yıl
Hiç bilgim yoktu, öğrenmiş oldum.
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carter 5 yıl
Facebook'un mail hizmeti ne zaman çıktı ne zaman sona eriyor? Hal böyleyken sona ermesi pek şaşırtıcı değil.
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KaZooM 5 yıl
Sistemden haberimiz biterken haberimiz oldu
.Ki zaten gereksizmiş.
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Fenomenon 5 yıl en beğenilen
face'in mail hizmeti mi varmış??
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津波 5 yıl
Kullanan var mıydı zaten? Ben daha e-mail adresi sorduğumda sonu facebook'la biten mail adresi duymadım. Gereksizdi iyi yapmış.
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