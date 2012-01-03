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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Facebook mobil kullanıcı sayısı 300 milyonu geçti

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Kullanıcı sayısı olarak 800 milyon sınırını geçen Facebook, mobil platformlara hitap etmek amacıyla yayınladığı mobil uygulamaların aylık aktif kullanıcı sayısında da 300 milyonu geçerek rekor kırdı. 

Enders Analysis tarafından yapılan istatistiğe göre tüm mobil platformlardan uygulamayı kullanan aylık aktif kullanıcı sayısı 300 milyonu geçti. En çok iOS ve Android platformlarından kullanıcılar mobil uygulamaları tercih ediyor. Facebook genelde sayısal rakamlar açısından sadece aktif kullanıcı istatistiklerini kamuoyu ile paylaşıyor.

iOS cihazlarından gelen aylık aktif kullanıcı sayısı 117 milyon iken Android cihazlarından gelen aylık aktif kullanıcı sayısı 87 milyon. RIM modellerinden 48 milyon, standart işletim sistemli telefonlardan ise 38 milyon aylık aktif kullanıcı geliyor. Facebook iOS cihazlarında yaptığı son güncellemeler ile kullanıcı sayısını artırdı. Ancak sadece Android akıllı telefonlar için güncellenen mobil uygulamanın tabletlere göre henüz optimize edilmemiş olması kullanıcı sayısını etkiliyor.

Tüm Facebook kullanıcılarının yüzde 30'u bir Facebook uygulaması kullanırken mobil kullanıcıların ise yüzde 70'i bir Facebook uygulaması kullanıyor. iOS ve Android kullanıcılarının Facebook uygulamasını benimseme oranı yüzde 50. BlackBerry kullanıcılarında ise bu oran biraz daha yüksek. BlackBerry cihazlarında Facebook uygulamasının ön yüklü olarak gelmesi bunun en büyük sebebi. Windows Phone cihaz kullanıcılarında ise oran çok düşük kalıyor. 

Facebook'un mobil platformlardaki uygulamalarını geliştirmeye ve desteklemeye devam ettikçe mobil kullanıcı sayısının daha da artacağı ifade ediliyor.

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DH Misafiri 7 yıl
Hejsan Anders!Vi e4r ett par som e4r intresserade av hus i Sydfrankrike. Vi kmemor e5ka ner till Frankrike under tve5 veckor i slutet pe5 juni och tanken e4r att titta pe5 olika alternativ avseende huskf6p. Hittade din sida via google och skulle ge4rna fe5 kontakt med dig ff6r eventuella visningar framf6ver. Hf6r av dig!Med ve4nliga he4lsningarJoel Hallstrf6m
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.: mds :. 7 yıl
facebook mu ? çok gereksiz.
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Recharged 7 yıl
Artık sadece Facebook uygulamalı özel telefonların bile çıktığı günümüzde buna pekte şaşırmamak lazım.Çoğu yerde kullanılıyor bu da kullanıcı sayısı arttırıyor.
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KarabekirLee 7 yıl
Forever 0.facebook.com
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WoXeD 7 yıl
bildirim olayını biraz daha geliştirip,sohbet olayını tek programın içindemi yoksa ek messenger programıylamı vereceklerine bi karar verip yazışırken 2 yerden bildirim gelmesine engel olduklarında,duvarda beğen ve yorum yap butonlarının yanına birde paylaş butonu eklenirse (neden olmadığını aklım almıyor) mobil platform mobil olmakdan çıkar sadece ordan idare edilebilir.
birde çok elzem olmasada google+ daki gibi harita üzerinde direk olarak yer paylaşımı yapabileceğimiz "yeri paylaş" özelliği eklenirse çok güzel olur.google+ da bunu insanların buluşması için çok güzel kullandırılabiliyor.Tabi burda android cihaz+google+ +google maps in tekelde olması büyük avantaj ama yapılabilir...
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Mike Tyson 7 yıl
0.facebook.com ucretlendirilmedi mi hala ?
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Virinom 7 yıl
0.facebook.com akar...
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HarveyQuinn 7 yıl
Gençlerin çoğu mobilden girmeyi tercih ediyor zaten
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