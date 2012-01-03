Facebook mobil kullanıcı sayısı 300 milyonu geçti

Kullanıcı sayısı olarak 800 milyon sınırını geçen Facebook, mobil platformlara hitap etmek amacıyla yayınladığı mobil uygulamaların aylık aktif kullanıcı sayısında da 300 milyonu geçerek rekor kırdı.





Enders Analysis tarafından yapılan istatistiğe göre tüm mobil platformlardan uygulamayı kullanan aylık aktif kullanıcı sayısı 300 milyonu geçti. En çok iOS ve Android platformlarından kullanıcılar mobil uygulamaları tercih ediyor. Facebook genelde sayısal rakamlar açısından sadece aktif kullanıcı istatistiklerini kamuoyu ile paylaşıyor.





iOS cihazlarından gelen aylık aktif kullanıcı sayısı 117 milyon iken Android cihazlarından gelen aylık aktif kullanıcı sayısı 87 milyon. RIM modellerinden 48 milyon, standart işletim sistemli telefonlardan ise 38 milyon aylık aktif kullanıcı geliyor. Facebook iOS cihazlarında yaptığı son güncellemeler ile kullanıcı sayısını artırdı. Ancak sadece Android akıllı telefonlar için güncellenen mobil uygulamanın tabletlere göre henüz optimize edilmemiş olması kullanıcı sayısını etkiliyor.





Tüm Facebook kullanıcılarının yüzde 30'u bir Facebook uygulaması kullanırken mobil kullanıcıların ise yüzde 70'i bir Facebook uygulaması kullanıyor. iOS ve Android kullanıcılarının Facebook uygulamasını benimseme oranı yüzde 50. BlackBerry kullanıcılarında ise bu oran biraz daha yüksek. BlackBerry cihazlarında Facebook uygulamasının ön yüklü olarak gelmesi bunun en büyük sebebi. Windows Phone cihaz kullanıcılarında ise oran çok düşük kalıyor.





Facebook'un mobil platformlardaki uygulamalarını geliştirmeye ve desteklemeye devam ettikçe mobil kullanıcı sayısının daha da artacağı ifade ediliyor.