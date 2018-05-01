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Facebook mühendisinin, kullanıcı verilerinden faydalanarak kadınları taciz ettiği belirlendi

Son zamanlarda adı skandallardan kurtulmayan Facebook, şimdi de bir taciz olayıyla gündemde. İddiaya göre bir Facebook mühendisi, kullanıcı bilgilerinden faydalanarak kadınları taciz ediyor.
1 yıl
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6
sosyal medya
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Son dönemlerde yaşanan Facebook skandallarına bir yenisi daha eklendi. Gelen iddialar Facebook'ta çalışan bir mühendisin, özel erişim izini olması gereken kullanıcı verilerine ulaşarak kadınların özel bilgilerini aldığı ve onları taciz ettiği yönünde. Konuyla ilgili olarak siber güvenlik şirketi Spyglass'ın kurucusu Jackie Stokes çeşitli açıklamalarda bulundu.

Facebook yaşanan taciz olayını doğruladı

Jackie Stokes, kendisine ulaşan bir Tinder (flört uygulaması) kullanıcısı kadının, ismi açıklanmayan Facebook mühendisi ile yazışmalarını yayınladı. Flört uygulaması Tinder'a, Facebook hesabıyla giriş yapılabildiği için, mühendisin kullanıcıların açık olmayan bilgilerine kolayca erişebildiği düşünülüyor. Stokes, Facebook'un kendisine ulaşarak, iddia sahibi kadın ve çalışanla ilgili olaydan haberdar olduklarını belirttiğini, soruşturmalar devam ettiği için mühendisin kimliğini açıklamadıklarını söyledi.
Konuyla ilgili Facebook tarafından yapılan açıklamalarda ise: "Çalışanların, özel kullanıcı verilerine erişimini kısıtlamak için sıkı teknik kontroller ve politikalar uyguluyoruz. Bu bağlamda çalışanlarımız sadece işlerini yapabilmeleri için ihtiyaç duydukları verilere erişebiliyorlar." ifadeleri kullanıldı. Olayın baş aktörü mühendisin, hangi yollarla bu verilere eriştiği ise şimdilik bilinmiyor.

https://www.cnet.com/news/facebook-probing-accusation-employee-used-company-resources-to-stalk-women/ Yorum Yaz
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Fuat.Kamis 1 yıl en beğenilen
Gizli mizli kalmadı artık. Black Mirror dizisinde ki kurgu değil yaşanılacak olayların bir öngörüsü o kadar.
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tahir40 1 yıl
Makine mühendisi olarak söyleyeyim, fakültede her 5 erkeğe bir uzun saçlı erkek düşüyor. İş hayatına atılınca da durum çok değişmiyor, hep yokluk yokluk... Na'psın mühendis kardeşimiz elindeki imkanları kullanmaya kalkmış sonuç yine hüsran.
Makine mühendisi olarak söyleyeyim, fakültede her 5 erkeğe bir uzun saçlı erkek düşüyor. İş hayatına atılınca da durum çok değişmiyor, hep yokluk yokluk... Na'p...
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Rachsuchtig 1 yıl
Koskoca Facebook'ta mühendis olmuşsun yaptığın şeye bak senin ben.....
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DH Misafiri 1 yıl
bu olay yeni bir olay değil burda tekrar yazmış oluyum bunları faceye yazıldı çizildi sıkışınca günah keçileri bulundu 1- herşeyin başlangıç noktası oyunlardır inceledi
niz bilmem büyük paraların döndüğü saysını bilmediğim oyunlar çeşitler hepsi para ile döner tel bilgisi kart bilgisi der orda paylaşım olmaz der o tamamen yalandır kadınların çocukların tuzağa düşürüldüğü nokta burda sonuç itibariyle katlanan kar büyük bir oyun alanı olan sana bir vages olan küçümsenmiyecek rakamlarla oyunlar dönmekte nerelerde etkin asya ülkelerinde kara para aklamak isteyenler aklınıza ne gelirse uzak değil yakında belli olur sırf benim köpeğin öününe koysan yemez oyun içindeki yaklaşık 20 bin dolaar el koydu bu milyon kişi üzerinde olduğunu düşünün
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ozgurrdunya 1 yıl
Adam Facebook'un kuruluş amacına hizmet etmiş. Çokta şey etmemek gerek. :D
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tahir40 1 yıl
Makine mühendisi olarak söyleyeyim, fakültede her 5 erkeğe bir uzun saçlı erkek düşüyor. İş hayatına atılınca da durum çok değişmiyor, hep yokluk yokluk... Na'psın mühendis kardeşimiz elindeki imkanları kullanmaya kalkmış sonuç yine hüsran.
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kımyasal 1 yıl
Bazen rahat batar.
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Rachsuchtig 1 yıl
Koskoca Facebook'ta mühendis olmuşsun yaptığın şeye bak senin ben.....
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Fuat.Kamis 1 yıl en beğenilen
Gizli mizli kalmadı artık. Black Mirror dizisinde ki kurgu değil yaşanılacak olayların bir öngörüsü o kadar.
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