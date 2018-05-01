Facebook mühendisinin, kullanıcı verilerinden faydalanarak kadınları taciz ettiği belirlendi

Teknoloji Editörü
Son dönemlerde yaşanan Facebook skandallarına bir yenisi daha eklendi. Gelen iddialar Facebook'ta çalışan bir mühendisin, özel erişim izini olması gereken kullanıcı verilerine ulaşarak kadınların özel bilgilerini aldığı ve onları taciz ettiği yönünde. Konuyla ilgili olarak siber güvenlik şirketi Spyglass'ın kurucusu Jackie Stokes çeşitli açıklamalarda bulundu.
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Facebook yaşanan taciz olayını doğruladı
Jackie Stokes, kendisine ulaşan bir Tinder (flört uygulaması) kullanıcısı kadının, ismi açıklanmayan Facebook mühendisi ile yazışmalarını yayınladı. Flört uygulaması Tinder'a, Facebook hesabıyla giriş yapılabildiği için, mühendisin kullanıcıların açık olmayan bilgilerine kolayca erişebildiği düşünülüyor. Stokes, Facebook'un kendisine ulaşarak, iddia sahibi kadın ve çalışanla ilgili olaydan haberdar olduklarını belirttiğini, soruşturmalar devam ettiği için mühendisin kimliğini açıklamadıklarını söyledi.
Konuyla ilgili Facebook tarafından yapılan açıklamalarda ise: "Çalışanların, özel kullanıcı verilerine erişimini kısıtlamak için sıkı teknik kontroller ve politikalar uyguluyoruz. Bu bağlamda çalışanlarımız sadece işlerini yapabilmeleri için ihtiyaç duydukları verilere erişebiliyorlar." ifadeleri kullanıldı. Olayın baş aktörü mühendisin, hangi yollarla bu verilere eriştiği ise şimdilik bilinmiyor.
https://www.cnet.com/news/facebook-probing-accusation-employee-used-company-resources-to-stalk-women/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
niz bilmem büyük paraların döndüğü saysını bilmediğim oyunlar çeşitler hepsi para ile döner tel bilgisi kart bilgisi der orda paylaşım olmaz der o tamamen yalandır kadınların çocukların tuzağa düşürüldüğü nokta burda sonuç itibariyle katlanan kar büyük bir oyun alanı olan sana bir vages olan küçümsenmiyecek rakamlarla oyunlar dönmekte nerelerde etkin asya ülkelerinde kara para aklamak isteyenler aklınıza ne gelirse uzak değil yakında belli olur sırf benim köpeğin öününe koysan yemez oyun içindeki yaklaşık 20 bin dolaar el koydu bu milyon kişi üzerinde olduğunu düşünün