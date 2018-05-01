Facebook mühendisinin, kullanıcı verilerinden faydalanarak kadınları taciz ettiği belirlendi

Son dönemlerde yaşanan Facebook skandallarına bir yenisi daha eklendi. Gelen iddialar Facebook'ta çalışan bir mühendisin, özel erişim izini olması gereken kullanıcı verilerine ulaşarak kadınların özel bilgilerini aldığı ve onları taciz ettiği yönünde. Konuyla ilgili olarak siber güvenlik şirketi Spyglass'ın kurucusu Jackie Stokes çeşitli açıklamalarda bulundu.

Facebook yaşanan taciz olayını doğruladı

Jackie Stokes, kendisine ulaşan bir Tinder (flört uygulaması) kullanıcısı kadının, ismi açıklanmayan Facebook mühendisi ile yazışmalarını yayınladı. Flört uygulaması Tinder'a, Facebook hesabıyla giriş yapılabildiği için, mühendisin kullanıcıların açık olmayan bilgilerine kolayca erişebildiği düşünülüyor. Stokes, Facebook'un kendisine ulaşarak, iddia sahibi kadın ve çalışanla ilgili olaydan haberdar olduklarını belirttiğini, soruşturmalar devam ettiği için mühendisin kimliğini açıklamadıklarını söyledi.

Konuyla ilgili Facebook tarafından yapılan açıklamalarda ise: "Çalışanların, özel kullanıcı verilerine erişimini kısıtlamak için sıkı teknik kontroller ve politikalar uyguluyoruz. Bu bağlamda çalışanlarımız sadece işlerini yapabilmeleri için ihtiyaç duydukları verilere erişebiliyorlar." ifadeleri kullanıldı. Olayın baş aktörü mühendisin, hangi yollarla bu verilere eriştiği ise şimdilik bilinmiyor.

https://www.cnet.com/news/facebook-probing-accusation-employee-used-company-resources-to-stalk-women/