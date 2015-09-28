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Facebook mülteci kamplarına internet götürmeyi planlıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Facebook mülteci kamplarına internet götürmeyi planlıyor

Geçtiğimiz yıllarda gelişmemiş ülkelerdeki insanlara internet ulaştırmak amacıyla yeni bir projeye başlayan ve ciddi bir yatırım yapan Facebook, projenin sınırlarını mülteci kamplarına doğru genişletiyor. 

Facebook patronu Mark Zuckerberg, BM ile birlikte mülteci kamplarına internet erişimi sağlamak için çalışma yapacaklarını açıkladı. İnternet erişim sayesinde mülteciler destek bulabilecek ve sevdikleri ile iletişim kurabilecek. Ayrıca son günlerdeki mülteci krizlerinde olduğu gibi yaşanan olaylar daha hızlı bir şekilde ilgili yerlere aktarılabilecek. 

BM Genişbant Komisyonu'nun kısa süre önce dünyada 4.2 milyar insanın internete erişim sağlayamadığı yönündeki açıklamalarının ardından 2030 yılına kadar dünya genelinde aşırı yoksulluğu ortadan kaldırmak için başlatılan BM programının içerisine internete erişim de eklenmişti. 

Yıllardır dünyanın en büyük ve en acı sorunlarından birisi olan mülteciler bölgeye göre değişen şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor. Dünyanın pek çok noktasında BM çatısı altında mülteci kampları mevcut ancak hemen hemen hiçbirisinde genişbant internet gibi imkanlar sunulmuyor. 

Facebook hali hazırda bir süredir insansız hava aracıyla internet bağlantısı sağlayabilmek için çalışmalar yapıyor. Aquila adındaki bu hava aracı güneş panelleri ve elektrik motorlarıyla 3 ay kesintisiz havada kalabiliyor. Aquila'nın üzerindeki sistem 50km çapında bir alana lazer ışınlarıyla 10Gpbs teorik hızlara kadar internet erişimi sağlayabiliyor. Facebook'un anlaşmalı olduğu operatörün baz istasyonları bu ışınları alarak WiFi veya LTE dalgaları şeklinde ücretsiz olarak abonelere aktarıyor. 

Elbette ilk etapta yüksek hızdan ziyade kısıtlanmış ve nispeten yavaş bir internet erişimi söz konusu. Zaten ışınların dönüştürülmesi de hız kaybına yol açıyor. Facebook bazı gelişmekte olan ülkelerde bu yöntemle 3 milyon kişiye internet ulaştırmış durumda.

Facebook bu çalışmaları yürütebilmek adına Internet.org adında bir girişim kurmuştu. Şimdi ismi Free Basics by Facebook olarak değiştirildi ve Google Play üzerinde uygulama şeklinde indirmeye sunuldu. Facebook tarafından sağlanan ücretsiz internet erişimini kullanmak isteyenler bu uygulamayı kuruyor ve uygulama içerisinde belirlenmiş bulunan servislere girebiliyor. Yani bir nevi uygulama tabanlı bir doğrulama sistemi mevcut. Diğer türlü cihaz genelinde bir internet kullanımı bulunmuyor. 

http://newsroom.fb.com/news/2015/09/update-to-internet-org-free-basic-services/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
E_Aydin35 4 yıl
Çok yararlı bir adım olmuş açıkcası. Özellikle 3 ay kesintisiz havada durup, lazer ışınları ile yayın yapan hava araçları teknolojik açıdan da diğer firmalara örnek olabilir. Herkesin internet dünyası ile tanışabilmesi, yada aktif kullanan insanların bu haklarından mahrum kalmamaları, kesintisiz ve ücretsiz kullanabilmeleri adalet adına güzel bir hak.. :)
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Patren 4 yıl
yemek götürseler daha iyi
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wolfestein 4 yıl
Değil mi oradaki insanlardan da istihbarat toplamak lazım.
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Ali Babür 4 yıl
Her ihtiyacı karşılandı da bir tek internet eksik kaldı mültecilerin. Onların adam gibi yaşamaya ihtiyacı var. Bu konuda çalışma yapsınlar. Ülkemizde herkeste internet var. İşi olanda da olmayanda da.
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istanbulbirbaska 4 yıl
Koyun can derdinde kasap et derdinde
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Bukalemun 4 yıl
arkadaş ! sen hala anlamadın mı? dedirtecekmiş !.... Mültecileri organize edip ! kışkırtacak mı yoksa ! Bilgi almak peşinde mi ? yalan yanlış foto ve haberler mi yayacaklar sosyal medya da !!! Face_siz....lik bu....
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Cumadangeldim 4 yıl Bukalemun
Bukalemun

arkadaş ! sen hala anlamadın mı? dedirtecekmiş !.... Mültecileri organize edip ! kışkırtacak mı yoksa ! Bilgi almak peşinde mi ? yalan yanlış foto ve haberler mi yayacaklar sosyal medya da !!! Face_siz....lik bu....

Bu nasıl bir Türkçe Allah aşkına? Gözlerimden kan geldi yemin ederim
1 Yanıt Yanıtla +2
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interwap 4 yıl
Bari yaşam derdinde olan insanları zehirlemeyin.
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