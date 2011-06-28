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Facebook odaklı HTC ChaCha'nın iki yeni renk seçeneği ortaya çıktı: Siyah ve mor

7 yıl
17,9b
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7
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden HTC'nin Facebook odaklı ve QWERTY klavye donanımlı modeli ChaCha'nın beyazın ardından siyah ve mor renk seçeneği internette boy gösterdi. Özellikle siyah rengin ChaCha'yı daha bir farklı gösterdiğini söyleyebiliriz.
HTC ChaCha'nın teknik detaylarına kısaca değinecek olursak 800 MHz saat hızında çalışan işlemci ile 512 MB RAM'den güç alan ChaCha, Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemini kullanıyor, dört band GSM şebekesi ile HSPA alt yapısına destek veriyor.
2.6-inç boyutunda ve 480 x 320 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana, 3.5 mm jak girişine ve görüntülü konuşma için VGA kameraya sahip telefonda, anın yakalanması için 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera yeterli görülmüş. 5 MP'lik kameraya otomatik odaklama ve led flaş özellikleri eşlik ediyor.
Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 3.0 ve GPS ile donatılan telefonun ön plana çıkan özelliği ise üzerinde barındırdığı Facebook tuşu, tek tuşla Facebook dünyasına adım atabiliyorsunuz. Son olarak 1250 mAh'lik bataryaya sahip telefonun yeni renk seçeneklerine sahip versiyonunun yakın zamanda boy göstermesi bekleniyor. 

http://mobilesyrup.com/2011/06/28/htc-status-coming-soon-to-telus/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Einstein 7 yıl
SonForum
Facebookta çaçalık yapacak telefonumuzda oldu. Ben şahsen o isimde bir telefonu kullanmaya imtina ederim.

Adıyla uygulama açıyor zaten telefonlar.
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Cremiesto 7 yıl
SonForum
Facebookta çaçalık yapacak telefonumuzda oldu. Ben şahsen o isimde bir telefonu kullanmaya imtina ederim.

Sana ihtiyacı yok Allahtan HTC'nin
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SonForum 7 yıl
Facebookta çaçalık yapacak telefonumuzda oldu. Ben şahsen o isimde bir telefonu kullanmaya imtina ederim.
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séquestre 7 yıl
İlk gören hesap makinası sanıyor :)
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alpa07 7 yıl
tasarım iğrenç
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Gök] 7 yıl
beyaza göre siyahı çok daha şık duruyor.
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Creativeflo 7 yıl
siyah
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