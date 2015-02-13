Facebook, öldüğünüzde hesabınıza ne olacağını seçme imkanı sunuyor

Sosyal medya devi Facebook kullanıcıların hayatlarını kaybetmeleri durumunda hesaplarına ne olacağını seçebilecekleri ilginç bir özellik ekledi. Kullanıcılar dilerse hayatlarını kaybettikleri takdirde hesaplarının sanal ortamdaki varislerine aktarılmasını isteyebilecek.

Bu durumda sanal varis ise hayatını kaybeden kişinin hesabını bir anıt sayfasına çevirebilecek veya tamamen silebilecek, ayrıca varisler ölen kişinin mesajlaşma geçmişine ulaşamayacak. Anıt sayfası olarak kalan sayfalarda kişinin adı yanında "Anısına" ifadesi eklenirken eski gizlilik ayarları ile sayfa yayınlanmaya devam ediyor ancak hesaba herhangi bir erişim imkanı bulunmuyor. Anıt hesapların yalnızca doğum günü bilgileri saklanırken hayatını kaybeden kullanıcılar arkadaş önerilerinde yer almıyor.Şimdilik sadece ABD'de eklenen yeni özelliğin kısa süre içerisinde tüm dünyada aktif olacağı düşünülüyor.