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Facebook, öldüğünüzde hesabınıza ne olacağını seçme imkanı sunuyor

4 yıl
3,3b
1
29
Web Siteleri
Oğuz Avcı
Editör
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Facebook, öldüğünüzde hesabınıza ne olacağını seçme imkanı sunuyor
Sosyal medya devi Facebook kullanıcıların hayatlarını kaybetmeleri durumunda hesaplarına ne olacağını seçebilecekleri ilginç bir özellik ekledi. Kullanıcılar dilerse hayatlarını kaybettikleri takdirde hesaplarının sanal ortamdaki varislerine aktarılmasını isteyebilecek.

Bu durumda sanal varis ise hayatını kaybeden kişinin hesabını bir anıt sayfasına çevirebilecek veya tamamen silebilecek, ayrıca varisler ölen kişinin mesajlaşma geçmişine ulaşamayacak. Anıt sayfası olarak kalan sayfalarda kişinin adı yanında "Anısına" ifadesi eklenirken eski gizlilik ayarları ile sayfa yayınlanmaya devam ediyor ancak hesaba herhangi bir erişim imkanı bulunmuyor. Anıt hesapların yalnızca doğum günü bilgileri saklanırken hayatını kaybeden kullanıcılar arkadaş önerilerinde yer almıyor.Şimdilik sadece ABD'de eklenen yeni özelliğin kısa süre içerisinde tüm dünyada aktif olacağı düşünülüyor.
 
Facebook, öldüğünüzde hesabınıza ne olacağını seçme imkanı sunuyor

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Francisco Lachowski 4 yıl
Face kullanmiyom kafam rahat
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doctor_bey 4 yıl
Suistimal edilmeye açık bir özellik
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swat882 4 yıl
Beyler haber okumayı bir öğrenin artık, öldüğümüzü nerden bilecek diye soruyorsunuz daha
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zifiri34 4 yıl
ölmüşüm zaten profil derdim mi kalmış :D
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garcibaba 4 yıl
benim sosyal medyada tek derdim olur oda ben öldükten sonra ortaya çıkacak olan porno arşivim,
ben gittikten sonra rahmetli çok seçiciymiş lafları dolaşsın istemem
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Biggest Star 4 yıl garcibaba
garcibaba
benim sosyal medyada tek derdim olur oda ben öldükten sonra ortaya çıkacak olan porno arşivim,
ben gittikten sonra rahmetli çok seçiciymiş lafları dolaşsın istemem


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Redlife35 4 yıl garcibaba
garcibaba

benim sosyal medyada tek derdim olur oda ben öldükten sonra ortaya çıkacak olan porno arşivim,
ben gittikten sonra rahmetli çok seçiciymiş lafları dolaşsın istemem

güldürdü
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jindai 4 yıl
Harbiden insanların öldüğü nasıl anlasilacak
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OverClocK1ng 4 yıl
DeathBook..
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infom@n 4 yıl
Öldükten sonra hesabımı nasıl öldü diye değiştirebilirim?
Birde benim sayfama girildiğinde Yasin okunmasını istiyorum :)
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bestofMd 4 yıl
Asıl hesap öbür tarafta facebook hesabını kim düşünecek.

+1
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Umutcan 4 yıl
Trollük için kullananlar fazlaca olacaktır, bunun da önüne geçemeyecekleri için gereksiz. Şimdiden görebiliyorum, kurtlar vadisi çakır adına ölü hesapları...
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McLaren64 4 yıl
Ölmüş gitmişim. Facebook'umun ne olacağını mı dert edeceğim. :D
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2K 4 yıl
Hiç bir işim gücüm, derdim tasam olmadığı için bende ne zamandır ölürsem Facebook sayfama ne olacak diye düşünüyordum, çözüm getirmişler.
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