Facebook orijinal dizisi Sacred Lies'ın ilk fragmanı yayınlandı

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Netflix'in yakaladığı büyük başarının ardından teknoloji ve internet şirketlerinin de dikkatini çeken orijinal içerik alanı büyümeye devam ediyor. Amazon, Apple ve Google gibi dev şirketlerden sonra Facebook da kendi orijinal dizilerini yayımlamaya başladı.

Daha önce Five Points ve Strangers gibi süreleri 10 - 15 dakika arasında değişen, düşük bütçeli orijinal diziler yayımlayan Facebook, dikkat çekici ilk orijinal dizisini bu yaz yayımlayacak. Bu ay izleyiciler ile buluşacak Sacred Lies için tanıtım çalışmalarına başlayan Facebook, orijinal dizisi için ilk fragmanı yayımladı.

Grimm Kardeşler'in klasik öyküsü The Handless Maiden'dan esinlenen Sacred Lies, Stephen Oakes'un The Sacred Lies of Minnow Bly adlı romanında uyarlandı. Dizi; sadece ailesini ve çocukluğunu değil, ellerini de kendisinden alan bir tarikattan kaçtıktan sonra, tarikat liderini kimin öldürdüğünü bildiği gerekçesiyle ıslah evine gönderilen genç bir kızın hikayesini anlatacak.

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True Blood'un yapımcı ve yönetmenleri arasında yer alan Scott Winant'ın ilk iki bölümünü yöneteceği dizinin yapımcılığını Get Out, Split ve Insidious gibi başarılı korku filmleri ile adını duyuran Jason Blum üstleniyor. True Blood'un yapımcı ve yönetmenleri arasında yer alan Scott Winant'ın ilk iki bölümünü yöneteceği dizinin yapımcılığını Get Out, Split ve Insidious gibi başarılı korku filmleri ile adını duyuran Jason Blum üstleniyor.

Facebook Watch üzerinden yayımlanacak dizinin ilk sezonu 30 dakikalık 10 bölümden oluşuyor. Sacred Lies'ın ilk üç bölümü 27 Temmuz'da yayımlanacak.