HBO ve Joss Whedon'dan yeni bilim-kurgu dizisi: The Nevers

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Marvel'in sevilen kahramanlarını bir araya getiren The Avengers ve Avengers: Age of Ultron'u yönettikten sonra DC'ye geçiş yapıp Justice League'in çekimlerini tamamlayan Joss Whedon, bir süre çizgi roman uyarlamalarından uzak kalmaya hazır görünüyor. Whedon, Hollywood'a adını duyurmasını sağlayan televizyon dünyasına geri dönüyor.

Buffy the Vampire Slayer, Angel ve Firefly gibi kült dizilerin yaratıcısı olan Joss Whedon, yeni bilim-kurgu dizisi The Nevers ile ekranlara geri dönecek. Aralarında Netflix'in de bulunduğu birçok kablolu kanal ve dijital platformun teklif sunduğu The Nevers'ın haklarını HBO satın aldı.

Game of Thrones, Westworld ve The Wire gibi başarılı dizileri ile tanınan Amerikan kablolu kanalı HBO, Whedon'un yeni dizisine doğrudan ilk sezon onayı vererek projeye ne kadar güvendiğini gösterdi.

HBO tarafından yayınlanan açıklamada bilim-kurgu dizisi olarak lanse edilen The Nevers; Victoria döneminde geçiyor ve doğaüstü güçler geliştirmeye başlayan bir grup kadının, dünyayı karanlık güçlerden korumak için bu güçlerini kullanmasını anlatıyor.

https://deadline.com/2018/07/the-nevers-joss-whedon-hbo-series-order-1202426230/