Facebook oyun arkadaşı bulacak

Facebook, oyun oynayan kullanıcıların birbirini bulabileceği bir özelliği test ediyor. Oyuncu bul özelliği bazı kullanıcılar tarafından gönderi paylaşım bölümünden kullanılabiliyor.

Oyuncu bulmak için gönderi paylaşım kısmında bulunan Find Players isimli yeni seçeneği işaretlemek yeterli. Dilerseniz oluşturacağınız gönderiye oyun ismi yazabilir, hashtag koyabilir, takımınızı gönderiye etiketleyebilir ve fotoğraf ekleyebilirsiniz.





Oyuncu bul özelliği Steam, PSN gibi platformlardan bağımsız çalışıyor. Böylelikle tüm platformdaki kullanıcılar kullanabilecek. Hatta PS, Xbox ve PC oyuncularının yanında mobil oyuncular da kullanabilecek. Örneğin Pokemon avına çıkacağınız bir Pokemon GO oyuncusunu veya Clash Royale’deki klanınıza deneyimli bir oyuncuyu rahatlıkla bulabilirsiniz. Bunun yanında kart oyunları, masa oyunları ve FRP için de Facebook üzerinden toplantılar düzenlemek mümkün olacak.

Facebook, Find Players özelliğini oyun grupları üzerinde test ediyor. Testlerin başarıya ulaşması durumunda tüm dünyada aktif olarak kullanılabilecek.