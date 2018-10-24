Facebook, sadeleştirilmiş yeni tasarımla Messenger'ı yeniliyor

Dünya genelinde bir milyardan fazla kullanıcı ile, Facebook Messenger dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olmaya devam ediyor. Şirket yaptığı açıklama ile Messenger'ın yenilendiğini ve artık daha sade bir tasarımla birlikte daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunduğunu duyurdu.

Karanlık Mod desteği de geliyor

Messenger yıllardır karışık arayüzüyle kullanıcıların eleştirilerini alıyordu. Buna kulak veren Facebook daha önce ekranı işgal eden dokuz sekmeyi sadece üçe düşürdüğünü belirtiyor. Güncellenen uygulamanın en altındaki üç sekme ile kullanıcılar, bireysel ve grup sohbetlerine, ayrıca hikayelere göz atabiliyorlar.

https://newsroom.fb.com/news/2018/10/say-hello-to-the-new-messenger-introducing-messenger-4/

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Messenger 4 ile kullanıcılar artık renkleri de isteklerine göre. Ayrıca sohbeteki kişilere bir takma ad verilmesi ve fotoğrafları sürükleyerek gönderebilmesi gibi özellikler desunulmuş. Ek olarak Facebook, önümüzdeki haftalarda uygulamayageleceğini de açıkladı. Bu da düşük ışıklı ortamlarda mesajlaşırkenaçısından önemli. Tüm bu güncellemelerindağıtılmaya başlandığını da belirtelim.