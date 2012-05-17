Facebook sayfalarını iPhone üzerinden kontrol etmek artık mümkün

Dünyanın en kalabalık sosyal ağı Facebook üzerinde sayfa sahibi olmak da artık standart kullanıcı hesabı sahibi olmak kadar önemli bir hale geldi. Hesabın takip edildiği gibi sayfaların takip edilmesi ve anlık iletiler gönderilmesi gibi işlemlerin de takip edilmesi gerekiyor.





Bu açıdan mobil kullanıcılara daha geniş bir imkan sunmak isteyen Facebook, Pages Manager adlı uygulamasını iPhone için yayınladı.





Uygulama standart Facebook uygulamasına çok benzese de aslında tamamen hayran sayfanızı temel alıyor. Uygulama ile sayfaya içerik eklemek, yorum yapmak ve ileti göndermek yanında Insights özelliği ile sayfanın kullanıcılarla her türlü etkileşimini de takip edebilyorsunuz.





Uygulama ilk olarak Yeni Zelanda'da yayınlandı. Kısa süre sonra tüm ülkelerde yayınlanacağı belirtiliyor. Uygulamanın kurulum önerisi ise standart Facebook uygulaması içerisinden geliyor.













http://9to5mac.com/2012/05/16/facebook-rolling-out-new-pages-manager-app-for-iphone/