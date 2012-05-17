Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Facebook sayfalarını iPhone üzerinden kontrol etmek artık mümkün

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
1,9b
1
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Dünyanın en kalabalık sosyal ağı Facebook üzerinde sayfa sahibi olmak da artık standart kullanıcı hesabı sahibi olmak kadar önemli bir hale geldi. Hesabın takip edildiği gibi sayfaların takip edilmesi ve anlık iletiler gönderilmesi gibi işlemlerin de takip edilmesi gerekiyor.

Bu açıdan mobil kullanıcılara daha geniş bir imkan sunmak isteyen Facebook, Pages Manager adlı uygulamasını iPhone için yayınladı. 

Uygulama standart Facebook uygulamasına çok benzese de aslında tamamen hayran sayfanızı temel alıyor. Uygulama ile sayfaya içerik eklemek, yorum yapmak ve ileti göndermek yanında Insights özelliği ile sayfanın kullanıcılarla her türlü etkileşimini de takip edebilyorsunuz.

Uygulama ilk olarak Yeni Zelanda'da yayınlandı. Kısa süre sonra tüm ülkelerde yayınlanacağı belirtiliyor. Uygulamanın kurulum önerisi ise standart Facebook uygulaması içerisinden geliyor.
Facebook sayfalarını iPhone üzerinden kontrol etmek artık mümkün
Tam Boyutta Gör




http://9to5mac.com/2012/05/16/facebook-rolling-out-new-pages-manager-app-for-iphone/ Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Sony Xperia S Video İnceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
MERAK EDENLER İÇİN SARJIMI SÖYLÜYORUM
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim