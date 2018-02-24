Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sosyal Medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Facebook şimdi de Avrupalı hak sahipleri ile telif anlaşması imzaladı

Kullanıcılarının videolarında telif yasalarına uygun müziklere yer vermesini isteyen Facebook birbiri ardına büyük lisans birlikleri ile anlaşmalar yapmaya devam ediyor.
1 yıl
2,3b
1
1
sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Barındırdığı sosyal ağlarında kullanıcıların telifli müzikleri içeriklerinde rahat bir şekilde kullanabilmesi adına büyük platformlarla anlaşmalar yapmaya başlayan Facebook şimdi Avrupa’ya geldi.

Katalog genişliyor

Telif hakkının lisanslanması kapsamında ilk olarak Universal Music ile masaya oturan Facebook sonrasında Sony Music Entertainment’ın kapısını çalmıştı. Firmanın yeni durağı ICE Services grubu oldu.

ICE Services grubu İngiliz PRS, İsveçli STIM ve Alman GEMA telif hakkı birliklerini bir araya getiriyor. Grubun lisansı yaklaşık 160 bölgeyi kapsıyor ve 31 milyon müzik eserini bir araya getiriyor. Facebook’un imzaladığı ilk çok bölgeli lisans anlaşması olduğu belirtilirken toplamda 290 bin sanatçı bu iş birliğinden telif ücreti alacak.

Ayrıca Bkz. "Google Reply uygulaması için beta kayıtları başladı"

Facebook daha önce de plak şirketlerine milyonlarca dolarlık telif ücretleri ödüyordu ancak yapılan anlaşmalar hem daha geniş bir koleksiyon sunmuş oluyor hem de ortaklıklar bir düzene girmiş oluyor. Ayrıca kullanıcılar özgür bir biçimde geniş kataloglardan seçim yaparak videolarını süsleyebilecekler.

Anlaşma Facebook, Instagram ve Oculus platformlarını kapsıyor. WhatsApp uygulaması şimdilik anlaşma dışı bırakılmış ancak değerlendirmelerin devam ettiği belirtiliyor.

Spotify, Musicl.ly gibi müzik ve sosyal ortamları bir araya getiren platformların son dönemde çıkışa geçtiğini görüyoruz. Facebook bu konuda çok önemli bir avantaj elde edecek gibi görünüyor.

 

https://www.engadget.com/2018/02/21/facebook-signs-european-licensing-deal-shared-music/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sniper23 1 yıl
Artık yoldan geçerken bile video çekemiyeceğiz galiba. Çünkü hepsi telifli müzikler...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Nokia 8 Sirocco tanıtıldı! Nokia 8 Sirocco özellikleri 1 yıl Amazon, Kara Kule dizisinin haklarını satın aldı 1 yıl Nokia 6 tanıtıldı: özellikleri ve fiyatı 1 yıl Nokia 7 Plus Tanıtıldı! Nokia 7 Plus özellikleri: 1 yıl Nokia 1 tanıtıldı! Nokia 1 özellikleri: 1 yıl Tarayıcıdan torrent indirebileceğiniz "uTorrent Web" kullanıma sunuldu 1 yıl Mobilite: 16000mAh bataryalı telefon ve fazlası 1 yıl Hyundai, iki modeliyle 2018 iF Tasarım Ödülleri'nden birincilikle ayrıldı. 1 yıl DonanımHaber Forum'da Ocak ayının popüler film ve dizileri 1 yıl Yapay zekadan güç alan LG V30S ThinQ ve V30S+ ThinQ resmen tanıtıldı 1 yıl Tesla, Yunanistan'ın Atina şehrinde Ar-Ge ofisi kuracak 1 yıl Samsung Galaxy S9 ve S9+'ın resmi tanıtım videosu sızdı 1 yıl Sony'den çılgın yenilikler: Az bilinen iddialı ürünler 1 yıl WhatsApp'ta para transferi dönemi başlıyor 1 yıl 2017'deki ICO'ların neredeyse yarısı başarısızlıkla sonuçlandı 1 yıl Elon Musk sadece 0.25 Bitcoin'e sahip 1 yıl İlk Android Go telefonu Alcatel’den geldi 1 yıl Evinizin yeni asistanı Archos Hello ile tanışın 1 yıl Coinbase, kullanıcılara ait bilgileri ABD Vergi Dairesi'ne gönderecek 1 yıl Samsung’dan QD-OLED ekranlar geliyor 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Facebook şimdi de Avrupalı hak sahipleri ile telif anlaşması imzaladı Sonraki Volkswagen, T-Roc Crossover'ın cabrio versiyonunu üretecek 1 yıl Pokémon Go benzeri bir oyun geliyor: Ghostbusters World 1 yıl Hunt Showdown, Steam'de erken erişime açıldı 1 yıl Gümrük Bakanlığı’ndan “Yolcular için Gümrük Rehberi” mobil uygulaması 1 yıl Netflix yeni bilim-kurgu filmi Mute'ü yayınladı; ilk eleştiriler paylaşıldı 1 yıl Sefer Görev Emri nedir? Nasıl sorgulanır? 1 yıl Yarın tanıtılacak Samsung Galaxy S9 ve S9+'ın en yeni görüntüleri ortaya çıktı 1 yıl Samsung Galaxy S8 fiyatlarının düşmesi bekleniyor 1 yıl Sony Xperia XZ2 ve XZ2 Compact'ın basın görselleri sızdırıldı 1 yıl Street Fighter IV Champion Edition sonunda Android'e geldi 1 yıl BenQ 4K ev sineması projeksiyon cihazı satışa çıkıyor 1 yıl 2019 Volvo S60 sedan bu yaz tanıtılacak 1 yıl İnsansız Ejder Yalçın 4x4 videoyla duyuruldu 1 yıl Samsung Max uygulaması veri tasarrufu yapmaya geliyor 1 yıl Nissan sürücüsüz taksi hizmetini başlatıyor 1 yıl Dropbox halka arz için hazırlıklara başladı 1 yıl Airbus uçan taksi Vahana'nın ilk videosunu paylaştı 1 yıl Fiber'in yolunu açacak düzenleme | 2si1 "Clickbait" Teknoloji ve Oyun Programı 1 yıl Energizer akıllı telefonlarda batarya rekoru kırmaya geliyor 1 yıl Sonnen enerji depolama ağına elektrikli otomobilleri de dahil etti Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim