Facebook şimdi de Avrupalı hak sahipleri ile telif anlaşması imzaladı

Barındırdığı sosyal ağlarında kullanıcıların telifli müzikleri içeriklerinde rahat bir şekilde kullanabilmesi adına büyük platformlarla anlaşmalar yapmaya başlayan Facebook şimdi Avrupa’ya geldi.

Katalog genişliyor

Telif hakkının lisanslanması kapsamında ilk olarak Universal Music ile masaya oturan Facebook sonrasında Sony Music Entertainment’ın kapısını çalmıştı. Firmanın yeni durağı ICE Services grubu oldu.

ICE Services grubu İngiliz PRS, İsveçli STIM ve Alman GEMA telif hakkı birliklerini bir araya getiriyor. Grubun lisansı yaklaşık 160 bölgeyi kapsıyor ve 31 milyon müzik eserini bir araya getiriyor. Facebook’un imzaladığı ilk çok bölgeli lisans anlaşması olduğu belirtilirken toplamda 290 bin sanatçı bu iş birliğinden telif ücreti alacak.

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Facebook daha önce de plak şirketlerine milyonlarca dolarlık telif ücretleri ödüyordu ancak yapılan anlaşmalar hem daha geniş bir koleksiyon sunmuş oluyor hem de ortaklıklar bir düzene girmiş oluyor. Ayrıca kullanıcılar özgür bir biçimde geniş kataloglardan seçim yaparak videolarını süsleyebilecekler.

Anlaşma Facebook, Instagram ve Oculus platformlarını kapsıyor. WhatsApp uygulaması şimdilik anlaşma dışı bırakılmış ancak değerlendirmelerin devam ettiği belirtiliyor.

Spotify, Musicl.ly gibi müzik ve sosyal ortamları bir araya getiren platformların son dönemde çıkışa geçtiğini görüyoruz. Facebook bu konuda çok önemli bir avantaj elde edecek gibi görünüyor.