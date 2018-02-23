Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google Reply uygulaması için beta kayıtları başladı

Telefonunuzda gelen mesajlara sürekli cevap yazmak yerine hazır olan kalıplardan seçmeyi tercih ediyorsanız Google Replay uygulaması yapay zekâ ile size bunu sunmaya geliyor.
1 yıl
1,9b
1
2
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Google’ın bir süredir iletişim uygulamalarının mobil sürümlerinde kullandığı Smart Reply adındaki akıllı cevap özelliği artık bağımsız uygulama haline geldi. Google uygulamanın deneme sürecine başladı.

Google Reply neler sunuyor?

Akıllı cevaplar ilk olarak 2 yıl önce Inbox uygulamasında kullanıma sunulmuştu. Yapay zekâ teknolojilerinden yararlanan özellik, kullanıcıyı daha iyi tanıyarak gelen mesajlara uyacak şekilde anlamlandırdığı otomatik cevaplar üretiyordu.

Örneğin bir sohbet esnasında arkadaşınız Salı günü boş olup olmadığınızı sorduğunda, özellik Google Ajanda uygulamanızı tarayarak randevularınıza bakıyor ve müsait değilim, öğleden sonra müsaitim veya tüm gün boşum gibi otomatik cevaplar üretiyor.

Ayrıca Bkz. "Google reklamları yapay zekâya emanet"

Google daha sonra bu özelliği Gmail, Google Allo ve Android Messages gibi iletişim uygulamalarına da entegre etmişti. Google içerisindeki özel bir girişim ekibi tarafından geliştirilen Smart Reply hali hazırda Facebook Messenger, Skype, WhatsApp gibi platformlara da entegre edilme aşamasında.

Google Reply adını alacak olan bağımsız uygulama ise akıllı cevaplar özelliğini daha da geliştirme ve çok daha fazla platforma yayma amacını taşıyor. Bağımsız uygulama GPS, Bluetooth, WiFi gibi pek çok sensöre erişerek kullanıcı hakkında daha fazla bilgi topluyor. Eğer gelen mesajın aciliyeti olduğu tespit edilirse bu kez telefonun kilit modundan çıkarılması da söz konusu oluyor.

GoogleReply hali hazırda kapalı beta sürecine devam ediyor ve form dolduran gönüllülere uygun görüldükçe gönderiliyor. Bununla birlikte Apk dosyası da internette bulunabiliyor.


https://www.androidauthority.com/smart-reply-messaging-apps-837523/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
tobepeople 1 yıl
Amaç belli ;yazılanları kaydetmek, gerektiğinde kullanmak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 1 yıl
Gunlerdir kayit baslamisti. Gec kalinmis bir baska haber daha...
Baska sitelerin haberini cevirin onu da beceremiyorsaniz DH in pekte bir esprisi kalmiyor...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Sonnen enerji depolama ağına elektrikli otomobilleri de dahil etti 1 yıl HP’nin ilk Windows 10 ARM bilgisayarı ön siparişe başladı, fiyatı düşündürücü 1 yıl 1GB RAM’li General Mobile 8 Go modeli geliyor 1 yıl Sony'nin ince çerçeveli amiral gemileri Xperia XZ2 ve XZ2 Compact sızdı 1 yıl Mesut Çevik ile Canlı | Akılda kalanlar #2 (derleme) 1 yıl Robinhood Crypto ile komisyonsuz Bitcoin ve Ether ticareti başladı 1 yıl NASA'nın 1 milyar doları çöpe mi gitti? 9 yıldır geliştirilen kalkış kulesi "eğik" çıktı 1 yıl Özel okulların web sitelerinde ‘porno’ ve ‘bitcoin’li hile 1 yıl UPS, filosuna 50 elektrikli kamyon daha ekleyecek 1 yıl Elektronik sigara buharı ağır metaller içeriyor 1 yıl Eski Sanayi Bakanı'ndan yerli kripto para önerisi: Türkcoin 1 yıl Turkcell'den "Akıllı Otopark" dönemi 1 yıl TSK’nın kullanacağı ilk insansız kara aracının görselleri ve özellikleri 1 yıl Elektrikli araçlar için geliştirilen yerli şarj ünitesi "Voltrun" 1 yıl Broadcom ve Qualcomm halen anlaşamadı 1 yıl Cumhurbaşkanı Başdanışmanından yerli dijital para birimine yeşil ışık 1 yıl Gen-Z teknolojisi PCI Express’in yerini alabilecek mi? 1 yıl Akıllı telefon satışlarında ilk kez dünya çapında bir düşüş yaşandı 1 yıl WhatsApp’ın kurucusu Signal Vakfı’na geçti 1 yıl SpaceX ile "uzaydan internet keyfi": İlk sinyaller Dünya'ya ulaştı 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Google Reply uygulaması için beta kayıtları başladı Sonraki Tim Cook: Hiçbir firmayı takip etmiyoruz, kullanıcılarımız denek değil 1 yıl Yüksek verimli güneş panellerinin fiyatı yüzde 37 düştü 1 yıl Youtube, TSK'nın Afrin videosunu sildi, TSK hemen karşılık verdi [Güncelleme] 1 yıl İkinci nesil AirPods kablosuz kulaklıklar geliyor 1 yıl Netflix'in yeni bilim-kurgu dizisi Lost in Space'ten ilk fragman 1 yıl Dört kameralı bütçe dostu amiral gemisi Blu Vivo X satışa sunuldu 1 yıl Apple, "Portre Aydınlatma" özelliğini çarpıcı bir video ile tanıttı 1 yıl Microsoft Edge'in iOS sürümüne 3D Touch desteği geldi 1 yıl Ripple, BTCTürk'te 3 günde 3 milyon dolarlık hacme ulaştı 1 yıl LG fotoğrafçılık odaklı K8 (2018) ve K10 (2018) modellerini resmen duyurdu 1 yıl Xiaomi Mi Band 3 yolda 1 yıl Twitter spam mesajlarla mücadele için savaşı başlattı 1 yıl Google reklamları yapay zekâya emanet 1 yıl Skylake sonrası için Intel’in yaması dağıtıma hazır 1 yıl Qualcomm Broadcast Audio ile tek cihazdan sayısız aygıta kablosuz ses dağıtabilmek mümkün 1 yıl Land Rover maceracılar için ultra dayanıklı akıllı telefon üretti 1 yıl Mercedes-Benz'in yeni tamamen elektrikli kamyonu eActros 1 yıl SIM teknolojisinde yeni dönem başlıyor 1 yıl Galaxy S8 Oreo güncellemesi kısa bir sürenin ardından tekrar yayında 1 yıl Tesla motorlu Honda Accord'un 0-100 hızlanması 2.7 saniye Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim