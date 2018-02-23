Google Reply uygulaması için beta kayıtları başladı

Google’ın bir süredir iletişim uygulamalarının mobil sürümlerinde kullandığı Smart Reply adındaki akıllı cevap özelliği artık bağımsız uygulama haline geldi. Google uygulamanın deneme sürecine başladı.

Google Reply neler sunuyor?

Akıllı cevaplar ilk olarak 2 yıl önce Inbox uygulamasında kullanıma sunulmuştu. Yapay zekâ teknolojilerinden yararlanan özellik, kullanıcıyı daha iyi tanıyarak gelen mesajlara uyacak şekilde anlamlandırdığı otomatik cevaplar üretiyordu.

Örneğin bir sohbet esnasında arkadaşınız Salı günü boş olup olmadığınızı sorduğunda, özellik Google Ajanda uygulamanızı tarayarak randevularınıza bakıyor ve müsait değilim, öğleden sonra müsaitim veya tüm gün boşum gibi otomatik cevaplar üretiyor.

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Google daha sonra bu özelliği Gmail, Google Allo ve Android Messages gibi iletişim uygulamalarına da entegre etmişti. Google içerisindeki özel bir girişim ekibi tarafından geliştirilen Smart Reply hali hazırda Facebook Messenger, Skype, WhatsApp gibi platformlara da entegre edilme aşamasında.

Google Reply adını alacak olan bağımsız uygulama ise akıllı cevaplar özelliğini daha da geliştirme ve çok daha fazla platforma yayma amacını taşıyor. Bağımsız uygulama GPS, Bluetooth, WiFi gibi pek çok sensöre erişerek kullanıcı hakkında daha fazla bilgi topluyor. Eğer gelen mesajın aciliyeti olduğu tespit edilirse bu kez telefonun kilit modundan çıkarılması da söz konusu oluyor.

GoogleReply hali hazırda kapalı beta sürecine devam ediyor ve form dolduran gönüllülere uygun görüldükçe gönderiliyor. Bununla birlikte Apk dosyası da internette bulunabiliyor.