Facebook’tan bir açık daha: Instagram şifreleri de düz metin olarak saklanmış

Facebook şifrelerinin düz metin olarak sunucularda depolanması skandalı üzerine bir yenisi daha eklendi. Facebook sahipliğindeki Instagram kullanıcılarının şifrelerinin de aynı şekilde saklandığı açıklandı. Geçen ay ortaya çıkan milyonlarca kullanıcınınşifrelerinin düz metin olarak sunucularda depolanması skandalı üzerine bir yenisi daha eklendi. Facebook sahipliğindeki Instagram kullanıcılarının şifrelerinin de aynı şekilde saklandığı açıklandı.

Facebook’tan yapılan açıklamaya göre şifrelere yetkisiz erişim gerçekleşmedi fakat firmanın güvenlik konusunda artık bir itibarı kaldı mı bilmiyoruz.

Daha dün ortaya çıkana göre ise firma ‘istemeden’ 1,5 milyon kullanıcının e-posta hesaplarında yer alan rehberini kendi sunucularına yüklemişti.

Facebook’un düzenlediği açıklama

“Daha önce bu durum açıkça rapor edilmişti fakat yeni araştırmamıza göre daha fazla şifrenin bu şekilde depolandığını keşfettik. Bu verilerin kötüye kullanıldığına dair herhangi bir kanıt bulunmuyor.”

https://newsroom.fb.com/news/2019/03/keeping-passwords-secure/