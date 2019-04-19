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Facebook’tan bir açık daha: Instagram şifreleri de düz metin olarak saklanmış

Facebook'un geçen ay ortaya çıkan şifreleri düz metin olarak saklaması skandalına güncelleme geldi. Firma daha dün ortaya çıkana göre insanların rehberini sunucularına indiriyordu.
1 ay (Son Güncelleme: 1 ay)
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sosyal medya
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Geçen ay ortaya çıkan milyonlarca kullanıcının Facebook şifrelerinin düz metin olarak sunucularda depolanması skandalı üzerine bir yenisi daha eklendi. Facebook sahipliğindeki Instagram kullanıcılarının şifrelerinin de aynı şekilde saklandığı açıklandı.
Facebook’tan yapılan açıklamaya göre şifrelere yetkisiz erişim gerçekleşmedi fakat firmanın güvenlik konusunda artık bir itibarı kaldı mı bilmiyoruz.
Daha dün ortaya çıkana göre ise firma ‘istemeden’ 1,5 milyon kullanıcının e-posta hesaplarında yer alan rehberini kendi sunucularına yüklemişti.

Facebook’un düzenlediği açıklama

“Daha önce bu durum açıkça rapor edilmişti fakat yeni araştırmamıza göre daha fazla şifrenin bu şekilde depolandığını keşfettik. Bu verilerin kötüye kullanıldığına dair herhangi bir kanıt bulunmuyor.”

https://newsroom.fb.com/news/2019/03/keeping-passwords-secure/ Yorum Yaz
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terimer 2 hf.
FB = LifeLog
qanon.pub/...
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The.Mafia 1 ay
Face Kendi kullanıcılarının da şifresini böyle saklamıştı şaşırmadık
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alemburda34 1 ay
Password.txt afferim size
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AirSupport 1 ay
Madem düz metin olarak kaydediyor burdan o yazılımcıya mesaj vermek için şifremi daha güzel bir şeyle değiştiriyorum bekle yazılımcı seni



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asusokan 1 ay
instagramı da silme zamanı geldi galiba, 5 senedir facebook kullanmıyorum ve bu gidişle instagramı da silerim
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DH Misafiri 1 ay
hahaha :D salaklık parayla olsa onu da üstü kalsın der bunlar
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