400 milyon Facebook kullanıcısının telefon numarası sızdırıldı

Facebook ve skandal kelimelerini aynı cümlede görmek artık alışılır bir durum oldu diyebiliriz. Sosyal medya devi yine bir güvenlik ihlaliyle karşımızda. Yapılan açıklamalara göre 400 milyondan fazla Facebook kullanıcısının telefon numarası bir sunucuda bulundu.

Veritabanı çevrimdışı hale getirildi

Sosyal medya devinin patronu olan Mark Zuckerberg birbiri ardına yaşanan skandallar sonrasında Facebook'un daha güvenli ve gizlilik oldaklı bir platform olacağının sözünü vermişti. Ancak pek de öyle olmadı. GDI Foundation'da güvenlik araştırmacısı olan Sanyam Jain, korunmasız olan bir sunucuda yer alan veritabanının, Facebook kullanıcılarına ait olan telefon numaralarını içerdiğini keşfettiğini açıkladı.

https://www.techspot.com/news/81752-hundreds-millions-phone-numbers-facebook-accounts-leaked-online.html

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Sunucuyu barındıran şirketle iletişime geçerek veritabanınısöyleyen Sanyam Jain, bu veritabanının kim tarafından ve nasıl ele geçirildiğinin tespit edilemediğini söyledi. Sunucuda ABD'deki Facebook kullanıcılarının 133 milyonunun, Vietnam'daki 50 milyonun ve İngiltere'deki 18 milyonun da dahil olduğukullanıcı kayıtlarının yer aldığı belirtiliyor. Facebook ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada bu veritabanınıniddia etmekle yetindi.