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400 milyon Facebook kullanıcısının telefon numarası sızdırıldı

Adı güvenlik ihlallerinden bir türlü kurtulamayan sosyal medya devi Facebook bu kez de 400 milyondan fazla kullanıcısının telefon numaralarını sızdırdı. İşte skandalın detayları.
17 sa.
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11
sosyal medya
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Facebook ve skandal kelimelerini aynı cümlede görmek artık alışılır bir durum oldu diyebiliriz. Sosyal medya devi yine bir güvenlik ihlaliyle karşımızda. Yapılan açıklamalara göre 400 milyondan fazla Facebook kullanıcısının telefon numarası bir sunucuda bulundu.

Veritabanı çevrimdışı hale getirildi

Sosyal medya devinin patronu olan Mark Zuckerberg birbiri ardına yaşanan skandallar sonrasında Facebook'un daha güvenli ve gizlilik oldaklı bir platform olacağının sözünü vermişti. Ancak pek de öyle olmadı. GDI Foundation'da güvenlik araştırmacısı olan Sanyam Jain, korunmasız olan bir sunucuda yer alan veritabanının, Facebook kullanıcılarına ait olan telefon numaralarını içerdiğini keşfettiğini açıkladı.
Sunucuyu barındıran şirketle iletişime geçerek veritabanını çevrimdışı yaptığını söyleyen Sanyam Jain, bu veritabanının kim tarafından ve nasıl ele geçirildiğinin tespit edilemediğini söyledi. Sunucuda ABD'deki Facebook kullanıcılarının 133 milyonunun, Vietnam'daki 50 milyonun ve İngiltere'deki 18 milyonun da dahil olduğu dünyanın dört bir yanındaki kullanıcı kayıtlarının yer aldığı belirtiliyor. Facebook ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada bu veritabanının eski olduğunu iddia etmekle yetindi.


https://www.techspot.com/news/81752-hundreds-millions-phone-numbers-facebook-accounts-leaked-online.html Yorum Yaz
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sadrag 16 sa. en beğenilen
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Seyrim 11 sa.
Sızmadı, satıldı...
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Tengrist 11 sa.
Gıçım 'daki donun markasını biliyor özel hayatımız kalmadı en çok ta beni takip ediyor ünlü de değilim anlamadım'kiiii Samsung beyciimm Faceyi varsayılan uygulama yapmış sağ olsun anca devere dışı bırakılıyor silmek yasak
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The Hollow 13 sa.
Aslında bu Facebook ve bağlantılarını ağdan hepten engelleyeceksin. Geçen engelleyecektim ama hatun WhatsApp ve Instagram kullanıyor. Mecbur kaldılar. Yoksa arada onlarda gidiyor. Kendi cihazlarımda engelliyorum. Hiç sevmiyorum şu bal porsuğu kılıklı adamı. Senatörlerin karşısında kekeliyordu. Gerçi hepsi gaz almadan ibaretti. NSA'in ihtiyacı olmasa bu öyle bir ceza yerdi ki şirketin yarısı giderdi.
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ertech26 15 sa.
Haber tamamen yalan geçen gün zuckerberg geldi dedi abi paraya sıkıştım yeni villa yaptıracam elimde 300-400 bin kullanıcı bilgisi var alırmısın dedi. Bende at şu sunucuya bakarım bir ara. Adamın biri onu bulmuşlar olay bu.
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sadrag 16 sa. en beğenilen
Sıvadı bu da iyice..
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Queen Hentai 13 sa.
Super yorum hala gülüyorum. :D
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DH Misafiri 16 sa.
Whatsappta bunların oradaki bilgilerde sızdı :) İnstagram da da sızdı. Apple zaten mesajlarına kadar okuyor.
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Jon_Kar 16 sa.
Hala facebook kullanan var mı
5 yıl önce kapattım
Twitter ve forum kullaniyom
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koyunsavar 16 sa.
Facebok a telefon numarasını yazan uyanıklarda suç yokm mu?, mesela ben her Facebok a girdiğimde soruyor du nerde doğdun nerde yaşıyorsun telefon numaran ne hangi okulu bitirdin falan filan. Bunlar bildiğin insanların özel bilgilerini topluyor. İsmime bir harf soyadıma 2 harf ekledim telefon numaramı yanlış yazdım doğum yerimi tel Aviv yazdım kurtuldum.
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ergunx 17 sa.
Neyimiz sizmadiki
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Rachsuchtig 16 sa. ergunx
Donumun göründüğü bir tane fotoğrafim yok ama rengi ve modeli hakkındaki bilgileri bile sızmış olabilir.

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facebook, hack ve
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