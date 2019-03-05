Facebook'un iki faktörlü kimlik doğrulama özelliğinde hata bulundu

Facebook'un güvenlik özelliklerinden biri, kullanıcıların telefon numaralarını iki faktörlü kimlik doğrulama seçeneğine ekleyebilmeleri ve kullanıcı adı ve parola kullanmaya kıyasla biraz daha güvenli hale getirebilmeleriydi. Ne yazık ki, eğer Facebook'un iki farktörlü kimlik doğrulama özelliğini kullanıyorsanız, telefon numaranız, profilinizi kolayca açığa çıkarabilir.

Hata mı yoksa kasıt mı?

Emojipedia'dan Jeremy Burge, Facebook'a eklenen telefon numaralarının profilleri açığa çıkardığını keşfetti ve: "Yıllarca Facebook, iki faktörlü kimlik doğrulama için bir telefon numarası eklemenin yalnızca güvenlik amaçlı olduğunu iddia etti. Şimdi profiller bulunabiliyor ve bunu devre dışı bırakmanın bir yolu yok." açıklamasını yaptı.

Bu olay ayrıca, profilinizi olabildiğince gizli tutmaya çalıştığınız bir durumda, başkalarının sizi bulmasına izin verebilir. Ne yazık ki Burge'nin işaret ettiği gibi kullanıcıların bu özelliği devre dışı bırakmaları mümkün değil. Bunun yerine, yapabileceğiniz en iyi şey, telefon numarası ayarlarınızı yalnızca arkadaşlarınızın sizi bulabilmesi için sınırlandırmaktır. Çünkü bu seçenek varsayılan olarak "Herkes" şeklinde ayarlanmış. Eğer düzenleme yapmazsanız ve bir başkası bağlantılarını Facebook'a yüklerse önerilen arkadaşlar bölümünde siz de çıkacaksınız. Bunun bir hata mı yoksa kasıt mı olduğu ise tartışmaya açık.

https://9to5mac.com/2019/03/04/problem-with-facebook-2fa/