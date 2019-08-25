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TCL gelecek yıl iki katlanabilir akıllı telefon çıkarmayı planlıyor

Çin merkezli elektronik şirketi TCL'nin katlanabilir akıllı telefon planları ortaya çıktı. Şirket önümüzdeki yıl bu pazara iki katlanabilir cihazla giriş yapmak istiyor.
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Bu yılın başlarında Samsung ve Huawei ilk katlanabilir akıllı telefon modellerini duyurmuşlardı. LG ve Motorola gibi şirketler de bu yönde çalışmalar yaparken bu markaları Çinli teknoloji şirket TCL'de takip ediyor.

Biri dikey, diğeri yatay katlanabilecek

TCL, 2019 yılının başlarında düzenlenen Dünya Mobil Kongresi'nde kendi katlanabilir akıllı telefon prototipini tanıtmıştı. Çinli üreticinin bu katlanabilir akıllı telefonu Alcatel veya BlackBerry markası adı altında piyasaya sürme planları vardı. Ancak ortaya çıkan yeni belgelere göre TCL önümüzdeki yıl kendi markası adı altında iki katlanabilir akıllı telefon modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.
Gelecek yılın başlarında piyasaya sürülmesi planlanan cihazlardan biri, Huawei ve Samsung'un katlanabilir telefonları gibi yatay olarak katlanabilecek ve üç arka kamera kurulumuna sahip olacak. TCL'nin ikinci katlanabilir telefonu ise Motorola RAZR modeline benzeyecek ve dikey olarak katlanan bir ekrana sahip olacak. İki kamera ile gelmesi beklenen bu modelin ise 1.300 euro fiyat etiketinin olacağı iddia ediliyor.


https://en.letsgodigital.org/smartphones/tcl-foldable-smartphone/ Yorum Yaz
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