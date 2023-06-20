Yüz ifadesinden siyasi görüşü tahmin eden yapay zeka: Sağcılar mutlu, solcular nötr

Araştırmaya göre, yapay zeka teknolojisi, sağ görüşlü insanların fotoğraflarda mutlu bir yüz ifadesine sahip olma olasılığının daha yüksek olduğunu, nötr (tarafsız) bir yüz ifadesiyle resmedilen kişilerin ise solcu olarak tanımlanma olasılığının daha yüksek olduğunu söylüyor.
Microsoft'un yüz tanıma teknolojisi kullanıldı
Makalede, yapay zekanın bir kişinin fotoğrafını analiz ederken siyasi ideolojisini yüzde 61 doğrulukla tahmin edebildiği belirtiliyor. Araştırmacılar, fotoğraflarda görülen duygusal durumu ölçmek için Microsoft'un yüz tanıma teknolojisini kullandılar. Ayrıca algoritmanın doğruluğunu test etmek için Danimarkalı parlamenterlerin fotoğraflarının kullanıldığı da belirtiliyor.Kaynakça https://www.foxnews.com/tech/ai-can-predict-persons-politics-by-their-looks-whether-they-smile-in-pics-study https://www.nature.com/articles/s41598-023-31796-1 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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