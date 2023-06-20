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    Yüz ifadesinden siyasi görüşü tahmin eden yapay zeka: Sağcılar mutlu, solcular nötr

    Yapılan yeni bir araştırmaya göre, yapay zeka algoritmaları, bir kişinin siyasi görüşünü yüz özelliklerine göre tahmin etmeye yardımcı olabilir.                 
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    Yüz ifadesinden siyasi görüşü tahmin eden yapay zeka geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Danimarka'da yapılan bir araştırma, yapay zeka algoritmalarının bir kişinin yüz özelliklerine dayalı olarak siyasi ideolojisini tahmin etmeye yardımcı olabileceğini ortaya koydu.

    Araştırmaya göre, yapay zeka teknolojisi, sağ görüşlü insanların fotoğraflarda mutlu bir yüz ifadesine sahip olma olasılığının daha yüksek olduğunu, nötr (tarafsız) bir yüz ifadesiyle resmedilen kişilerin ise solcu olarak tanımlanma olasılığının daha yüksek olduğunu söylüyor.

    Microsoft'un yüz tanıma teknolojisi kullanıldı

    Makalede, yapay zekanın bir kişinin fotoğrafını analiz ederken siyasi ideolojisini yüzde 61 doğrulukla tahmin edebildiği belirtiliyor. Araştırmacılar, fotoğraflarda görülen duygusal durumu ölçmek için Microsoft'un yüz tanıma teknolojisini kullandılar. Ayrıca algoritmanın doğruluğunu test etmek için Danimarkalı parlamenterlerin fotoğraflarının kullanıldığı da belirtiliyor.

    Yüz ifadesinden siyasi görüşü tahmin eden yapay zeka geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Çalışma ayrıca, daha çekici olan kadın politikacıların muhafazakar olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu, erkekler için çekiciliğin herhangi bir siyasi ideolojiyle ilişkilendirilmediğini de ortaya koydu.
    Kaynakça https://www.foxnews.com/tech/ai-can-predict-persons-politics-by-their-looks-whether-they-smile-in-pics-study https://www.nature.com/articles/s41598-023-31796-1
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