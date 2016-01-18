Facebook, uygulama içi tarayıcısını geliştiriyor





Facebook için, kullanıcıların sayfalarında uzun zaman geçirmesi çok önemli. Özellikle mobil uygulamadaki linklerin, kullanıcıyı dışarı çıkarmasını engellemek için dahili bir mobil tarayıcı geliştiren firma, şimdi bu tarayıcıyı daha da ileri götürüyor.





Uzun süredir tarayıcısı üzerinde çalışmalar yapan Facebook, artık biraz daha standart tarayıcı konseptine yaklaşmaya çalışıyor. Kullanıcılar artık, tarayıcıda istedikleri adresi girerek gezinti yapabilecekler. Genel anlamda dahili tarayıcı modüllerinde bu imkan pek sunulmuyor. Facebook, kullanıcının sosyal ağdan uzaklaşmadan standart bir internet gezintisi yapmasını mümkün hale getirmek istiyor.









Bunun haricinde tarayıcının alt kısmında ileri ve geri butonları yer alıyor. Yine, içerisinden çıkılan gönderinin ne kadar popüler olduğunu gösteren çubuk, sık kullanılanlar menüsü, yeni bir menü, kelimelerin hızlıca detaylarına bakabilme şeklinde farklı yenilikler de tarayıcıya eklenmiş.





Tarayıcının, standart tarayıcılar kadar hızlı yükleme yapabildiği belirtiliyor. Şimdilik görünen tek eksik sekme düzeninin olmaması. Yani kullanıcı aynı sayfada tüm işlerini halletmek zorunda. Elbette sekme görünümü, kullanıcının daha fazla vakit geçirmesini ve sonrasında da ağdan uzaklaşmasına neden olacağı için Facebook, bu işe girmek istememiş olabilir. Yeni dahili tarayıcı henüz kullanıma sunulmadı.

http://thenextweb.com/facebook/2016/01/16/facebook-is-testing-a-new-browser-that-will-make-sure-you-never-leave-the-app/#gref