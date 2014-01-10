Facebook uygulama performansını ölçebilen Hintli Little Eye Labs şirketini satın aldı





Genelde ABD ve İsrail'de şirket satın alımlarını duyduğumuz Facebook, ilk kez Hindistan'dan bir şirket satın alıyor. Gelen bilgilere göre Facebook, Hintli Little Eye Labs firmasını satın aldı.





Bir süredir bu konu iddia olarak gündemdeydi ve henüz doğrulanmamıştı. Hafta başında Little Eye Labs resmi blogunda satın almayı duyurdu.





Bangalore kaynaklı bir firma olan Little Eye Labs, eski IBM ve Apple çalışanları tarafından kuruldu. Firmanın dikkat çekici yönü ise mobil uygulamalar yayına sunulmadan çökme, yavaşlık gibi performans değerlerini ölçebilen bir teknolojiye sahip olması.





Faebook'un bu teknolojileri kendi bünyesindeki uygulamalarda ve sosyal ağ içerisindeki uygulamalarda kullanmayı planladığı belirtiliyor. Satın almanın bedeli ise yaklaşık 10-15 milyon dolar civarında.





Faebook'un bu hamlesi Hindistan için çok önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor ve ülkenin dünya klasında teknoloji ve hizmet üretebildiğinin bir göstergesi sayılıyor.

http://thenextweb.com/facebook/2013/12/02/facebook-is-reportedly-in-talks-to-buy-india-based-app-performance-startup-little-eye/#!rPtu1