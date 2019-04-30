LG mobil bölümü kayıplara devam ediyor

Her yıl yenilikçi modeller piyasaya sürmeye çalışsa da LG bir türlü akıllı telefon pazarında istediği ivmeyi yakalayamadı. Durum böyle olunca satışlar ve gelirler de düşmeye devam ediyor.
Kayıp sürüyor
Yapılan açıklamaya göre yılın ilk çeyreğinde LG mobil bölümü 1.34 milyar dolar civarında gelir elde etti. Yıl bazında yüzde 30 düşüş yaşanırken çeyrek bazda da yüzde 10 civarında bir kayıp görüldü.Ayrıca Bkz. "HTC Exodus 2 hazırlıklarını sürdürüyor"
Net gelirlerde ise zarar devam ediyor. Yılın ilk çeyreğinde 180 milyon dolarlık bir kayıp haneye yazıldı. Geçen yıl aynı dönemde 127 milyon dolarlık bir kayıp oluşmuştu. LG yine de düşüş ivmesini azalttıklarını ifade ediyor.
Yönetim tarafında yeniden yapılanma sürecine giren mobil bölüm ayrıca üretimi Vietnam’a kaydırarak maliyetleri daha da düşürmeyi amaçlıyor. Firmanın bu yıl en büyük umudu LG V50 5G modelinin satışı olacak.
Mobil bölüm karanlık bir tablo çiziyor olsa da holding genelinde iyimserlik hâkim. Firma tüm bölümlerden 13 milyar dolar gelir elde ederken faaliyet karı da 800 milyon olarak gerçekleşti. Eğer mobil bölüm kara geçmeyi başarsaydı firmanın faaliyet karı 1.5 milyar dolara kadar çıkabilecekti.
https://www.phonearena.com/news/lg-v50-thinq-5g-momentum-q1-2019-smartphone-sales-losses_id115676 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sony de benim için ayni durumda.. Geçtiğimiz sene Sony XZ Premium kullandım bir süre. Güya en üst cihazıydı.. Snapdragon 835 olmasına rağmen uygulamalarda uyumsuzluk vardı. Özellikle Chrome ve Instagram kullanmak işkenceye dönmüştü.
Arkadaşın bir tanesi Amerikan arabaları benzetmesi yapmıştı.. Alınca ve satınca mutlu olursunuz diye. İşte Sony' i sattığım anda o duyguyu çok dolu bir şekilde hissetmiştim..
Telefonu sadece arama yapmak ve çok nadir whatsapp'tan bize yazmaktan başka pek bir iş için kullanmayan annemin G3 telefonu 3. yılı civarı ekran kararması ve kırpışması sorunu verdi. 7 yıllık Galaxy S3'ün hala çalıştığı -hiç değilse çalışıyor, yedek olarak kullanılabiliyor- 3 yıllık neredeyse hiç zorlanmamış bir telefonun güya ısınmadan dolayı böyle bir hata vermesi abes. Babamda olan G3 ise yine çok kullanılmamasına rağmen ekranında sarı leke ve yanıklar oluştu. Bilen bilir G3 tam bir pil canavarıdır, ben birkaç hafta babamdakini kullandım, oyun falan oynamayan biri olarak bile günde 2 kez şarj ediyordum, ailem ise bu cihazları 2-3 günde bir şarj ediyor buna rağmen böyle sorunlar yaşıyorsak ben nasıl güvenip 1000 dolar bandına bu markanın telefonunu alıyım? Lg'leri ben kullansaydım 6. ayda ekranı patlardı herhalde bu gidişle.
beğenmeyen almasın gidip çin malı şayomi alsın
*** Bir alırken sevinirsin birde satarken ! ***