LG mobil bölümü kayıplara devam ediyor

Her yıl yenilikçi modeller piyasaya sürmeye çalışsa da LG bir türlü akıllı telefon pazarında istediği ivmeyi yakalayamadı. Durum böyle olunca satışlar ve gelirler de düşmeye devam ediyor.

Kayıp sürüyor

Yapılan açıklamaya göre yılın ilk çeyreğinde LG mobil bölümü 1.34 milyar dolar civarında gelir elde etti. Yıl bazında yüzde 30 düşüş yaşanırken çeyrek bazda da yüzde 10 civarında bir kayıp görüldü.

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Net gelirlerde ise zarar devam ediyor. Yılın ilk çeyreğinde 180 milyon dolarlık bir kayıp haneye yazıldı. Geçen yıl aynı dönemde 127 milyon dolarlık bir kayıp oluşmuştu. LG yine de düşüş ivmesini azalttıklarını ifade ediyor.

Yönetim tarafında yeniden yapılanma sürecine giren mobil bölüm ayrıca üretimi Vietnam’a kaydırarak maliyetleri daha da düşürmeyi amaçlıyor. Firmanın bu yıl en büyük umudu LG V50 5G modelinin satışı olacak.

Mobil bölüm karanlık bir tablo çiziyor olsa da holding genelinde iyimserlik hâkim. Firma tüm bölümlerden 13 milyar dolar gelir elde ederken faaliyet karı da 800 milyon olarak gerçekleşti. Eğer mobil bölüm kara geçmeyi başarsaydı firmanın faaliyet karı 1.5 milyar dolara kadar çıkabilecekti.