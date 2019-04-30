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LG mobil bölümü kayıplara devam ediyor

Bir türlü toparlanma belirtileri göstermeyen LG mobil bölümü yılın ilk çeyreğini de akıllı telefon pazarında kayıpla geçirdi. Umutlar ise LG V50 5G modeline bağlanmış durumda.
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Her yıl yenilikçi modeller piyasaya sürmeye çalışsa da LG bir türlü akıllı telefon pazarında istediği ivmeyi yakalayamadı. Durum böyle olunca satışlar ve gelirler de düşmeye devam ediyor.

Kayıp sürüyor

Yapılan açıklamaya göre yılın ilk çeyreğinde LG mobil bölümü 1.34 milyar dolar civarında gelir elde etti. Yıl bazında yüzde 30 düşüş yaşanırken çeyrek bazda da yüzde 10 civarında bir kayıp görüldü.

Ayrıca Bkz. "HTC Exodus 2 hazırlıklarını sürdürüyor"

Net gelirlerde ise zarar devam ediyor. Yılın ilk çeyreğinde 180 milyon dolarlık bir kayıp haneye yazıldı. Geçen yıl aynı dönemde 127 milyon dolarlık bir kayıp oluşmuştu. LG yine de düşüş ivmesini azalttıklarını ifade ediyor.

Yönetim tarafında yeniden yapılanma sürecine giren mobil bölüm ayrıca üretimi Vietnam’a kaydırarak maliyetleri daha da düşürmeyi amaçlıyor. Firmanın bu yıl en büyük umudu LG V50 5G modelinin satışı olacak.

Mobil bölüm karanlık bir tablo çiziyor olsa da holding genelinde iyimserlik hâkim. Firma tüm bölümlerden 13 milyar dolar gelir elde ederken faaliyet karı da 800 milyon olarak gerçekleşti. Eğer mobil bölüm kara geçmeyi başarsaydı firmanın faaliyet karı 1.5 milyar dolara kadar çıkabilecekti.


 

https://www.phonearena.com/news/lg-v50-thinq-5g-momentum-q1-2019-smartphone-sales-losses_id115676 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
zamankaybı95 1 gün
Açıkçası içimde herzaman birtane tepe model LG telefon kullanmak isteği var.. Özellikle kamera noktasında cihazları başarılı oluyor. Ancak senelerdir edindiğim bilgiler doğrultusunda; teknik servis ve kronik sorunları LG yi olumsuz etkiliyor. Şu zamanlarda LG G7 Thinq 2800 lira civarında alınabiliyor ve donanım olarak aynı fiyat seviyesindeki cihazlardan çok daha üstün. Ama kesinliği nedir bilmiyorum bootloop ve ışık sızması gibi sorunlar yaşayanlar olmuş. Yeni gelecek G8 Thinq modeline biraz ilgi duymuştum ancak onunda bataryası "değştirilemiyor" deniyor. Sanırsam LG içimde hep ukte kalacak.
Sony de benim için ayni durumda.. Geçtiğimiz sene Sony XZ Premium kullandım bir süre. Güya en üst cihazıydı.. Snapdragon 835 olmasına rağmen uygulamalarda uyumsuzluk vardı. Özellikle Chrome ve Instagram kullanmak işkenceye dönmüştü.
Arkadaşın bir tanesi Amerikan arabaları benzetmesi yapmıştı.. Alınca ve satınca mutlu olursunuz diye. İşte Sony' i sattığım anda o duyguyu çok dolu bir şekilde hissetmiştim..
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Krone 1 hf.
G2 gibi bir atılım yapamadılar bir türlü. İnsanlar fiyat performans oranına da bakıyorlar artık. İyi bir PR ile uygun fiyattan versinler peynir ekmek gibi satsın. Bütün piyasa çinlilere kaldı Sony LG ve HTC sayesinde.
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Alpha Centauri 2 hf.
lg g3 almıştım böyle pil tüketen telefon görmedim. apar topar satmıştım
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Gravaze 2 hf.
G3'ü G4'ü hayattan bezdirdi insanları, buna rağmen hala pahalı cihazlar yaparak insanları kaçırıyorlar. Sadece Türkiye pazarı için değil alım gücünün daha yüksek olduğu Abd pazarı için bile insanlar böyle düşünüyor.
Telefonu sadece arama yapmak ve çok nadir whatsapp'tan bize yazmaktan başka pek bir iş için kullanmayan annemin G3 telefonu 3. yılı civarı ekran kararması ve kırpışması sorunu verdi. 7 yıllık Galaxy S3'ün hala çalıştığı -hiç değilse çalışıyor, yedek olarak kullanılabiliyor- 3 yıllık neredeyse hiç zorlanmamış bir telefonun güya ısınmadan dolayı böyle bir hata vermesi abes. Babamda olan G3 ise yine çok kullanılmamasına rağmen ekranında sarı leke ve yanıklar oluştu. Bilen bilir G3 tam bir pil canavarıdır, ben birkaç hafta babamdakini kullandım, oyun falan oynamayan biri olarak bile günde 2 kez şarj ediyordum, ailem ise bu cihazları 2-3 günde bir şarj ediyor buna rağmen böyle sorunlar yaşıyorsak ben nasıl güvenip 1000 dolar bandına bu markanın telefonunu alıyım? Lg'leri ben kullansaydım 6. ayda ekranı patlardı herhalde bu gidişle.
1 Yanıt Yanıtla
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King floyd 2 hf. Gravaze
G3 Firmanın 5, G4 de 4 sene önceki telefonları. Bence önyargılarınızdan kurtulun çünkü G6 da dahil ondan sonraki telefonlarında kronik bir soruna rastlanmadığını ve kullananların memnun olduğunu görürsünüz araştırdığınızda.
2 Yanıt Yanıtla +1
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Fthcyr 2 hf. yeni yorumcu
lg kullanıyorum gayet güzel
beğenmeyen almasın gidip çin malı şayomi alsın
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Virtual Reality 2 hf.
LG ve Sony telefonlar Amerikan arabaları gibi,

*** Bir alırken sevinirsin birde satarken ! ***
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DH Misafiri 2 hf.
LG'nin G4 modelini kullanıyorum. Her gün aldığım güne lanet ediyorum. İnşallah batarlar ya da yönetim binasının üzerine meteor düşer.
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