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Facebook ve RED profesyonel bir sanal gerçeklik kamerası geliştiriyor

Yakın gelecekte Facebook, kullanıcılarına 8K çözünürlüklerde sanal gerçeklik içerikleri sunmaya başlayacak. Bunun için kamera devi RED ile bir ortaklığa başladığını duyurdu.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Oculus firmasını satın aldıktan sonra sanal gerçeklik sektöründe agresif bir yapıya bürünen Facebook, içerik konusunda önemli bir adım daha atıyor. Firma; RED ile birlikte profesyonel bir sanal gerçeklik kamerası geliştiriyor.

Üst seviye sanal gerçeklik deneyimi

Facebook uzun zamandır içerik üreticilerine yol gösterme amacı güdüyordu. 2016 yılında Surround 360 adında bir platform duyuran firma hem açık kaynak olarak özellik rehberleri yayınlamış hem de 17 sensörlü bir VR kamerasının tasarımını hazırlamıştı.

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Bünyesinde sanal gerçeklik içeriklerini daha kaliteli hale getirmeyi isteyen firma geçen yıl da 24 kameralı ve 6 kameralı iki ayrı Surround 360 sisteminin tasarımını yayınlamıştı. Firma bu kez üretim yapmaya karar verdi.

8K kameraların büyük ismi RED ile yapılan ortaklıkta yine 8K çözünürlüğünde ve 6DoF açılı bir kamera hazırlanıyor. Kullanıcının sanal ortamda tamamen gerçek dünyadaymış gibi hareket etmesini sağlayacak olan kameranın henüz ismi ve fiyatı belli değil.

Facebook’un doğrudan profesyonel içerik üreticilere pazarlayacağı yeni kameranın mevcut RED ürünlerine bakarak 50 bin dolar seviyesinin üzerine çıkabileceğini söylemek abartı olmayacaktır.

 

https://www.theverge.com/2018/5/1/17308694/facebook-oculus-red-camera-partnership-vr-6dof-immersive-film Yorum Yaz
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