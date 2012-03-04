Facebook ve Zynga sanal eşya satışı konusunda patent davasıyla karşı karşıya

Kullanıcı sayısı bir milyara doğru ilerleyen ve neredeyse dünya nüfusunun 7'de birine ulaşmış durumda olan sosyal ağ devi Facebook ile onun için geliştirdiği sosyal oyunlarla 10 milyara yakın borsa değerine ulaşan Zynga firması ve diğer 5 farklı firma kısa süre önce bir patent davasıyla karşı karşıya kaldı.





Patent davasının sebebi ise sosyal ağ dünyasına kazandırdıkları oyun-içi sanal eşya satışı ile ilgili. GameTek firmasının 2000 yılında başvurusunu yaptığı ve 2006 yılında kabul edilerek kısa süre önce tescil edilen bir ABD patentine göre firma, oyun-içi satın alma yönteminde bazı hakları elde etti.





Bunlar bir oyuncunun hesap açmasına izin verilmesi, oyun nesneleri için fiyatlandırma, oyuncunun satın alma için uygun olup olmadığını tespit etme, oyun ve oyuncunun durumuna bağlı olarak bir oyun nesnesi teklif etme, oyun için sanal eşya satın alınmasına izin verme gibi konulardan oluşuyor. Patentin sınırları içerisine ise sağlık, kaynaklar, silahlar, yetenek puanları ve diğer pek çok sanal eşya giriyor.





Davanın kapsamında Facebook, Zynga, EA, Wooga, Funzio ve 6waves firmaları ve onlarca oyun bulunuyor. Davada dikkati çeken genel ifadelerle şikayette bulunulmuş olması. Örneğin oyun akışını kesintiye uğratmadan bir oyuncunun bir nesneyi satın alması ve oyuna dahil etmesi pek çok platformun kullandığı bir yöntem. Bu bakımdan davanın konusu olabilmeleri mümkün.





Dava sürecinde Facebook, Zynga ve diğer firmalar karşı iddialarını mahkemeye sunacak ve ara karar sonrası davanın seyri belli olacak.