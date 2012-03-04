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Facebook ve Zynga sanal eşya satışı konusunda patent davasıyla karşı karşıya

7 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Kullanıcı sayısı bir milyara doğru ilerleyen ve neredeyse dünya nüfusunun 7'de birine ulaşmış durumda olan sosyal ağ devi Facebook ile onun için geliştirdiği sosyal oyunlarla 10 milyara yakın borsa değerine ulaşan Zynga firması ve diğer 5 farklı firma kısa süre önce bir patent davasıyla karşı karşıya kaldı.

Patent davasının sebebi ise sosyal ağ dünyasına kazandırdıkları oyun-içi sanal eşya satışı ile ilgili. GameTek firmasının 2000 yılında başvurusunu yaptığı ve 2006 yılında kabul edilerek kısa süre önce tescil edilen bir ABD patentine göre firma, oyun-içi satın alma yönteminde bazı hakları elde etti. 

Bunlar bir oyuncunun hesap açmasına izin verilmesi, oyun nesneleri için fiyatlandırma, oyuncunun satın alma için uygun olup olmadığını tespit etme, oyun ve oyuncunun durumuna bağlı olarak bir oyun nesnesi teklif etme, oyun için sanal eşya satın alınmasına izin verme gibi konulardan oluşuyor. Patentin sınırları içerisine ise sağlık, kaynaklar, silahlar, yetenek puanları ve diğer pek çok sanal eşya giriyor.

Davanın kapsamında Facebook, Zynga, EA, Wooga, Funzio ve 6waves firmaları ve onlarca oyun bulunuyor. Davada dikkati çeken genel ifadelerle şikayette bulunulmuş olması. Örneğin oyun akışını kesintiye uğratmadan bir oyuncunun bir nesneyi satın alması ve oyuna dahil etmesi pek çok platformun kullandığı bir yöntem. Bu bakımdan davanın konusu olabilmeleri mümkün.

Dava sürecinde Facebook, Zynga ve diğer firmalar karşı iddialarını mahkemeye sunacak ve ara karar sonrası davanın seyri belli olacak.

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esenkaya20 7 yıl en beğenilen
:)) şu vergiyi ilk bulan ülke türkiye ye benim bulduğum vergileri kullanıyorsun diye patent davası açsa bari. hazır patent olayı teknoloji şirketlerini aşıp evrensel bi hal almışken
:)) şu vergiyi ilk bulan ülke türkiye ye benim bulduğum vergileri kullanıyorsun diye patent davası açsa bari. hazır patent olayı teknoloji şirketlerini aşıp evr...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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DH Misafiri 6 yıl
btw justru saya mau komen di blog mbak yg di koinmsaapa gak bisa bisa musti register udah register tapi bikin profilenya out sync melulu
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E_Aydin35 7 yıl
Facebook oyun çöplüğü olmuş, tamam oyunlar kaliteli,güzel olsa sözüm yok 3.sınıf saçma sapan oyunlar yapıyorlar görüşümce iyi olmuş..
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söny 7 yıl
Facebook anasayfada takılmak yerine mantıksız oyunlar oynamak kullancılarına iyi geliyor heralde para kazandıklarını bılmıyordum facebook ısını bılıyor
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ezimuse 7 yıl
vay çakallar .D
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murdocklawless 7 yıl
bu ne saçma sapan patenttir arkadaş? o zaman ilk fps'i yapan kimse ondan sonra yapanlar için dava açsın mesela. ne güzel iş be?
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DH Misafiri 7 yıl
Şu patentler dünyanın en saçma icadı yakında burnunu bu parmak ile kaşıdınız diye size dava açabilirler dikkat edin. Ama en büyük saçmalık bunlara patent veren kurum. yanlış anlaşılmasın tüm patentler saçma demek istemiyorum ama bazı davaların sebebini okuyunca bu ne diyo insan artık bu kadar da olmaz dedirtecek olaylar yaşanıyor. hadi hayırlısı birilerinin bu işe el atıp bu tip olaylara engel olunmalı diyorum.
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hooper 7 yıl
İnşallah kaybederler de facebookta bu saçma oyunlar komple biter. Günde yüzlerce davet geliyor böyle saçma sapan oyunlardan uygulamalardan çok sinir bozucu
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OverClocK1ng 7 yıl
Al işte sana bir tane daha Apple. Adam oyunda hesap açmaya izin verilmesi ve oyunda bir şey satın almanın patentini almış. Saçmalığın daniskası.
Esasında Apple, Apple diyoruz ama Apple'a da kızmamak lazım. Adamlar başvuruyu yapıyorlar. Esas hata bu tip patentleri verende. Eee ben de başvursam bana da verseler patenti tabi ben de gider onu bunu mahkemeye verip para kazanmak isterim yani. Elimde patent varken niye yapmayayım ki böyle bir şeyi...
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artenis 7 yıl
Zynga batar da kurtuluruz şu görsellikteli oyunlardan demek geldi içimden ...
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esenkaya20 7 yıl en beğenilen
:)) şu vergiyi ilk bulan ülke türkiye ye benim bulduğum vergileri kullanıyorsun diye patent davası açsa bari. hazır patent olayı teknoloji şirketlerini aşıp evrensel bi hal almışken
1 Yanıt Yanıtla +6
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pesimistadana01 7 yıl esenkaya20
esenkaya20

:)) şu vergiyi ilk bulan ülke türkiye ye benim bulduğum vergileri kullanıyorsun diye patent davası açsa bari. hazır patent olayı teknoloji şirketlerini aşıp evrensel bi hal almışken

Vergiyi bulan ilk ülke Türkiye ye dava açarsa Türkiye de bizim adımızı kullanıyorsun diye o ülkeyi vergiye bağlar:))))
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