Facebook ve Instagram'daki alkol ve tütün mamülleriyle ilgili içeriklere yaş sınırlaması geliyor

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Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Facebook, bildiğiniz üzere resmi alışveriş hizmeti Marketplace üzerinden alkol ve tütün ürünlerinin satılmasına izin vermiyordu. Şimdi de söz konusu ürünlerle ilgili daha kapsamlı bir kısıtlama geliyor.

Şirketin dün duyurduğu yeni bir karara göre, Facebook ve Instagram üzerinden alkol, tütün ürünleri ve elektronik sigaraların özel olarak satılması ve çekilişle hediye edilmesi yasaklandı. Bunun yanı sıra, söz konusu platformlarda alkol, tütün ürünleri ve elektronik sigara ile alakalı içeriklerin bundan böyle sadece 18 yaşın üzerindeki kullanıcılara gösterilebileceği belirtildi.

Kuralları ihlal eden gruplar platformdan silinecek

Facebook kullanıcılarının kendi sayfalarındaki paylaşım ve yorumları bile kapsayan yeni karar, Facebook Grupları’nı da yakından ilgilendiriyor. Bu nedenle grup ve sayfa yöneticilerine ulaşılarak konuyla ilgili gerekli bilgilendirme yapılıyor. Kurallara uyulup uyulmadığını büyük titizlikle takip edeceklerini belirten Facebook yetkilileri, ihlal eden grup veya sayfaların platformdan silinebileceğini belirtiyor.

ABD’deki elektronik sigara kullanımının özellikle 18 yaş altı gençlerde büyük artış göstermesinin ve bu duruma yönelik şikayetlerin Facebook’un aldığı kararda büyük rol oynadığı söyleniyor.