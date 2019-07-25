Kim Nerede? 92 120 FPS'lik film Gemini Man'in yeni fragmanı yayınlandı 83 Rusya’nın S-500 hava savunma sistemi beklenenden erken geliyor 53 Türk Telekom'un limitsiz sabit internet paketleri yenilendi: İşte yeni fiyatlar
Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sosyal Medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Facebook ve Instagram'daki alkol ve tütün mamülleriyle ilgili içeriklere yaş sınırlaması geliyor

Alınan yeni bir karara göre Facebook ve Instagram üzerindeki alkol, tütün mamülleri ve elektronik sigaralarla ilgili reklamlar dahil tüm içerikler yalnızca 18 yaş üstü kullanıcılara gösterilebilecek.
3 sa.
285
6
1
sosyal medya
Barış Cankı
Otomobil Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Facebook ve Instagram'daki alkol ve tütün mamülleriyle ilgili içeriklere yaş sınırlaması geliyor
Tam Boyutta Gör

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Facebook, bildiğiniz üzere resmi alışveriş hizmeti Marketplace üzerinden alkol ve tütün ürünlerinin satılmasına izin vermiyordu. Şimdi de söz konusu ürünlerle ilgili daha kapsamlı bir kısıtlama geliyor.

Şirketin dün duyurduğu yeni bir karara göre, Facebook ve Instagram üzerinden alkol, tütün ürünleri ve elektronik sigaraların özel olarak satılması ve çekilişle hediye edilmesi yasaklandı. Bunun yanı sıra, söz konusu platformlarda alkol, tütün ürünleri ve elektronik sigara ile alakalı içeriklerin bundan böyle sadece 18 yaşın üzerindeki kullanıcılara gösterilebileceği belirtildi.

Kuralları ihlal eden gruplar platformdan silinecek

Facebook kullanıcılarının kendi sayfalarındaki paylaşım ve yorumları bile kapsayan yeni karar, Facebook Grupları’nı da yakından ilgilendiriyor. Bu nedenle grup ve sayfa yöneticilerine ulaşılarak konuyla ilgili gerekli bilgilendirme yapılıyor. Kurallara uyulup uyulmadığını büyük titizlikle takip edeceklerini belirten Facebook yetkilileri, ihlal eden grup veya sayfaların platformdan silinebileceğini belirtiyor.

ABD’deki elektronik sigara kullanımının özellikle 18 yaş altı gençlerde büyük artış göstermesinin ve bu duruma yönelik şikayetlerin Facebook’un aldığı kararda büyük rol oynadığı söyleniyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
WB 48 dk.
Bunlar da yobaz cikti
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 dk. Innodisk ekstrem koşullara dayanıklı SSD'sini duyurdu 31 dk. 120 FPS'lik film Gemini Man'in yeni fragmanı yayınlandı 57 dk. Xiaomi Mi A3 mercek altında | Yeni nesil saf Android 1 sa. DRAM fiyatları bu yıl %42 düşecek ve düşme eğilimi 2020'de de devam edecek 1 sa. This War of Mine 1 hafta boyunca ücretsiz 2 sa. Kanser ile savaşta yeni yöntem : TRAIL 2 sa. Nokia 220 4G ve Nokia 105 telefonları duyuruldu 3 sa. Corsair resmen bilgisayar üreticisi oldu 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN Facebook ve Instagram'daki alkol ve tütün mamülleriyle ilgili içeriklere yaş sınırlaması geliyor Sonraki Uygun fiyatlı Samsung Galaxy A10s çok yakında satışa sunulacak 4 sa. Xiaomi, Mi Health adlı yeni bir sağlık uygulaması geliştiriyor 5 sa. NVMe 1.4 ve NVMe-oF 1.1 duyuruldu: DRAM'siz SSD'ler için iyileştirmeler 5 sa. Rusya’nın S-500 hava savunma sistemi beklenenden erken geliyor 6 sa. Otostopçunun Galaksi Rehberi dizi oluyor 6 sa. FreeSync destekli 2019 LG TV serisi 6 sa. 2020 iPhone modelleri esnek OLED ekranla gelebilir 7 sa. Samsung Galaxy Note 10+ 5G resmi basın görseliyle karşımızda 7 sa. Tesla'dan Model Y'nin üretimiyle ilgili yeni açıklama 8 sa. Huawei, ABD yasağına rağmen yüzde 30 gelir artışı bildirdi 8 sa. Street View programından Google’a yine ceza 9 sa. Amiral gemisi Nubia Z20'nin yeni görüntüsü ortaya çıktı 9 sa. AMD’nin 4. Nesil Ryzen Threadripper işlemcilerinin kod adı ortaya çıktı 10 sa. Google Gallery Go uygulaması duyuruldu 10 sa. Geri dönüşümlü elektronik aletlerden üretilen Tokyo 2020 Olimpiyat madalyaları tanıtıldı 11 sa. Hydrogen One başarısız oldu, Hydrogen Two yolda 11 sa. Samsung tasarım sorunlarını düzeltti: Galaxy Fold, Eylül ayında geliyor 12 sa. Apple'ın 16 inç MacBook Pro modeli, 3 bin dolar fiyat etiketiyle gelecek 14 sa. Bethesda oyunlarına Steam'de büyük indirimler 15 sa. Kanada, 'uzaydan internet' projesine 85 milyon dolar yatırım yaptı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Lockheed Martin: "2020'den itibaren Türkiye'de F-35 parçası ür...
DonanımHaber
Bulgaristan’ın elindeki Bitcoin varlığı altın rezervlerinden f...
DonanımHaber
EA Access resmen PS4'e geldi: İşte fiyatı
DonanımHaber
GTA San Andreas için Spider-Man Modu Neredeyse Insomniac'ın Oy...
Bölüm Sonu Canavarı
VF Şampiyonluk Ligi 2019 Yaz Mevsimi 7. Hafta 1. Gün Karşılaşm...
Bölüm Sonu Canavarı
IEM Şikago 2019 Turnuvasında Grup Aşaması Tamamlandı
Bölüm Sonu Canavarı
11 Yaşındaki Kızımın Sizlerden Bir Ricası Var :)
DH Forum
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma ve Transfer Konusu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim