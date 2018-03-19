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Facebook, veri ihlalini ortaya çıkaran analistin hesabını askıya aldı

Veri analisti Christopher Wylie'nin Facebook hesabı, Facebook'taki 50 milyon kullanıcının verilerinin izinsiz kullanıldığını açıklamasının ardından askıya alındı.
1 yıl
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sosyal medya
Furkan Babur
Yazar
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Facebook'taki 50 milyon kullanıcının verilerine, kullanıcıların rızası alınmadan erişilen veri ihlali şu sıralar teknoloji gündemine oturmuş durumda. Facebook'un da doğruladığı bu ihlalin arkasındaki en önemli şirket ise veri analiz şirketi Cambridge Analytica. Daha önce bu şirkette çalışan ve veri ihlaline bizzat şahit olan veri analisti Christopher Wylie, Guardian'a yaptığı açıklamalarla veri ihlalini ve ihlal sonrası elde edilen verilerin ABD başkanlık seçimlerinde kullanıldığını açıklayarak 3 yıl önceki ihlali su üstüne çıkarmıştı. 


Wylie'nin hesabı askıya alındı 

Kişilere ait verilerin 1 milyon dolarlık bir programın parçası olduğunu ve böyle bir oluşumda yer almaktan pişmanlık duyduğunu belirten Christopher Wylie, veri ihlalinin gerçekleştiği dönemde Cambridge Analytica şirketinin başında Donald Trump’ın en önemli danışmanı Steve Bannon'ın olduğunu belirterek verilerin Donald Trump lehine başkanlık yarışında kullanılmış olabileceğine dikkat çekmişti. Wylie'nin bu açıklamalarının ardından konuyla ilgili yaklaşık 3 yıl boyunca kullanıcılara açıklama yapma ihtiyacı duymayan Facebook ise iddiaları doğruladıktan sonra Cambridge Analytica şirketine ait Facebook hesabını ve Wylie'nin kişisel hesabını askıya aldı.


Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Christopher Wylie, veri ihlalini duyurduğu için hesabının Facebook tarafından askıya alındığını paylaşırken Facebook'unzaten iki yıldır haberdar olduğu ihlalin kamuoyuyla paylaşılmasının ardından hesabını askıya almasından şaşkınlık duyuyor. Facebook tarafından yapılan açıklamaya göre Wylie, ilk etapta Facebook ile iş birliği yapmayı reddetti ancak hesabı askıya alındıktan sonra hesabının yeniden açılması karşılığında iş birliği yapacağını bildirdi. 


''Facebook ikiyüzlü davranıyor'' 

Chrsitopher Wylie'nin avukatı Tamsin Allen ise CBS gazetesine yaptığı açıklamalarla Facebook'un ikiyüzlü bir yaklaşım sergilediğini ileri sürdü. Allen'in açıklamalarına göre Christopher Wylie söz konusu ihlalle ilgili Facebook'la temasa geçince şirket Wylie'nin konuyla ilgili yardımından memnuniyet duymuştu. Olayın kamuoyuyla paylaşılmasından sonra ise Facebook'un tavrı tamamen değişti ve şirket, Wylie'nin hesabını askıya aldığı gibi Wylie'yi suçlamaya da başladı. 


Tabi iki tarafın da karşılıklı suçlamaları sürerken ortada verilerin ihlal edildiği gibi önemli bir gerçek yatıyor. Öte yandan bu verilerin seçimlerde halkı manipüle etmek amacıyla kullanılmış olması da söz konusu. Şu an hem Facebook hem de Federal Ticaret Komisyonu başta olmak üzere ABD'deki yetkili kurumlar olayın detaylarını ve verilerin ne amaçla kullanıldığını ve verilerin halen saklı tutulup tutulmadığını araştırıyor. 


https://www.cnet.com/news/christopher-wylie-facebook-account-suspended-after-whistleblower-report/ Yorum Yaz
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Thesix 1 yıl en beğenilen
Facebook son demlenirini yaşıyor. Çok saçma bir sosyal ağa oldu uzun zaman önce
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denizbay1 1 yıl
Yahu zaten buna gerek yok ki, yazık çocuğa niye elliyorsunuz. Google, Microsoft, İntel, Nvidia, AMD, İOS, Android, Çerezler.. ..hepsi bilgiyi su gibi akıtıyor zaten. 2004 yılında aldığım AMD'nin ekran kartı broşüründe aynen şu yazıyordu; Bu kart, ortam da bulunan ses verisini alıp işleyebilir ve karşıya gönderebilir ve geri iletebilir. Radyo sinyal verilerini alabilir ve gönderebilir! Şimdi bazı arkadaşlar inanmayabilir ama lütfen aynı metni okumuş arkadaşlar da yorum yapabilir mi, durum aslında ne kadar vahim anlayalım...
1 Yanıt Yanıtla
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idombayci 1 yıl denizbay1
Öyleyse yapay zekalı telefonlar yapmadıklarını bırakmayacaklar. Gerçi benim telefonum yapay zekalı diye hava atanlar olacaktır.
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tugares 1 yıl
Yeni bir?ey yok, sistemin kişisel verileri toplayıp gizli servislere dağıtmadığını düşünen saf insanlar var mı acaba? :)
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Thesix 1 yıl en beğenilen
Facebook son demlenirini yaşıyor. Çok saçma bir sosyal ağa oldu uzun zaman önce
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Simplify 1 yıl
Faşist feysbuk.
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