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Facebook veri sıkıştırma konusunda uzman Onavo'yu satın aldı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Facebook veri sıkıştırma konusunda uzman Onavo'yu satın aldı

İnternet kullanımında harcanan veri miktarını azaltarak, tüm dünyanın internete erişebilmesini amaçlayan Facebook bu amaçla Internet.org adlı bir projeyi de hayata geçirmişti. Firma ikinci adım olarak Onavo firmasını satın aldı.

Onavo, üç yıldır verileri sıkıştırarak internet bağlantı maliyetlerini düşüren teknolojiler geliştiriyor. İsrailli girişim bu teknolojileri de akıllı telefon kullanıcılarına sunuyor.

Facebook, Onavo'nun teknolojileri ile mobil uygulamalarının tükettiği veriyi azaltarak herkesin fatura kaygısı olmadan sosyal ağa bağlanabilmesini amaçlıyor. Böylece gelişmemiş ülkelerde de Facebook ağırlığını artırabilecek. 

Onavo ayrıca Internet.org projesinin bir üyesiydi ve internet erişimi konusunda projeye katkılar yapmaktaydı. Onavo son kullanıcıya sunduğu hizmetlere de Facebook altında devam edecek. Satın alma bedelinin ise 100 milyon dolar civarında olduğu belirtiliyor.  

http://blog.onavo.com/2013/10/joining-facebook/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Fevzi_aldemir 6 yıl
Güzel olmuş Facebook doğru adımlar atıyor
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9888 6 yıl
Facebook kayda değer şeyler yapıyor.
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