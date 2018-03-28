Facebook veri skandalı sonrasında akıllı hoparlör lansmanını erteledi

Bazı kullanıcıların sürekli olarak "dinlemede" olan ve kullanıcıların komut vermesini bekleyen Amazon Echo, Google Home ve Apple HomePod gibi akıllı hoparlörlere ilgili kaygıları olduğunu biliyoruz. Her ne kadar bu şirketler kullanıcıları dinlemediklerini vurgulasalar da bu konudaki endişeler son bulmuş değil.

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Veri gizliliği skandalı sonrasında Facebook'un kendi akıllı hoparlörünü piyasaya sürmesi biraz gecikecek gibi görünüyor. Zira şirketin böyle bir ürün çıkarması için hiç de uygun bir ortam yok. Bloomberg kaynaklı yeni bir rapor, sosyal medya şirketinin Mayıs ayındaki F8 etkinliğinde tanıtmayı planladığı akıllı hoparlörünün lansmanını ertelediğini gösteriyor.

Veri skandalı Facebook'un tahmininden büyük

Facebook'un her ne kadar veri skandalı gündemde olsa da piyasadakilere benzer bir akıllı hoparlör üzerinde çalıştığını duyuyoruz. Dolayısıyla şirketin "sürekli dinlemede" olan bir akıllı hoparlör çıkarması için pek de uygun bir zamanda değiliz.

Facebook'un akıllı hoparlörünü ne zaman piyasaya sunacağı konusunda bir bilgi yok ancak muhtemelen ortalığın yatışmasını bekleyecektir. Ancak uzmanların dedikleri doğruysa veri gizliliği skandalı Facebook'un tahminlerinden çok daha büyük ve kısa sürede gündemden düşmeyebilir.

https://www.slashgear.com/facebook-smart-speaker-unveiling-postponed-over-data-controversy-27524820/