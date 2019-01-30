Facebook veri toplayan VPN kullanmaları için kullanıcılara ödeme yapıyor

Teknoloji Editörü
Geçtiğimiz yıl TechCrunch'ın yayınladığı bir rapora göre Facebook kullanıcılar hakkında bilgi toplayan bir VPN üzerinde çalıştığını ortaya çıkarmıştı. Uygulama daha sonra App Store'a girdi ve akabinde kaldırıldı. Şimdi yine TechCrunch'ın yeni bir raporuna göre Facebook bu kez kişisel bilgilerini toplayan VPN için kullanıcılara ödeme yapıyor.
Facebook'un ikinci VPN denemesi
Bu uygulama geçen yıl kaldırılan Onavo Protect uygulaması ile benzerlik gösteriyor ancak bu kez Facebook kullanıcılara para ödüyor. Şirket 13-35 yaş arasındaki kullanıcılara, telefonlarına bu Facebook Research adlı VPN uygulamasını kurmalar için para teklif ediyor. Önceki uygulama gibi veri toplayan bu VPN uygulaması, bazen kullanıcılardan Amazon sipariş geçmişlerinin ekran görüntüsünü bile isteyebiliyor.Açık konuşmak gerekirse Facebook kullanıcıların verilerini kullanacağını açık bir şekilde belirttiği ve rızalarını aldığı için burada usulsüz bir şey olduğu söylenemez. Ancak kullanıcıların paranın tadıyla birlikte bazı şeyleri görmezden geldikleri ve hassas bilgilerinin ele geçirildiğinin farkında olmadıkları da ayrı bir tartışma konusu.
https://techcrunch.com/2019/01/29/facebook-project-atlas/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Haberde yer alan ve buraya yazılmayan ufak bir nokta daha var Facebook' şirket içinde kullanılması için Apple tarafından İşletmeler için Geliştirici programı sertifikasını kullanmasına izin veriliyor ama Facebook bunu tamamen amaçları dışında kullanarak programı şirket dışında yer alan kişilerin de programa dahil olmasını sağlayarak (20 dolar) bu kişilerin telefonlarında yaptığı her türlü hareketi kayıt alıyor. Elde edilen bilgiler; konum, her türlü mesajlar, fotoğraflar, e-postalar gibi telefondan elde edilebilecek her türlü bilgiyi topluyor. Bunu fark edilince Apple Facebok'a sağlamış olduğu sertifikayı iptal edip yasaklıyor.
Saygılar