Facebook veri toplayan VPN kullanmaları için kullanıcılara ödeme yapıyor

Geçtiğimiz yıl TechCrunch'ın yayınladığı bir rapora göre Facebook kullanıcılar hakkında bilgi toplayan bir VPN üzerinde çalıştığını ortaya çıkarmıştı. Uygulama daha sonra App Store'a girdi ve akabinde kaldırıldı. Şimdi yine TechCrunch'ın yeni bir raporuna göre Facebook bu kez kişisel bilgilerini toplayan VPN için kullanıcılara ödeme yapıyor.

Facebook'un ikinci VPN denemesi

Bu uygulama geçen yıl kaldırılan Onavo Protect uygulaması ile benzerlik gösteriyor ancak bu kez Facebook kullanıcılara para ödüyor. Şirket 13-35 yaş arasındaki kullanıcılara, telefonlarına bu Facebook Research adlı VPN uygulamasını kurmalar için para teklif ediyor. Önceki uygulama gibi veri toplayan bu VPN uygulaması, bazen kullanıcılardan Amazon sipariş geçmişlerinin ekran görüntüsünü bile isteyebiliyor.

https://techcrunch.com/2019/01/29/facebook-project-atlas/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Açık konuşmak gerekirsekullanıcıların verilerini kullanacağını açık bir şekilde belirttiği ve rızalarını aldığı için buradaolduğu söylenemez. Ancak kullanıcıların paranın tadıyla birlikte bazı şeyleri görmezden geldikleri ve hassas bilgilerinin ele geçirildiğininolmadıkları da ayrı birkonusu.