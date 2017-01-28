Facebook, videolarda izlenme sürelerini yükseltmeye zorlayacak

Facebook’tan gelen yeni bilgilere göre şirket kısa odaklanma süresini kırmak istiyor. Bilgiye göre Facebook artık daha uzun süreli video üretenleri ödüllendirecek. Ancak bundan önce kısa odaklanma süresi ve şimdiki durumdan bahsetmek gerekiyor. Çoğu kişinin bileceği gibi Facebook’ta videolar otomatik olarak oynatılıyor. Diğer önemli bir nokta ise Facebook’un 3 saniyeden sonra videoyu izlenmiş sayması. Bu iki durum birleştiği zaman, video üreten kişiler, ani olarak dikkatinizi çeken başlangıçlara sahip videolar yayınlayarak kolay yoldan izlenme sayılarını artıyor. Ancak gelen raporlarda görülüyor ki bu şekilde video üreten kişilerin videolarının sonuna kadar izlenme oranı genellikle çok düşük durumda.

Bahsettiğimiz “3 saniye” kuralının şirketin izlenme sayılarını şişirip reklam gelirlerini artırmak amacıyla olduğu iddiasının genellikle konuşulduğunu belirtelim. Facebook’un 3 saniyeden sonra videoyu izlenmiş kabul etme uygulaması maalesef devam edecek. Facebook’un yapacağı değişiklik ise, Haber Akışı’nı oluşturan algoritmalarını değiştirmek olacak. Yeni algoritmayla beraber, kullanıcıyı daha fazla tutabilen videolara daha çok öncelik verilecek.

Video izlenme sürelerinin Facebook’un sıkıntı çektiği bir konu olduğunu bazı okuyucularımız hatırlayacaktır. YouTube’un çok önde olduğu bu konuda Facebook da reklam gelirlerini artırmak niyetiyle hamleler yapmak istiyor. Haberimizin konusunu oluşturan yenilik de bu hamlelerden biri. Ayrıca Facebook’un 90 saniyeden uzun videolar için “video ortası” reklamlar koymaya başlayacağını da hatırlatalım.

http://www.recode.net/2017/1/26/14399934/facebook-video-engagement-news-feed-change