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Facebook, videolarda izlenme sürelerini yükseltmeye zorlayacak

Uzun süredir Facebook’un sıkıntı çektiği bir durum olan videolarının çok az bir kısmının izlenmesi problemine yönelik bir önemli hamle geldi. Detaylar haberimizde...
2 yıl
2,4b
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5
Web Siteleri
Alper Çakan
Yazar
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Facebook’tan gelen yeni bilgilere göre şirket kısa odaklanma süresini kırmak istiyor. Bilgiye göre Facebook artık daha uzun süreli video üretenleri ödüllendirecek. Ancak bundan önce kısa odaklanma süresi ve şimdiki durumdan bahsetmek gerekiyor. Çoğu kişinin bileceği gibi Facebook’ta videolar otomatik olarak oynatılıyor. Diğer önemli bir nokta ise Facebook’un 3 saniyeden sonra videoyu izlenmiş sayması. Bu iki durum birleştiği zaman, video üreten kişiler, ani olarak dikkatinizi çeken başlangıçlara sahip videolar yayınlayarak kolay yoldan izlenme sayılarını artıyor. Ancak gelen raporlarda görülüyor ki bu şekilde video üreten kişilerin videolarının sonuna kadar izlenme oranı genellikle çok düşük durumda.
Bahsettiğimiz “3 saniye” kuralının şirketin izlenme sayılarını şişirip reklam gelirlerini artırmak amacıyla olduğu iddiasının genellikle konuşulduğunu belirtelim. Facebook’un 3 saniyeden sonra videoyu izlenmiş kabul etme uygulaması maalesef devam edecek. Facebook’un yapacağı değişiklik ise, Haber Akışı’nı oluşturan algoritmalarını değiştirmek olacak. Yeni algoritmayla beraber, kullanıcıyı daha fazla tutabilen videolara daha çok öncelik verilecek.
Video izlenme sürelerinin Facebook’un sıkıntı çektiği bir konu olduğunu bazı okuyucularımız hatırlayacaktır. YouTube’un çok önde olduğu bu konuda Facebook da reklam gelirlerini artırmak niyetiyle hamleler yapmak istiyor. Haberimizin konusunu oluşturan yenilik de bu hamlelerden biri. Ayrıca Facebook’un 90 saniyeden uzun videolar için “video ortası” reklamlar koymaya başlayacağını da hatırlatalım.

http://www.recode.net/2017/1/26/14399934/facebook-video-engagement-news-feed-change Yorum Yaz
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Hemrety 2 yıl en beğenilen
Yüklenmede büyük sıkıntısı var facebook videolarının istesekte izleyemiyoruz ki.
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Hasannnkkk 2 yıl
Facebookta Bimeks gibi büyük teknoloji markaların sayfalarının kapatıldığı söyleniyor. twitter.com/...
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CoreXXX 2 yıl
iyiki facebooku kapatmışım. başbelası bir site
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Hemrety 2 yıl en beğenilen
Yüklenmede büyük sıkıntısı var facebook videolarının istesekte izleyemiyoruz ki.
1 Yanıt Yanıtla +7
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kadirirdem 2 yıl Hemrety
Hemrety

Yüklenmede büyük sıkıntısı var facebook videolarının istesekte izleyemiyoruz ki.

aynen öyle hiçbiri bir Youtube olamadı o konuda...
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Ussuz 2 yıl
Facebook bir bakıp çıkmalık bir site istediği kadar uğraşsın algı değişmedikten sonra boş
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