Facebook, videolardaki telif ihlallerine son vermek istiyor

Son zamanlarda hem içerik üreticileri hem de izleyiciler için önemli bir platform haline gelen ve video alanında yeni yatırımlar yapan Facebook, kullanıcıları memnun edecek bir anlaşma yapmaya hazırlanıyor. Kullanıcılar tarafından hazırlanan ve Facebook'a yüklenen pek çok videonun arka planında hak sahibinden izin alınmaksızın kullanılan müzikler yer alıyor. Bu telif ihlali karşısında yapımcılar ve müzik şirketleri ilgili videoların kaldırılmasını Facebook'tan talep edebiliyor ve sosyal medya devi videoları kaldırmak zorunda kalıyor. Şirket bu sorunu çözmek adına müzik şirketlerine ciddi ödemeler yapmayı planlıyor.

Hak Sahiplerine Ödeme Yapacak

Bloomberg'ün haberine göre Facebook, plak şirketlerine ve yapımcılara yüz milyonlarca dolar ödeme yapacağı bir anlaşma için teklif sundu. Şirket ayrıca bu anlaşma kapsamında telif hakkını ihlal eden müzikleri belirlemek için bir sistem kuracağının da sözünü verdi. Şirkete yakın kaynaklara göre bu sistemin kurulması, iki taraf için de çok uzun olmayacak bir şekilde, yaklaşık iki yıl sürecek ve bu süreç esnasında taraflar sistemi nasıl kullanacaklarına dair yeni detayları belirleyebilecek.

Tabi Facebook'un bu anlaşmayı yapacağı şu an için kesin değil. Dahası plak şirketleri ve yapımcıların Facebook'un teklifine nasıl yaklaşacağı da bilinmiyor. Halihazırda Apple ve Spotify'dan ciddi ödemeler alan plak şirketleri Facebook'tan da daha yüksek bir miktar ödemesini isteyebilir. Son zamanlarda platformun video tarafına ağırlık veren ve videolara reklam ekleyerek bu kategoriyi bir gelir kapısına dönüştüren Facebook ise YouTube ile mücadele etmek istiyor ve kullanıcılarına müzik seçme özgürlüğü tanımak için telif ihlallerini bir an önce çözmek zorunda.