Facebook zengin-fakir ayrımı yapabilecek

Maaş oldukça hassas bir konu olduğu için açıkçası insanlar mecbur kalmadıkça aylık ne kadar para kazandıklarını söylemekten kaçınırlar. Ancak gidişata bakılırsa Facebook, kazancınızı kendi başına çözebileceği için gelecekte bunu sizin ifşa etmenize gerek kalmayacak.

Ayrıca Bkz.

"Microsoft, Windows 10 S'i bağımsız bir sürüm yerine "S Modu" olarak sunacak"

Sosyal medya devi bu teknoloji için 27 Temmuz 2016'da bir patent başvurusunda bulunmuş durumda. Patente göre şirket kullanıcıların sosyo-ekonomik durumlarını tahmin etmek için eğitim, ev sahibi olma ve internet kullanımı gibi kişisel verilerini toplayan bir sistem kurmak istiyor.

Amaç Facebook'un hedefleme yeteneklerini geliştirmek

Facebook'un algoritması fotoğraflar, check-in'ler, durum güncellemeleri vb. yoluyla gönüllü olarak yüklemiş olabileceğiniz bilgilere dayanarak sizi işçi sınıfı, orta sınıf veya üst sınıf olarak gruplandırabilecek.

Patentin amacı Facebook'un hedefleme yeteneklerini iyileştirerek, kullanıcılara sosyo-ekonomik durumuna göre ilgi duyabilecekleri reklamları göstermek. Örneğin işçi sınıfında yer alan biri için lüks otomobil reklamlarının pek de bir anlamı olmayabilir. Her ne kadar sosyal medya devinin bu algoritmayı devreye sokma planının olup olmadığını bilemesek de, bir çok kişinin hayattaki ve toplumdaki statüsünün bir algoritmayla belirlenmesinden pek de hoşnut olmayacağı bir gerçek.

https://www.androidheadlines.com/2018/02/facebook-patents-solution-for-placing-users-in-social-classes.html