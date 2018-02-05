Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sosyal Medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Facebook zengin-fakir ayrımı yapabilecek

Facebook ne kadar zengin veya fakir olduğunuzu otomatik olarak tespit edebilecek bir sistem geliştiriyor. Şirketin bu algoritması kişileri işçi sınıfı, orta sınıf veya üst sınıf olarak ayırabilecek.
1 yıl
2,8b
1
17
sosyal medya
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Maaş oldukça hassas bir konu olduğu için açıkçası insanlar mecbur kalmadıkça aylık ne kadar para kazandıklarını söylemekten kaçınırlar. Ancak gidişata bakılırsa Facebook, kazancınızı kendi başına çözebileceği için gelecekte bunu sizin ifşa etmenize gerek kalmayacak.
Ayrıca Bkz. "Microsoft, Windows 10 S'i bağımsız bir sürüm yerine "S Modu" olarak sunacak"
Sosyal medya devi bu teknoloji için 27 Temmuz 2016'da bir patent başvurusunda bulunmuş durumda. Patente göre şirket kullanıcıların sosyo-ekonomik durumlarını tahmin etmek için eğitim, ev sahibi olma ve internet kullanımı gibi kişisel verilerini toplayan bir sistem kurmak istiyor.

Amaç Facebook'un hedefleme yeteneklerini geliştirmek

Facebook'un algoritması fotoğraflar, check-in'ler, durum güncellemeleri vb. yoluyla gönüllü olarak yüklemiş olabileceğiniz bilgilere dayanarak sizi işçi sınıfı, orta sınıf veya üst sınıf olarak gruplandırabilecek.
Patentin amacı Facebook'un hedefleme yeteneklerini iyileştirerek, kullanıcılara sosyo-ekonomik durumuna göre ilgi duyabilecekleri reklamları göstermek. Örneğin işçi sınıfında yer alan biri için lüks otomobil reklamlarının pek de bir anlamı olmayabilir. Her ne kadar sosyal medya devinin bu algoritmayı devreye sokma planının olup olmadığını bilemesek de, bir çok kişinin hayattaki ve toplumdaki statüsünün bir algoritmayla belirlenmesinden pek de hoşnut olmayacağı bir gerçek.

https://www.androidheadlines.com/2018/02/facebook-patents-solution-for-placing-users-in-social-classes.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
benhuraxu 1 yıl en beğenilen
Sorsa söylerdik. Ben fakirim.
Yanıtla +22
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
the flying dutchman 1 yıl
Türkler'in gelir / yaşam şekli oranı bu algoritmayı çökertebilir. Don alacak parası olmayanın son model telefon sahibi olması vs vs.
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
aylabusracimen 1 yıl
Sosyal medyada herkes zengin. Boşa uğraşmasın tespitle filan
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 yıl
Dötüne don alamayanlar altında araba, elinde son model telefonlarla geziyor. Bu uygulama bizim ülkemizde işlemez sınıfta kalır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sniper23 1 yıl
CIA ve NSA'ya daha ayrıntılı bilgi lazım herhal?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
St Batuhan 1 yıl
İyi güzel de reklam sistemi tersine işlemiyor muydu? Yani fakir insana lüksü göstermek ve özendirmek? Bizim ülkemizde en uygun olanı zaten bu. Yani en son çıkan telefonun reklamlarını koy her yere, insanlar koşa koşa...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kilincarslan91 1 yıl
Yinede benden başkası bilemez boş uğraşlar bunlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 1 yıl
Ben çok zengin ve inanılmaz kaliteli bir adamımdır. Aynı zamanda çok zekalıyım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
intel7mix 1 yıl
Facebook boş vakit geçiren adam zengin olsa ne olur ruhu fakirdir
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
obsesoz 1 yıl
Ezikleri ayırsın önce..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
There goes your life 1 yıl
Güzel bir gelişme, artık bana reklam göstermezler umarım
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arel.gr 1 yıl
zaaten erdiremeyen nam delisi de bu sidik yarışına katılmadımı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +294 12 Angry Men +241 Redeemertr +167 Informed +154 madmahmutd +152 serdar_k +132 KoşanBalık +119 csh +117 MS4343 +97 aca-n +95
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2794 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
facebook, patent ve
7 etiket daha algoritma zengin fakir sosyo-ekonomik durum sosyal medya Internet Onur Seven
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Samsung Galaxy S9 Leylak Moru rengiyle ortaya çıktı 1 yıl İngiliz bankalarından Bitcoin yasağı 1 yıl McLaren: Yeni nesil araçlarımız hibrit ve otonom olacak 1 yıl ABD Senatosu'nda gündem Bitcoin 1 yıl 45 gün kullanım süresi vadeden Amazfit Bip tanıtıldı 1 yıl DRAM ve NAND yongalarında fiyatlar düşmek bilmiyor: %20 artış kapıda! 1 yıl 2019 Ford Edge ailesine Titanium Elite paketi eklendi 1 yıl Tesla dünyanın en büyük sanal enerji santralini oluşturacak 1 yıl Kripto paralarda çöküş hızlandı, pazar değeri 300 milyar doların altına indi 1 yıl G.SKILL şimdi de dünyanın en hızlı 16GB bellek kitini duyurdu 1 yıl İlk 5G video görüşmesi Super Bowl finalinde yapıldı 1 yıl Kötü haber: İşlemciler de ekran kartları kadar sanal madencilik performansı verebiliyor 1 yıl Elon Musk alev makinesinin ismini değiştiriyor 1 yıl Porsche, elektriğe olan yatırımını 3 milyar Euro arttırdı 1 yıl Apple, iPad'le tablet pazarındaki liderliğini sürdürüyor 1 yıl Olimpiyatlarda Drone avcıları ve yüz tanıma uçakları kullanılacak 1 yıl Elon Musk, yarın arabasını Mars'a gönderiyor: İşte yayınladığı muhteşem video 1 yıl Nokia 7 Plus'ın görselleri ortaya çıktı 1 yıl ABD Gıda ve İlaç Dairesi cep telefonu-kanser ilişkisini çürüttü 1 yıl Yerli otomobili üretecek şirket sonunda kuruluyor! 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Facebook zengin-fakir ayrımı yapabilecek Sonraki Call of Duty Black Ops 4'ün ayak sesleri duyulmaya başladı 1 yıl Hyundai'ın hidrojen yakıtlı otonom aracı menzil rekoru kırdı 1 yıl Meizu Pro 7 Plus incelemesi: 2 ekran, 3 kamera ve 10 çekirdek 1 yıl Telefon çekmeyen köyden drone'lu çözüm 1 yıl HTC Breeze geri dönüyor 1 yıl Mercedes ve Bosch, sürücüsüz taksilerini test etmeye hazırlanıyor 1 yıl PTT Messenger tanıtıldı! PTT Messenger nedir? 1 yıl BlackBerry KEYone amiral gemi seviyesinden ülkemize giriş yaptı 1 yıl Westworld'ün 2. sezonundan ilk fragman yayınlandı 1 yıl Yeni iPhone'lar çift SIM kart desteğine sahip olabilir 1 yıl Netflix, YouTube gibi dijital servislere RTÜK denetimi geliyor 1 yıl Kablosuz şarj teknolojisi nasıl çalışıyor? 1 yıl Microsoft, Windows 10 S'i bağımsız bir sürüm yerine "S Modu" olarak sunacak 1 yıl Kanserle mücadele çalışmalarına iki Türk doktordan büyük katkı 1 yıl Nissan ve Infiniti'den 6 yeni elektrikli model geliyor 1 yıl Broadcom, Qualcomm'u satın almak için 120 milyar doları gözden çıkardı 1 yıl Solo: A Star Wars Story'den ilk video ve görüntüler yayınlandı 1 yıl Hapisteki Samsung veliahtına sürpriz tahliye 1 yıl Bitmek bilmeyen enerjisiyle Görevimiz Tehlike 6 fragmanı karşınızda 1 yıl Bazı iPhone X kullanıcıları gelen aramaları yanıtlamada sorun yaşıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim