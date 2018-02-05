Microsoft, Windows 10 S'i bağımsız bir sürüm yerine "S Modu" olarak sunacak

Microsoft geçtiğimiz yıl, Google'ın Chrome OS işletim sistemiyle rekabet edebilecek şekilde tasarlanmış "hafif" bir Windows sürümü olan Windows 10 S'i duyurmuştu. Şirket bu işletim sistemini ilk başta eğitim sektörüne yönelik ayrı bir sürüm olarak lanse etmişti ancak görünen o ki artık Windows 10'un ayrı bir sürümü olarak sunmak yerine işletim sistemine "S Modu" olarak entegre edecek.

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Windows 10 ve Windows 10 S arasındaki en önemli fark ikincisinin yani 10 S'in sadece Microsoft Store uygulamalarını çalıştırabiliyor olması. Daha fazla özelliğe sahip olmak isteyenlerin Windows 10 Pro’ya geçiş yapmak için para ödemesi gerekiyordu. Yayınlanan yeni bir rapora göre yazılım devi artık bu işletim sistemini bağımız bir üründen ziyade Windows 10 Home, Enterprise ve Pro işletim sistemlerinde "S Modu" olarak sunacak.

Windows 10 Home kullanıcıları S Modu'nu ücretsiz kapatabilecek

S Modu temelde bir Windows 10 kopyasını anında Windows 10 S'e dönüştürecek. Yani bu mod etkinleştirildiğinde sistem sadece Microsoft Store uygulamalarını çalıştırabilecek ve böylece Windows 10 S'in temel işlevselliğini sunacak. Raporda Microsoft'un Windows 10 Home kullanıcılarına S Modu'nu ücretsiz olarak devre dışı bırakma seçeneği sunacağı yazıyor. Ancak S Modu etkinleştirilmiş Windows 10 Pro kullanıcılarının, işletim sisteminin tam sürümüne geçebilmek için 49 dolar ödemesi gerekebilir.

Yani açıkça ortada ki bu donanım üreticilerinin cihazlarını S Modu etkinleştirilmiş şekilde piyasaya sürüp sürmeyeceğine bağlı olacak. Microsoft ortaya çıkan bu strateji değişikliği hakkında henüz yorum yapmadı. Yazılım devi planların gerçeğe dönüşmesi halinde önümüzdeki aylarda resmi açıklama yapabilir.

https://www.thurrott.com/windows/windows-10/151582/exclusive-windows-10-s-dead-long-live-s-mode