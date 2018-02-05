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Microsoft, Windows 10 S'i bağımsız bir sürüm yerine "S Modu" olarak sunacak

Yazılım devi Windows 10 S'i ayrı bir sürüm olarak sunmak yerine işletim sistemine "S Modu" olarak entegre etmeyi planlıyor. S Modu bir Windows 10 kopyasını anında Windows 10 S'e dönüştürecek.
1 yıl
2,6b
1
10
Windows
Onur Seven
Haber Editörü
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Microsoft geçtiğimiz yıl, Google'ın Chrome OS işletim sistemiyle rekabet edebilecek şekilde tasarlanmış "hafif" bir Windows sürümü olan Windows 10 S'i duyurmuştu. Şirket bu işletim sistemini ilk başta eğitim sektörüne yönelik ayrı bir sürüm olarak lanse etmişti ancak görünen o ki artık Windows 10'un ayrı bir sürümü olarak sunmak yerine işletim sistemine "S Modu" olarak entegre edecek.
Ayrıca Bkz. "Broadcom, Qualcomm'u satın almak için 120 milyar doları gözden çıkardı"
Windows 10 ve Windows 10 S arasındaki en önemli fark ikincisinin yani 10 S'in sadece Microsoft Store uygulamalarını çalıştırabiliyor olması. Daha fazla özelliğe sahip olmak isteyenlerin Windows 10 Pro’ya geçiş yapmak için para ödemesi gerekiyordu. Yayınlanan yeni bir rapora göre yazılım devi artık bu işletim sistemini bağımız bir üründen ziyade Windows 10 Home, Enterprise ve Pro işletim sistemlerinde "S Modu" olarak sunacak.

Windows 10 Home kullanıcıları S Modu'nu ücretsiz kapatabilecek

S Modu temelde bir Windows 10 kopyasını anında Windows 10 S'e dönüştürecek. Yani bu mod etkinleştirildiğinde sistem sadece Microsoft Store uygulamalarını çalıştırabilecek ve böylece Windows 10 S'in temel işlevselliğini sunacak. Raporda Microsoft'un Windows 10 Home kullanıcılarına S Modu'nu ücretsiz olarak devre dışı bırakma seçeneği sunacağı yazıyor. Ancak S Modu etkinleştirilmiş Windows 10 Pro kullanıcılarının, işletim sisteminin tam sürümüne geçebilmek için 49 dolar ödemesi gerekebilir.
Yani açıkça ortada ki bu donanım üreticilerinin cihazlarını S Modu etkinleştirilmiş şekilde piyasaya sürüp sürmeyeceğine bağlı olacak. Microsoft ortaya çıkan bu strateji değişikliği hakkında henüz yorum yapmadı. Yazılım devi planların gerçeğe dönüşmesi halinde önümüzdeki aylarda resmi açıklama yapabilir.

https://www.thurrott.com/windows/windows-10/151582/exclusive-windows-10-s-dead-long-live-s-mode Yorum Yaz
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turyunus 1 yıl en beğenilen
Bende Windows 10 S bedava olsun, isteyen para ile pro ya yükseltsin. Windows 10 parasının windows store dan çıkarır büyük ihtimalle.
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Katalikitci 1 yıl
Bilgisayarınız bir gece ansızın oyuncak tablete dönerse şaşırmayın.
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drjacob 1 yıl
S ücretiz olsun isteyen para ile Pro'ya geçsin
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INumber1OneI 1 yıl
S modu ücretsiz olsun ya her seferinde 300 400 bayılmaktan bıktık
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DH Misafiri 1 yıl
bence yanlış yaparlar.aslında piyasaya şuanki windows 10 dan daha hızlı farklı bir işletim sistemi çıkarabilirler..ağır donanım olmayacak..
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zymrdvn 1 yıl
Microsoft bu, günahını bile bedavaya vermez...
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drjacob 1 yıl
S ücretiz olsun isteyen para ile Pro'ya geçsin
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gxhero 1 yıl
Şuan linux da paralel tarzı program olsa windows u anında silerim mikmişim garantiyi...
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Katalikitci 1 yıl
Bilgisayarınız bir gece ansızın oyuncak tablete dönerse şaşırmayın.
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10ff 1 yıl
yav arkadas, windows 2 surum yapacaksin
1. sürüm win 10 pro gibi bir adı olacak ve yuksek performans odakli olacak. hiçbir kısıtlama olmayacak.
2. sürüm ise, win 10 se gibi bir adı olacak, bu surum sadece dusuk donanimli windows tablet gibi cihazlara ozel olacak. dusuk donanimda sorunsuz çalışabilecek.
söyle biawy yapamadiniz arkadas.
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turyunus 1 yıl en beğenilen
Bende Windows 10 S bedava olsun, isteyen para ile pro ya yükseltsin. Windows 10 parasının windows store dan çıkarır büyük ihtimalle.
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Guest-F8946C419 1 yıl
İlkbaharda Windows 10’u 5 tane SKU’ya bölecekler.. bakalım ne zaman haberi yapılır.
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bkaakco 1 yıl
Bence doğru olanı yapmışlar. Tablet modunun gelişmişi gibi.
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