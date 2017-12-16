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Facebook'a "Bir Süre Gösterme" özelliği geldi

Sosyal medya devi Facebook, dilediğiniz kişi veya sayfaların gönderilerini almayı geçici olarak durdurmanızı sağlayan "Bir Süre Gösterme" özelliğini kullanıma sundu.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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sosyal medya
Onur Seven
Haber Editörü
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Şüphesiz ki zaman zaman Facebook hesabınızın Haber Kaynağında, arkadaşlarınız veya takip ettiğiniz Facebook sayfaları tarafından paylaşılan rahatsız edici gönderilerle karşılaşmışsınızdır.
Elbette ardı arkası kesilmeyen gönderileriyle size bıkkınlık verenleri takipten ve arkadaşlıktan çıkarma gibi bir seçeneğiniz var ancak artık Facebook her iki tarafı da mutlu edecek geçici bir çözüm sunuyor: Bir Süre Gösterme!
Ayrıca Bkz. "2017'de küresel internet hızları %30 arttı! Peki Türkiye kaçıncı sırada?"
Eylül ayı itibari ile Facebook, arkadaşlarınızın veya takip ettiğiniz sayfa ve kişilerin gönderilerini geçici olarak durdurma seçeneğini test etmeye başlamıştı.

Gönderi almayı geçici olarak durdurabileceksiniz

Sosyal medya devi geçtiğimiz günlerde "Bir Süre Gösterme" adlı özelliğin artık tüm kullanıcılar tarafından kullanılabileceğini duyurdu. Yani böylelikle 30 gün boyunca istemedğiniz kişilerin gönderilerini  almayı durdurabileceksiniz.
Facebook konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bir Süre Gösterme Özelliğiyle, kalıcı olarak takibi bırakmak veya arkadaşlıktan çıkarmak yerine 30 gün boyunca gönderileri görmeyi durdurmayı seçebileceksiniz. Böylelikler artık bu kişi, sayfa veya grupların gönderileri görünmeyecektir. Süre sona ermeden hemen önce ise sizi bilgilendireceğiz" dedi.

https://www.facebook.com/facebook/videos/10156872367266729/ Yorum Yaz
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ALKaraca 1 yıl
Facebook tan kurtuldum şimdi çok rahatım.Dünya varmış.
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TIME 1 yıl en beğenilen ALKaraca
aynen hocam facebook ,instagram gibi ortamlar sosyal medya altında insan psikolojisine ciddi zararlar veren platformlar.ben de kullanmıyorum.
2 Yanıt Yanıtla +5
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ALKaraca 1 yıl
Facebook tan kurtuldum şimdi çok rahatım.Dünya varmış.
1 Yanıt Yanıtla +5
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TIME 1 yıl ALKaraca
aynen hocam facebook ,instagram gibi ortamlar sosyal medya altında insan psikolojisine ciddi zararlar veren platformlar.ben de kullanmıyorum.
2 Yanıt Yanıtla +5
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