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Facebook'a açılan davaların sayısı giderek artıyor

Cambridge Analyitca skandalının ardından hem kullanıcılar hem yatırımcılar Facebook hakkında hukuki süreç başlatıyor. ABD'de şirkete karşı açılan davaların sayısı altıya ulaşmış durumda.
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sosyal medya
Furkan Babur
Yazar
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Facebook'a açılan davaların sayısı giderek artıyor
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Facebook'ta 2015 yılında yaşanan ve 50 milyon kullanıcıya ait verinin Cambridge Analyitca şirketinin eline geçmesine neden olan veri ihlali skandalının ardından verileri ihlal edilen Facebook kullanıcıları ve kandırıldıklarını düşünen yatırımcılar şirkete dava açmaya başlamış durumda. İlk olarak geçtiğimiz hafta bir grup Facebook yatırımcısının, yanıltıcı bilgiler yüzünden hisse değerinin azalması ve zarar etmeleri nedeniyle açtığı dava ile başlayan hukuki sürece 5 yeni dava eklendi.


Politik reklamlara maruz kaldı 

Bu davalardan ilki, Maryland eyaletinde yaşayan Facebook kullanıcısı Lauran Price taradınfan açılırken dava, skandal sonrasında bir kullanıcı tarafından sosyal medya devine açılan ilk dava olma özelliğini taşıyor. Facebook'un veri ihlalini bilmesine karşın sessiz kaldığına dikkat çeken Price  davayı ayrıca Cambridge Analyitca şirketine de yöneltti. 2016 yılındaki başkanlık seçimleri sürecinde sürekli politik reklamlarla karşılaştığını belirten Price; Facebook ve Cambridge Analytica'nın veri ihlalinden zarar gören diğer kullanıcıların da davaya dahil olabilmesini ve davanın bir toplu dava haline gelmesini istiyor.


Facebook hisselerine sahip olan Fan Yuan ve Robert Casey ise ayrı ayrı açtıkları davalarda şirket CEO'su Mark Zuckerberg'e ve mali işler sorumlusu David Wehner'e yönelik suçlamalarda bulundu. Facebook'un veri ihlalini hissedarlarla paylaşmayarak onları aldattığını savunan ikili, skandalın ortaya çıkmasının ardından Facebook hisselerinde meydana gelen yüzde 15'lik düşüş nedeniyle uğradıkları zararın tazmin edilmesini istiyor.


Cambirdge Analytica çalışanları da davalık

Şirkete karşı açılan son davalar ise Teksas ve Illınois eyaletlerinden geldi. Teksas'ta toplu dava talebiyle davayı açan iki Facebook kullanıcısı, davayı Facebook, Cambridge Analytica ve Mark Zuckerberg'e yöneltmiş durumda. Teksas'ta, Facebook kullanıcısı Matthew Lodowski tarafından açılan toplu davada ise Facebook ve Cambridge Analtyica şirketlerinin yanı sıra veri ihlaline ciddi katkı sağlayan Cambridge Analytica yetkililerinden Robert Mercer ve Aleksandr Kogan da davalı sıfatıyla dava dosyasında yer alıyor. Her iki davada da kullanıcılar şirketlerin ve veri ihlaline neden olan kişilerin bir dizi tazminat ödemesini istiyor. 


https://www.engadget.com/2018/03/23/facebook-hit-with-four-lawsuits-cambridge-analytica/ Yorum Yaz
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ouzqan 1 yıl
Bu dava işi de bizim sıcak fırsat konusuna döndü. Bakalım bizim ülkeye ne zaman bu moda gelecek ?
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