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Facebook'a gizlilik ihlali sebebiyle yeni bir dava açıldı

4 yıl
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Web Siteleri
Oğuz Avcı
Editör
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Gizlilik ihlali konusuyla sık sık gündeme gelen Facebook bu kez de benzer bir dava ile karşı karşıya. Bu kez ise şirketin reklam hedef kitlelerini belirlemek için kullanıcılar arasındaki mesajlarda tarama yaptığı iddiası ortaya atıldı. Facebook ise açıklama yaparak iddiayı reddederken hiç bir yasayı çiğnemediklerini, taramaların gizlilik yasalara uygun biçimde yapıldığını belirtti. Ancak hakim söz konusu yasanın Facebook gibi bir platformda uygulanamayacağı için taramanın yasal olmadığına karar vererek dava açılmasına karar verdi.

Facebook'un özellikle son 2 yılda bu sistemi kullanarak reklam hedef kitlelerini oluşturduğu ve kendine kazanç sağladığı iddia edildi. Dava kazanılırsa şirketin mağdur kullanıcı başına 10 bin dolara varan bir tazminat ödeyebileceği konuşuluyor, çok fazla kullanıcısı olan bir platform için şirket ödeme yapmak durumunda kalırsa çok büyük rakamlar ortaya çıkabilir.
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thestell 4 yıl
Şu 10 binlik tazminat bize vursa kurban keserim ama neredeee
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DaRKFoRCeS 4 yıl
davayı avrupa birligi acmadi ise hayret.
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FoxyDogy 4 yıl
10 tane fake hesap açın farklı pc lerden modemlerden falan, 100.000$ dolar.
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emre1393 4 yıl
bu yasalar facebook için sadece amerikada geçerli, buralarda at koşturur istediği gibi, avrupa birliğinde ise donuna kadar alırlar adamın.
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myanemicnick 4 yıl
Ben 9000 den vazgeçtim bana facebook hissesi versinler.Ama yok vermesinler herkese tazminat batar firma.
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alphekka 4 yıl
Evet basvuralim tabi.Avrupa İnsan Hakları komisyonuna başvursak yeterli olur mu acaba? Valla anne baba abi kardes akrabalar adambasi 10 binden dur bakam ben bi hesap yapayim daire parası çıkar mı? Şaka bi yana mağdur olan kullanicilari kim tespit edecek :) facebook kendisi dermi şunlar şunlar mağdur oldu hakim bey :) yoksa bilirkişi mi tutulacak.
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Elsa 4 yıl
10000$ı almak için nereye başvuruyoruz bilen var mi?
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alito 4 yıl
Bende isterim 10 bin dolar o zaman.
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myanemicnick 4 yıl
9000 bin dolar da yeter
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Masquerade89 4 yıl
facebookta öyle diyordu kime 10
bin dolar versem acaba
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alphekka 4 yıl
ooo ne diyorsun! tühh! facebook umu kapatalı tamda 2-3 yıl oldu. kaçırdık mı biz şimdi 10.000$'ı
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