Facebook'a gizlilik ihlali sebebiyle yeni bir dava açıldı

Gizlilik ihlali konusuyla sık sık gündeme gelen Facebook bu kez de benzer bir dava ile karşı karşıya. Bu kez ise şirketin reklam hedef kitlelerini belirlemek için kullanıcılar arasındaki mesajlarda tarama yaptığı iddiası ortaya atıldı. Facebook ise açıklama yaparak iddiayı reddederken hiç bir yasayı çiğnemediklerini, taramaların gizlilik yasalara uygun biçimde yapıldığını belirtti. Ancak hakim söz konusu yasanın Facebook gibi bir platformda uygulanamayacağı için taramanın yasal olmadığına karar vererek dava açılmasına karar verdi.

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Facebook'un özellikle son 2 yılda bu sistemi kullanarak reklam hedef kitlelerini oluşturduğu ve kendine kazanç sağladığı iddia edildi. Dava kazanılırsa şirketin mağdur kullanıcı başına 10 bin dolara varan bir tazminat ödeyebileceği konuşuluyor, çok fazla kullanıcısı olan bir platform için şirket ödeme yapmak durumunda kalırsa çok büyük rakamlar ortaya çıkabilir.