Facebook'taki Rusya kaynaklı bölücü reklamları 10 milyon ABD'li gördü

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Rusya'nın, ABD'deki başkanlık seçimine yönelik sosyal medya üzerinde propaganda çalışması yürüttüğüne dair belki de en önemli bulgular geçtiğimiz ay sosyal medya devi Facebook tarafından paylaşılmıştı. Rusya kaynaklı hesaplardan toplamda 3000 adet bölücü nitelik taşıyan politik reklam yayınlandığını açıklayan şirket, bu reklamlar için 100.000$ ödeme yapıldığını dile getirmişti. Şirket bugün erken saatlerde yaptığı açıklamayla bu reklamlara ilişkin detayları paylaştı.





10 Milyon Kişi Reklamları Gördü

3000 reklamın kaç kişi tarafından görüntülendiğini tespit etmek için bir tahmin metodu kullandığını açıklayan şirket ABD'deki 10 milyon kişinin reklamlarını görüntülendiğini dile getirdi. Facebook'un açıklamasındaki bir diğer önemli nokta ise reklamların yayınlanma dönemine ilişkin oldu. Şirket geçtiğimiz ay yapılan açıklamada 3000 reklamın 2015-2017 yılları arasında yayınlandığını kaydetmişti. Reklamların yayınlanma dönemine ilişkin verileri ortaya koyan şirket 3000 reklamın yüzde 44'ünün Kasım 2016'dan yani ABD'deki başkanlık seçiminde önce yayınlandığını açıkladı. Açıklamaya göre reklamların yüzde 56'lık kısmı ise başkanlık seçimi sonuçlandıktan sonra yayınlandı.





Kimsenin ilgi alanına girmediği için reklamların yüzde 25'lik kısmını, hiçbir Facebook kullanıcısının görüntülemediğini ekleyen şirket, söz konusu reklamlar için aldığı ücretleri de açıkladı. Şirketin açıklamasına göre 3000 reklamın yarısının 3$'ın altında bir ücretle Facebook'ta yayınlanırken reklamların yüzde 99'u için reklamverenler 1000$'ın altında ödeme yaptı. Reklamların yüzde 1'lik kısmı içinse Facebook reklam başına 1000$'dan daha yüksek bir ücret aldı. Bununla birlikte reklamverenlerin Facebook'a ödediği toplam miktarın 100.000$ olduğu yinelendi. Açıklamayı yapan Facebook'un politika ve iletişimden sorumlu başkan yardımcısı Elliot Schrage, reklam faaliyetleri üzerinde incelemelerin sürdüğünü ve Rusya kaynaklı daha fazla benzer amacı taşıyan reklam olabileceğini ifade etti.





Reklam Politikası İşe Yaramadı

Tabi Google, YouTube ve diğer benzer platformlarda olduğu gibi reklamların uygunluğunu inceleyen bir reklam politikasına sahip olan Facebook, ırkçılık veya yasa dışı faaliyetler gibi konuları içeren reklamları uygun görmüyor ve yayınlamıyor. Rusya kaynaklı reklamların ise ırkçılık, LGBT hakları, göçmenlik ve silah kullanımı üzerine "ideolojik yelpazede, bölücü toplumsal ve politik mesajlar" içerdiği daha önce Facebook tarafından açıklanmıştı. Elliot Schrage reklamların büyük bir kısmı için ''İçerik politikamızı ihlal etmedi.'' ifadesini kullansa da bu tip reklamlara sosyal medya devinin nasıl izin verdiği halen tartışılıyor.





Bu olayın üzerine reklam yayınlama kurallarından yeniliğe giden Facebook, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamayla reklamverenlere ilişkin daha detaylı bilgiler isteneceğini duyurmuştu. 5 milyondan fazla reklamverenden reklam yayınlamaları için ödeme alan şirket bu yoğun reklam trafiğini kontrol edebilmek için reklamları inceleyen ekibi genişletiyor. Şirket dün yaptığı açıklama ile de reklamların incelenmesi için 1000 kişiyi daha işe alacağını açıkladı.

http://www.reuters.com/article/us-facebook-advertising/facebook-says-10-million-u-s-users-saw-russia-linked-ads-idUSKCN1C71YM