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Maliye Bakanlığı’ndan GSM operatörlerine Whatsapp incelemesi

Maliye Bakanlığı, GSM operatörlerinin Whatsapp, FaceTime gibi görüşmeleri kullanarak müşterilerin faturalarında bazı oynamalar yaptığı iddiasıyla soruşturma başlattı. Peki işin aslı ne?
1 yıl
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Mobil Uygulamalar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Maliye Bakanlığı’ndan GSM operatörlerine Whatsapp incelemesi
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Maliye Bakanlığı, son dönemde özellikle dijital iletişim araçları ve dijital mecralar üzerinden elde edilen kazançların vergilendirilmesi konusunda son derece hassas bir tutum sergiliyor. Bu bağlamda hem tüketicilerin mağduriyetini önlemek hem de vergi kaçırılması durumlarını tespit etmek adına alışılmışın dışında denetimler yürütülüyor.


Son çalışma ise operatörlerin faturalarda yaptığı oynamalara ilişkin. İddialara göre operatörler, düşük vergi ödemek adına faturalardaki düşük vergiye tabi hizmetleri şişirdiği söyleniyor. Bundan dolayı tüketicilerin bir mağduriyeti söz konusu değil ve aynı faturayı ödüyor ancak operatörlerin ciddi bir kazancı söz konusu olabilir.


Mevzuata göre cep telefonu görüşmelerinden %25, data ve intermet hizmetlerinden de %5 oranında Özel İletişim Vergisi (ÖİV) alınıyor. %18 KDV ise bu oranın sonrasında uygulanıyor. Ayrıca elektronik yayın adı altında gazete, dergi, sinema, televizyon aboneliği gibi hizmetlerden ÖİV alınmıyor, KDV de %1 olarak uygulanıyor.

Ceza Gelebilir 

Habertürk’te paylaşılan habere göreyse bazı GSM operatörleri, Whatsapp, FaceTime gibi uygulamalarla konuşmaların yaygınlaşmasını bir gerekçe olarak gösterip, gerçekte internet kullanımı yüksek olmadığı halde faturalarda %25 vergiye tabi konuşmayı düşük tutup, %5 vergiye tabi veri kullanımını yüksek gösterdikleri iddia edilmiş. Hatta haberde bazı operatörler, elektronik yayın abonesi gibi faturalandırmalar da yapıyor denilmiş.


Maliye Bakanlığı bu gibi durumlardan dolayı ortaya çıkan kaybı araştırmak için attığı bu adımla nasıl bir netice elde eder kestirmek güç ancak Özel İletişim Vergisi’nin %5’ten %7.5 seviyesine çekilmesi de bu durumla ilintili olabilir. Maliye Bakanlığı olası tespiti durumunda operatörler ciddi bir para cezasıyla karşılaşabilir.


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Infinitum 1 yıl en beğenilen
Emin değilim ama Turkcell'in alakasız paketlerde bile 5 GB dergilik paketi vermesi bununla mı alakalı acaba?
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nietzsche55 1 yıl
Sizi FaceTime kurtardı ona göre
1 Yanıt Yanıtla +39
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zdniz 1 yıl
Devlet diyoki operatorlere yolsuzluk yapıyosunuz ama vergiyi arttırarak cezayı millete de vermiş oluyo böle şaçma bi sistem görmedim ben 80 milyon nufuslu bi ülkede o kadar vergiye ragmen açık veriyo ve hiçbir karşılıgı yoksa ne diyim ben.
Devlet diyoki operatorlere yolsuzluk yapıyosunuz ama vergiyi arttırarak cezayı millete de vermiş oluyo böle şaçma bi sistem görmedim ben 80 milyon nufuslu bi ül...
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2 Yanıt Yanıtla +29
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weirdo 1 yıl
O, bu bahane bu ara ciddi para lazım, kulak arkanıza sahip olun.
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KiriN 1 yıl
Ucu bize değmesin de
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righteous@ 1 yıl
Maliyenin zerre umursadığı yok milleti, çift vatandaşlığı olan Mehmet Şimşek canlı yayında açık açık teknenin battığını yeni vergi almaktan başka çare olmadığını söyledi..
ee tabii üretim yok, Mersin limanına tankerle saman geldi saman.. saman ithal etti bu ülke sonunda..
Satacak kurum desen kalmadı, heryer elden çıktı...Pırlantanın kdv sı hala sıfır iken senelik geliri 30 bin lirayı geçen çalışanların gelir vergisi kesintisi yüzde 30 a çıkarıldı sessizce kol gibi.. Diğer yandan suriyelilere TC kimliği verilmeye de hızla devam ediliyor.. malum 2019 seçimlerinde yeni mahsül oy gerekli..
Ha bu arada maliye yurtdışı internet sitelerinden yapılan alışverişlere ve ikinci el alışverişine de sağlam bir vergi hazırlığında..
Milleti resmen bokunda boğuyorlar bi yandan da vize kriziyle gündemi meşgul ediyolar, gariban asgari ücretli bırak yurtdışını kendi ülkesini tatil amaçlı bile gezemiyorken vize krizi çokta umrundaydı sanki..
Neyse uzatmayalım ver mehteri... Bize mehter lazım aga...
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pcwolf28 1 yıl
Şimdi de borçlarını siliyorlar, anlaşılan incelemeler bizi daha çok becermeleri için yapılıyor. Biz de bir halt çıkar sandık.
Adamlar güya bizden devlete ödemeleri için para alıyor ama devlet o parayı bunlardan almıyor, cehennemin dibine kadar yolunuz var
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Bloother 1 yıl
Bunu aylar önce söylemiştim. Yılbaşından beri böyle bu. Yeni mi anlamışlar?
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atilasat 1 yıl
yav minare kılıf meselesi işte. %7.5 'e arttırılan verginin kılıfı. donanımhaber de aracı olmuş.
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3arbar 1 yıl
dünyada faturalı paketler data üzerinden satılıyor diye biliyorum.genelde sınırsız konuşma oluyor paketlerde.fiyatların değişimi kaç gb internet almana göre değişiyor.
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netfaruk 1 yıl
Hükümet doğrudan halktan para istediğinde tepki alacağını gördü ve araya başkalarını koyup günah keçileri arıyor. Devlet operatöre giydirecek, operatör de bize. Durum bundan ibarettir.
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fthkn 1 yıl
Deprem vergisini çakallık yaparak ÖİV yaparsan herkes de senin yaptığın çakallığı taklit eder. İmam osurursa cemaat ne yapmaz?
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LambayaFunfDe 1 yıl
Merak ediyorum kaçırılan bir vergi değil de bizim paramız olsaydı bu özen gösterilecek miydi bu kadar denetim yapılacak mıydı
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