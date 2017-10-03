Maliye Bakanlığı’ndan GSM operatörlerine Whatsapp incelemesi

Son çalışma ise operatörlerin faturalarda yaptığı oynamalara ilişkin. İddialara göre operatörler, düşük vergi ödemek adına faturalardaki düşük vergiye tabi hizmetleri şişirdiği söyleniyor. Bundan dolayı tüketicilerin bir mağduriyeti söz konusu değil ve aynı faturayı ödüyor ancak operatörlerin ciddi bir kazancı söz konusu olabilir.
Mevzuata göre cep telefonu görüşmelerinden %25, data ve intermet hizmetlerinden de %5 oranında Özel İletişim Vergisi (ÖİV) alınıyor. %18 KDV ise bu oranın sonrasında uygulanıyor. Ayrıca elektronik yayın adı altında gazete, dergi, sinema, televizyon aboneliği gibi hizmetlerden ÖİV alınmıyor, KDV de %1 olarak uygulanıyor.
Ceza Gelebilir
Habertürk’te paylaşılan habere göreyse bazı GSM operatörleri, Whatsapp, FaceTime gibi uygulamalarla konuşmaların yaygınlaşmasını bir gerekçe olarak gösterip, gerçekte internet kullanımı yüksek olmadığı halde faturalarda %25 vergiye tabi konuşmayı düşük tutup, %5 vergiye tabi veri kullanımını yüksek gösterdikleri iddia edilmiş. Hatta haberde bazı operatörler, elektronik yayın abonesi gibi faturalandırmalar da yapıyor denilmiş.
Maliye Bakanlığı bu gibi durumlardan dolayı ortaya çıkan kaybı araştırmak için attığı bu adımla nasıl bir netice elde eder kestirmek güç ancak Özel İletişim Vergisi’nin %5’ten %7.5 seviyesine çekilmesi de bu durumla ilintili olabilir. Maliye Bakanlığı olası tespiti durumunda operatörler ciddi bir para cezasıyla karşılaşabilir.
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ee tabii üretim yok, Mersin limanına tankerle saman geldi saman.. saman ithal etti bu ülke sonunda..
Satacak kurum desen kalmadı, heryer elden çıktı...Pırlantanın kdv sı hala sıfır iken senelik geliri 30 bin lirayı geçen çalışanların gelir vergisi kesintisi yüzde 30 a çıkarıldı sessizce kol gibi.. Diğer yandan suriyelilere TC kimliği verilmeye de hızla devam ediliyor.. malum 2019 seçimlerinde yeni mahsül oy gerekli..
Ha bu arada maliye yurtdışı internet sitelerinden yapılan alışverişlere ve ikinci el alışverişine de sağlam bir vergi hazırlığında..
Milleti resmen bokunda boğuyorlar bi yandan da vize kriziyle gündemi meşgul ediyolar, gariban asgari ücretli bırak yurtdışını kendi ülkesini tatil amaçlı bile gezemiyorken vize krizi çokta umrundaydı sanki..
Neyse uzatmayalım ver mehteri... Bize mehter lazım aga...
Adamlar güya bizden devlete ödemeleri için para alıyor ama devlet o parayı bunlardan almıyor, cehennemin dibine kadar yolunuz var
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