Maliye Bakanlığı’ndan GSM operatörlerine Whatsapp incelemesi

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Maliye Bakanlığı, son dönemde özellikle dijital iletişim araçları ve dijital mecralar üzerinden elde edilen kazançların vergilendirilmesi konusunda son derece hassas bir tutum sergiliyor. Bu bağlamda hem tüketicilerin mağduriyetini önlemek hem de vergi kaçırılması durumlarını tespit etmek adına alışılmışın dışında denetimler yürütülüyor.





Son çalışma ise operatörlerin faturalarda yaptığı oynamalara ilişkin. İddialara göre operatörler, düşük vergi ödemek adına faturalardaki düşük vergiye tabi hizmetleri şişirdiği söyleniyor. Bundan dolayı tüketicilerin bir mağduriyeti söz konusu değil ve aynı faturayı ödüyor ancak operatörlerin ciddi bir kazancı söz konusu olabilir.





Mevzuata göre cep telefonu görüşmelerinden %25, data ve intermet hizmetlerinden de %5 oranında Özel İletişim Vergisi (ÖİV) alınıyor. %18 KDV ise bu oranın sonrasında uygulanıyor. Ayrıca elektronik yayın adı altında gazete, dergi, sinema, televizyon aboneliği gibi hizmetlerden ÖİV alınmıyor, KDV de %1 olarak uygulanıyor.

Ceza Gelebilir

Habertürk’te paylaşılan habere göreyse bazı GSM operatörleri, Whatsapp, FaceTime gibi uygulamalarla konuşmaların yaygınlaşmasını bir gerekçe olarak gösterip, gerçekte internet kullanımı yüksek olmadığı halde faturalarda %25 vergiye tabi konuşmayı düşük tutup, %5 vergiye tabi veri kullanımını yüksek gösterdikleri iddia edilmiş. Hatta haberde bazı operatörler, elektronik yayın abonesi gibi faturalandırmalar da yapıyor denilmiş.





Maliye Bakanlığı bu gibi durumlardan dolayı ortaya çıkan kaybı araştırmak için attığı bu adımla nasıl bir netice elde eder kestirmek güç ancak Özel İletişim Vergisi’nin %5’ten %7.5 seviyesine çekilmesi de bu durumla ilintili olabilir. Maliye Bakanlığı olası tespiti durumunda operatörler ciddi bir para cezasıyla karşılaşabilir.