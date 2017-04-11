Facebook'tan iş dünyasına yönelik ücretsiz platform

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Facebook geçtiğimiz yıl Workplace isimli platformunu tanıtarak başta Slack olmak üzere iş ve çalışma dünyasına yönelik platformlara darbe vurup bu geniş pazardan kendisine pay kapmak istemişti. Sosyal medya devi Booking.com, Danone, Oxfam gibi kurumların bu platformu kullanmasını sağlayarak iş dünyasına başarılı bir giriş yapmış olsa da şimdi daha fazlasını istiyor.





Ücretsiz Sürüm Pek Çok Özelliği Barındırıyor

''İş dünyasının Facebook'u'' olarak nitelendirilen ve platformdaki üyelerin çalışmalarıyla ilgili içeriklerini paylaştığı Workplace kısa bir süre sonra ücretsiz sürümüyle kullanıcı karşısına çıkacak. Bu ücretsiz sürümde; canlı video akışı, sesli ve görüntülü arama, sınırsız fotoğraf ve video depolama alanı gibi ücretli sürümde olan hizmetler kullanıcılara sunulurken; bazı yönetim ve takip araçlarının kullanımı ve G Suite gibi platformlarla entegrasyon imkanı sadece platform için ücret ödeyen kullanıcıların hizmetine sunulacak.





Facebook Workplace'in ücretsiz sürümünü ''Workplace Standard'' olarak adlandırırken ücretli sürümüne ise ''Workplace Premium'' diyecek. Özellikle küçük işletmelerin bu tarz platformlar için ödeme yapmaya pek yatkın olmaması şirketi bu yeni sürüme iten etkenlerin başında geliyor. Bununla birlikte Facebook'un, daha fazla kişinin Workplace'i deneyimlemesini sağlayarak ilerleyen zamanlarda insanların preimum sürüme geçmesine yönelik hamleler atabileceği düşünülüyor.





Facebook net bir tarih vermedi ancak, Workplace'in web sitesinde de yerini alan ücretsiz sürümün kısa bir süre içinde faaliyete geçmesi beklenirken Slack ve Microsoft'un geçtiğimiz ay tanıttığı Microsoft Teams platformu karşısında neler yapabileceği merak konusu.

http://mashable.com/2017/04/07/facebook-workplace-free-version/?utm_cid=hp-r-30#ncbllzSMUPqB