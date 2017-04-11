Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sosyal Medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Facebook'tan iş dünyasına yönelik ücretsiz platform

Şirketler iş dünyasına yönelik platformlar oluştururken Facebook da geçtiğimiz yıl kullanıma sunduğu Workplace isimli platformunun ücretsiz bir versiyonun tanıtılacağını açıkladı.
2 yıl
1,3b
1
4
sosyal medya
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Facebook'tan iş dünyasına yönelik ücretsiz platform
Tam Boyutta Gör
 

Facebook geçtiğimiz yıl Workplace isimli platformunu tanıtarak başta Slack olmak üzere iş ve çalışma dünyasına yönelik platformlara darbe vurup bu geniş pazardan kendisine pay kapmak istemişti. Sosyal medya devi Booking.com, Danone, Oxfam gibi kurumların bu platformu kullanmasını sağlayarak iş dünyasına başarılı bir giriş yapmış olsa da şimdi daha fazlasını istiyor.


Ücretsiz Sürüm Pek Çok Özelliği Barındırıyor  

''İş dünyasının Facebook'u'' olarak nitelendirilen ve platformdaki üyelerin çalışmalarıyla ilgili içeriklerini paylaştığı Workplace kısa bir süre sonra ücretsiz sürümüyle kullanıcı karşısına çıkacak. Bu ücretsiz sürümde; canlı video akışı, sesli ve görüntülü arama, sınırsız fotoğraf ve video depolama alanı gibi ücretli sürümde olan hizmetler kullanıcılara sunulurken; bazı yönetim ve takip araçlarının kullanımı ve G Suite gibi platformlarla entegrasyon imkanı sadece platform için ücret ödeyen kullanıcıların hizmetine sunulacak.


Facebook Workplace'in ücretsiz sürümünü ''Workplace Standard'' olarak adlandırırken ücretli sürümüne ise ''Workplace Premium'' diyecek. Özellikle küçük işletmelerin bu tarz platformlar için ödeme yapmaya pek yatkın olmaması şirketi bu yeni sürüme iten etkenlerin başında geliyor. Bununla birlikte Facebook'un, daha fazla kişinin Workplace'i deneyimlemesini sağlayarak ilerleyen zamanlarda insanların preimum sürüme geçmesine yönelik hamleler atabileceği düşünülüyor.


Facebook net bir tarih vermedi ancak, Workplace'in web sitesinde de yerini alan ücretsiz sürümün kısa bir süre içinde faaliyete geçmesi beklenirken Slack ve Microsoft'un geçtiğimiz ay tanıttığı Microsoft Teams platformu karşısında neler yapabileceği merak konusu.

http://mashable.com/2017/04/07/facebook-workplace-free-version/?utm_cid=hp-r-30#ncbllzSMUPqB Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
TheCapedCrusader 2 yıl
bela mıdır nedir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tugares 2 yıl
Her kuşun etini yiyen Facebook gözü havadaki leyleğe dikmiş :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Spider_hip 2 yıl
Şimdi nedir bu workplace diye inceledim de. Bildiğin kurum için hiyerarşi, iş planlaması, mesajlaşma yazılımını facebook workplace adı altında sanki çok süper, şekil bir şeymiş gibi yedirmişler. Facebook'un işi değil ki bu. Normal yazılımcının işi. Bu tarz yazılımların kuruma özel yazılması daha doğru. İyi bir php, asp yazılımcısı böyle bir şeyi daha da özelleştirilmiş, kuruma uygun bir şekilde yazabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmedaltair 2 yıl
Hayatımda gördüğüm en vizyonsuz firma açık ara facebook. Adamların çalıp çırpmadığı firma kalmadı neredeyse
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Drone satışları 2016'da iki katına çıktı 2 yıl Facebook'tan gazetecilere ''Facebook'u etkin kullanma'' kursu 2 yıl Air Force’un geliştirdiği pilotsuz F-16, karadaki hedefleri başarıyla vurabiliyor 2 yıl Windows Vista için yolun sonu geldi 2 yıl Boeing, 3D yazıcı ile uçakların üretim masraflarını düşürecek 2 yıl Google cinsiyet ayrımcılığı iddialarına yanıt verdi 2 yıl AMD Ryzen 5 geldi Intel Core i5 bitti! "Ryzen 5 1600x ve 1500x inceleme" 2 yıl LeEco 2 milyar dolarlık satın alımdan vazgeçti 2 yıl ZTE uygun fiyatlı Android Wear saatini tanıttı 2 yıl Netflix ve Amazon bu yıl video içeriğe 10 milyar dolar harcayacak 2 yıl Yerli gemisavar füze Atmaca'nın ilk fotoğrafı yayınlandı 2 yıl Snapdragon 835'li Xiaomi Mi 6, 19 Nisan'da tanıtılacak 2 yıl Kapıları ''akıllandıran'' sistem: Onlock 2 yıl Prisma geliştiricileri uygulamaya filtre mağazası ekledi 2 yıl Türk geliştiriciden farklı bir Flappy Bird denemesi 2 yıl Samsung’dan Grand Circle monitörler geliyor 2 yıl Google yeni Pixel telefonları için LG Display’e yatırım yapıyor 2 yıl Zorunlu trafik sigortasında tavan fiyatlar belli oldu 2 yıl SK Hynix sektörün ilk 72 katmanlı 3D NAND flash belleğini üretti 2 yıl Nesnelerin internetine 5 trilyon dolarlık harcama bekleniyor 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Facebook'tan iş dünyasına yönelik ücretsiz platform Sonraki Bilim insanları Dünya'nın mantosuna ilk kez inmeye hazırlanıyor 2 yıl Kendini yenileyen hidrofobik kaplama geliştirildi 2 yıl HTC'nin amiral gemi telefonu U Ultra mercek altında 2 yıl PSA Grubu otonom sürüşü ilk olarak DS markasıyla sunacak 2 yıl ABD seçimlerini etkilediği düşünülen Rus programcı gözaltına alındı 2 yıl Samsung Galaxy S8 ön siparişleri rekor kırıyor 2 yıl Uzun ömürlü bataryalar geliştirmenin sırrı yapraklarda saklı olabilir 2 yıl Kobo, sahip olduğunuz kitapların ucuz dijital kopyalarını satacak 2 yıl Thor: Ragnarok ilk tanıtım fragmanı karşınızda 2 yıl Facebook'un en kazançlı satın alımının perde arkası: Instagram'a 1 milyar dolar neden verildi? 2 yıl THY Genel Müdüründen İngiliz Büyükelçiye ''teknoloji yasağı'' göndermeli yanıt 2 yıl Tesla'dan yeni ve pratik güneş çatıları 2 yıl Vestel’den Toshiba satın almasıyla ilgili önemli açıklama 2 yıl ABD Suriye’yi vurdu, Tomahawk’ların üreticisi borsada coştu 2 yıl LG G6 ile ilgili merak edilen ne varsa bu videoda! Biz sorduk LG cevapladı 2 yıl Sinema ve televizyon dünyasından haftanın öne çıkan haberleri 2 yıl TUSAŞ, milli savaş uçağı için mühendis yetiştirecek 2 yıl Bükülebilir depolama bellekleri geliyor 2 yıl Toshiba bellek bölümünü yabancı bir şirkete satabilir 2 yıl Hackerler acil durum sirenlerini hackledi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cyberpunk 2077 E3 2019'da Oynanabilir
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim