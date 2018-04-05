Facebook'tan şok açıklama: Veri skandalı 87 milyon kullanıcıyı etkilemiş olabilir

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Facebook Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Cambridge Analytica veri skandalından 87 milyon kişinin etkilendiğine inandıklarını söyledi. Şirket daha önce ABD’deki son başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ın ekibi tarafından görevlendirilen İngiliz araştırma şirketinin, 50 milyondan fazla Facebook kullanıcısının verilerini usulsüz şekilde toplandığını tahmin ediyordu.Ayrıca Bkz. "Yeni Spider-Man oyunu Eylül ayında geliyor"
Facebook'un açıkladığı güncel rakam, üçüncü tarafların platformdaki kullanıcı verilerine erişimini kısıtlamak için attığı yeni adımları özetleyen bildirisinde yer alıyor. Sosyal medya devi Cambridge Analytica'nın kullanıcı verilerini uygunsuz bir şekilde alması ve Facebook söyledikten sonra bu bilgileri hala silmediğinin ortaya çıkmasının ardından kendisine karşı yöneltilen ağır eleştirilerin altından kalkma çabasında.
Facebook veri koruma politikasını katılaştırdı
Facebook, üçüncü taraf uygulama geliştiricilerine sunulan kişisel verileri kısıtlamak için bazı adımlar atmış durumda. Veri politikası değişikliklerinin bir parçası olarak artık Android kullanıcılarının bir yıldan daha eski arama ve metin günlüklerini silinecek. Facebook ayrıca e-posta adresi veya telefon numarasıyla kullanıcı arama özelliğini de devre dışı bırakacak.
Ayrıca sosyal medya devinin üçüncü taraf API'lerinde de ciddi erişim kısıtlamaları söz konusu. Etkinlikler API'sini kullanan uygulamalar artık konuk listesine veya duvar gönderilerine erişmeyecek. Gruplar API'si de benzer şekilde grubun üye listesine erişim sağlayamayacak. Bundan böyle üçüncü taraf uygulamaların dini ve politik görüş, ilişki durumu, arkadaş listeleri ve eğitim durumu gibi kişisel bilgilere erişimi de yasak.
https://newsroom.fb.com/news/2018/04/restricting-data-access/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yazınıza istinaden yanlış anlaşılma olabilmesi muhtemel. "yazarların" değil de, 'trollerin' demiş olsaydınız, belki yanlış anlaşılma olmayabilirdi.
Evet. Haklısınız. Günün 24 saati çalışanları vardır. Hulâsa ücretli çalışanlardır. Bırakınız olsun da. Emeğe saygı duymak gerekir. Çünkü DH sadece reklamlardan ibaret değildir. Güçlük çektiğiniz bir hususta nette bir tarama yaptığınız anda direkt olarak karşınıza çıkan bilgi paylaşım platformu DH olacaktır ki benim başıma yıllardır gelen şey :) Ne arasam DH' de buldum. Facebook ve Instagram gibi yerlerde değil :)
Mesajıma yanıt için teşekkür eder, iyi paylaşımlar dilerim. Sağlıcakla esen kalın :)
Her tür siyasi, askeri veya ticari bilgisi oturduğun yerden temin edebileceğin muazzam bir bilgi havuzu. Bu şirketlern hangi ülkede olursa olsun o ülke bu şirketi kullanmak isteyecektir. Elinde güç ve para da var ise bu şirket ülkenin hükümetine er yada geç kendini teslim edecektir.
Geriye tek bir şey kalıyor. Biz ait bütün gizli saklı her şeyin bilgisi birilerinin elide ise gelecegimizi nasıl dizayn edecekler acaba?
Bu gün sosyal medyada uygunsuz bir içeriği bulunan telefon mesajında uygunsuz bir durum yaratan birinin çocuğu veya sülalesinden birinin ileride yüksek mevikelere gelmesi sırf bu ellerinde verinın açıklanması baskısı ile mümkün olmayabilir mi?
Arkadaşlar, bence bu emperyal düzen insanlarının kurmuş olduğu Facebook gibi, Instagram gibi ne idüğü belirsiz paylaşım sitelerine itibar etmeyerek, DHmiz gibi forum sayfalarımıza ağırlık verelim.
İnanın dostlar; çok faydasını göreceksiniz.
Hem millî; hem yerli, hem kendi içimizden en değerli birilerine itibar edelim.
Saygılar...
Danışıklı dövüş hepsi, bilerek ve isteyerek veriyorlar bütünbilgileri
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