Facebook'tan şok açıklama: Veri skandalı 87 milyon kullanıcıyı etkilemiş olabilir

Facebook Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Cambridge Analytica veri skandalından 87 milyon kişinin etkilendiğine inandıklarını söyledi. Şirket daha önce ABD’deki son başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ın ekibi tarafından görevlendirilen İngiliz araştırma şirketinin, 50 milyondan fazla Facebook kullanıcısının verilerini usulsüz şekilde toplandığını tahmin ediyordu.

Ayrıca Bkz.

"Yeni Spider-Man oyunu Eylül ayında geliyor"

Facebook'un açıkladığı güncel rakam, üçüncü tarafların platformdaki kullanıcı verilerine erişimini kısıtlamak için attığı yeni adımları özetleyen bildirisinde yer alıyor. Sosyal medya devi Cambridge Analytica'nın kullanıcı verilerini uygunsuz bir şekilde alması ve Facebook söyledikten sonra bu bilgileri hala silmediğinin ortaya çıkmasının ardından kendisine karşı yöneltilen ağır eleştirilerin altından kalkma çabasında.

Facebook veri koruma politikasını katılaştırdı

Facebook, üçüncü taraf uygulama geliştiricilerine sunulan kişisel verileri kısıtlamak için bazı adımlar atmış durumda. Veri politikası değişikliklerinin bir parçası olarak artık Android kullanıcılarının bir yıldan daha eski arama ve metin günlüklerini silinecek. Facebook ayrıca e-posta adresi veya telefon numarasıyla kullanıcı arama özelliğini de devre dışı bırakacak.

Ayrıca sosyal medya devinin üçüncü taraf API'lerinde de ciddi erişim kısıtlamaları söz konusu. Etkinlikler API'sini kullanan uygulamalar artık konuk listesine veya duvar gönderilerine erişmeyecek. Gruplar API'si de benzer şekilde grubun üye listesine erişim sağlayamayacak. Bundan böyle üçüncü taraf uygulamaların dini ve politik görüş, ilişki durumu, arkadaş listeleri ve eğitim durumu gibi kişisel bilgilere erişimi de yasak.

https://newsroom.fb.com/news/2018/04/restricting-data-access/