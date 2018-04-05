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Facebook'tan şok açıklama: Veri skandalı 87 milyon kullanıcıyı etkilemiş olabilir

Facebook yayınladığı bildiride Cambridge Analytica tarafından 87 milyon kullanıcıya ait verilerin usulsüz kullanılmış olabileceğini söyledi. Daha önce bu rakamın 50 milyon olduğu açıklanmıştı.
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sosyal medya
Onur Seven
Haber Editörü
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Facebook Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Cambridge Analytica veri skandalından 87 milyon kişinin etkilendiğine inandıklarını söyledi. Şirket daha önce ABD’deki son başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ın ekibi tarafından görevlendirilen İngiliz araştırma şirketinin, 50 milyondan fazla Facebook kullanıcısının verilerini usulsüz şekilde toplandığını tahmin ediyordu.
Ayrıca Bkz. "Yeni Spider-Man oyunu Eylül ayında geliyor"
Facebook'un açıkladığı güncel rakam, üçüncü tarafların platformdaki kullanıcı verilerine erişimini kısıtlamak için attığı yeni adımları özetleyen bildirisinde yer alıyor. Sosyal medya devi Cambridge Analytica'nın kullanıcı verilerini uygunsuz bir şekilde alması ve Facebook söyledikten sonra bu bilgileri hala silmediğinin ortaya çıkmasının ardından kendisine karşı yöneltilen ağır eleştirilerin altından kalkma çabasında.

Facebook veri koruma politikasını katılaştırdı

Facebook, üçüncü taraf uygulama geliştiricilerine sunulan kişisel verileri kısıtlamak için bazı adımlar atmış durumda. Veri politikası değişikliklerinin bir parçası olarak artık Android kullanıcılarının bir yıldan daha eski arama ve metin günlüklerini silinecek. Facebook ayrıca e-posta adresi veya telefon numarasıyla kullanıcı arama özelliğini de devre dışı bırakacak.
Ayrıca sosyal medya devinin üçüncü taraf API'lerinde de ciddi erişim kısıtlamaları söz konusu. Etkinlikler API'sini kullanan uygulamalar artık konuk listesine veya duvar gönderilerine erişmeyecek. Gruplar API'si de benzer şekilde grubun üye listesine erişim sağlayamayacak. Bundan böyle üçüncü taraf uygulamaların dini ve politik görüş, ilişki durumu, arkadaş listeleri ve eğitim durumu gibi kişisel bilgilere erişimi de yasak.

https://newsroom.fb.com/news/2018/04/restricting-data-access/ Yorum Yaz
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stalker(1979) 1 yıl en beğenilen
Söyleyin lan verilerin hepsini mi verdiniz

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qeceninprensi 1 yıl MonitörKertenkelesi
"Ve işin kötüsü yerli ve milli bu yerlerde bu yazarların çoğu yabancı kuruluş ve ülkelere hizmet ediyor, çoğu da Türkçe bilen yabancı veya site sahibi yurt dışında yaşıyor!"
Yazınıza istinaden yanlış anlaşılma olabilmesi muhtemel. "yazarların" değil de, 'trollerin' demiş olsaydınız, belki yanlış anlaşılma olmayabilirdi.
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MonitörKertenkelesi 1 yıl qeceninprensi
Yazar gözüken troller daha doğru olur aslında.
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qeceninprensi 1 yıl MonitörKertenkelesi
Yıllardır DH takipçisiyim. DH kurucu ve çalışanlarının genelinin Türk geliştiricilerinden oluştuğunu bilmekteyim. Düşünceleriniz, site içerisinde eskiye nazaran şu anda daha hat safhada reklamlardan oluştuğu moralinizi bozabilir. Çünkü eskiden DH bu denli reklamlardan ibaret değildi. Fakat bu demek değildir ki bunca yoğun reklamların arkasında bir bit yeniği vardır.
Evet. Haklısınız. Günün 24 saati çalışanları vardır. Hulâsa ücretli çalışanlardır. Bırakınız olsun da. Emeğe saygı duymak gerekir. Çünkü DH sadece reklamlardan ibaret değildir. Güçlük çektiğiniz bir hususta nette bir tarama yaptığınız anda direkt olarak karşınıza çıkan bilgi paylaşım platformu DH olacaktır ki benim başıma yıllardır gelen şey :) Ne arasam DH' de buldum. Facebook ve Instagram gibi yerlerde değil :)
Mesajıma yanıt için teşekkür eder, iyi paylaşımlar dilerim. Sağlıcakla esen kalın :)
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MonitörKertenkelesi 1 yıl qeceninprensi
Siz yanlış anlamışsınız. Burada bahsedilen DH çalışanları değil, forum üyesi olan ama başka amaçlar içen çalışan algı yönetimi yapan Paralı Troll Yazarlar ve bu tür siteleri kullanma amaçları üzerine bir yazıydı. Site sahipleri olarak da başka sizelerden örnek vermeye çalıştım tam buradan değil. Belli ki troll kelimesini de bilmediğinizden bunu DH ekibi olarak algılamışsınız.
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MonitörKertenkelesi 1 yıl
Düşünüyorum da eğer Türkiye ABD'ni yerine dünyanın en güçlü ülkesi olsaydı ve dünyanın polisliğine soyunsaydı, elindeki en büyük güç olan facebook, google, whatsup, instagram gibi şirketlerin verileri ile dünyanın en büyük bilgi havuzunu kontrol etmek istemez miydi?
Her tür siyasi, askeri veya ticari bilgisi oturduğun yerden temin edebileceğin muazzam bir bilgi havuzu. Bu şirketlern hangi ülkede olursa olsun o ülke bu şirketi kullanmak isteyecektir. Elinde güç ve para da var ise bu şirket ülkenin hükümetine er yada geç kendini teslim edecektir.
Geriye tek bir şey kalıyor. Biz ait bütün gizli saklı her şeyin bilgisi birilerinin elide ise gelecegimizi nasıl dizayn edecekler acaba?
Bu gün sosyal medyada uygunsuz bir içeriği bulunan telefon mesajında uygunsuz bir durum yaratan birinin çocuğu veya sülalesinden birinin ileride yüksek mevikelere gelmesi sırf bu ellerinde verinın açıklanması baskısı ile mümkün olmayabilir mi?
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yimmasabi 1 yıl
Sanki Google, Microsoft ve diğerleri çok masum :) Bazı arkadaşlar Android telefonlarda cep mikrofonundan sizin dinlendiğiniz ve ona göre ürün reklamı geldiği ile ilgili güçlü deneyimleri var. Adam hiçbir yerde aramış sadece eşiyle konuşmuş ve o reklam gelmiş. Google arama ve mail vs. de cabası. Yuh yani !
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qeceninprensi 1 yıl
Tam yedi yıldır Facebook kullanmıyorum. Ayrıca Instagram' da hiç kullanmadım. Mutluyum, huzurluyum, relaxım ve kendimi muazzam derecede güvende hissediyorum.
Arkadaşlar, bence bu emperyal düzen insanlarının kurmuş olduğu Facebook gibi, Instagram gibi ne idüğü belirsiz paylaşım sitelerine itibar etmeyerek, DHmiz gibi forum sayfalarımıza ağırlık verelim.
İnanın dostlar; çok faydasını göreceksiniz.
Hem millî; hem yerli, hem kendi içimizden en değerli birilerine itibar edelim.
Saygılar...
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MonitörKertenkelesi 1 yıl qeceninprensi
Bu tür kullanıcı ve takip trafiği yüksek forum sitelerin yüzde yüz yerli olduğunu sanmak bence biraz saflık oluyor. Mesela E... Sözlük veya DH forumlarına girdiğinizde buralarda 24 saat mesai yapan ve yazan kişilere rastlarsınız. Bunlar işsiz boş insanlar değil bir hayli donanımlı kişiler ve bilgilerini 24 saat buralara ayırıyor ise bunun altında bir bit yeniği aramamak saçmalık olur. Bir çoğunun ücretli çalıştığı biliniyor, aylık kazançları var ve "at sahibine göre kişner" lafı burada geçerli. Özellikle siyasi forum ve başlıklarda bu "paralı troll" denilen yazarlardan bol bol var. Ve işin kötüsü yerli ve milli bu yerlerde bu yazarların çoğu yabanca kuruluş ve ülkelere hizmet ediyor, çoğu da Türkçe bilen yabancı veya site sahibi yurt dışında yaşıyor! Bunlar kendi kişisel izlenim ve görüşüm. Bu yüzden yerli ve milli diye bakmıyorum, dikkatli izliyorum. İşime gelene inanıyorum işime gelmeyene inanmıyorum, eliyorum. Trollenmek ve algı yönetimi internette en kolay şey haline geldi. Ki Türkiye Avrupada internet üzerinden trollenmek konusunda bir numara.

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TheLastNinja 1 yıl
baktılar 200 milyondan fazla kişinin bilgisi gitmiş, "ilk önce 50 milyon der sonrasında 87 milyon yapı veririz" diye düşünmüşler sanki.
Danışıklı dövüş hepsi, bilerek ve isteyerek veriyorlar bütünbilgileri
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JQKER 1 yıl
itiraf etmeleri neyi gösteriyor acaba. kolay kolay firmalar bunu itiraf etmez.
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Tugrul_512bit 1 yıl
Bizim nüfus kaçtı?
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interwap 1 yıl
Atı alan üsküdarı geçti.
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stalker(1979) 1 yıl en beğenilen
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