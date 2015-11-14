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Facebook'u bırak mutlu ol

Sosyal ağlar hayatımızın vazgeçilmezleri arasına girdi. Peki sosyal ağlarla bu kadar haşır neşir olmak duygularımızı nasıl etkiliyor? Yapılan araştırmalar aslında bilindik sonuçlar ortaya koyuyor.
3 yıl
6,5b
1
31
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Facebook'u bırak mutlu ol

Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal ağların bizi daha çok internete ve elektronik cihazlara bağladığı bir gerçek. Araştırmalar bu kadar çok bağlanmanın insanı mutsuzluğa sürükleyebileceğini gösteriyor. 

Kopenhag kaynaklı Mutluluk Araştırma Enstitüsü, yaptığı bir araştırmaya göre Facebook platformundan uzaklaşan kullanıcıların daha mutlu olduğunu tespit etmiş. Araştırma 1095 Danimarkalı Facebook kullanıcısı arasında yapılmış.

Araştırmada katılanların yüzde 94'ünün her gün sosyal ağı ziyaret ettiği görülmüş. Daha sonra katılımcılar iki gruba ayrılarak bir gruba Facebook ziyaretlerini devam ettirmeleri istenirken, diğer gruba da sosyal ağdan tamamen çıkmaları istenmiş. 

Bir hafta süren deneyler sonucunda Facebook hesabını kapatanların yüzde 88'i, kapatmayanların ise yüzde 81'i kendilerini mutlu hissettiklerini belirtmiş. Ayrıca hesabı kapatanların yüzde 41'i kendilerini endişeli hissederken, her gün ziyaret edenlerde bu oran yüzde 54 olmuş.

Kısıtlı bir grup ile yapıldığı için araştırma sonuçlarının geneli ilgilendirdiği söylenemez ancak farklı kuruluşlar tarafından yapılan araştırmalarda da sosyal ağ bağımlılığından kurtulan insanların hayata daha olumlu baktığı ve daha mutlu olduğu sık sık dile getiriliyor. Bu bakımdan sosyal ağlarla daha az haşır neşir olmanın insanları rahatlatacağı söylenebilir.  

http://bgr.com/2015/11/12/quit-facebook-be-happy/ Yorum Yaz
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Delikli Nane 3 yıl en beğenilen
dh yide bıraksak

edit: imla
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Allons-y 3 yıl
Facebook hesabını kapatanların yüzde 88'i, kapatmayanların ise yüzde 81'i kendilerini mutlu hissettiklerini belirtmiş.
Yani mutsuzsanız bunun facebook ile alakası yok başka yerlere bakın.
Facebook hesabını kapatanların yüzde 88'i, kapatmayanların ise yüzde 81'i kendilerini mutlu hissettiklerini belirtmiş.Yani mutsuzsanız bunun facebook ile ...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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wolf silver 3 yıl
İyide güzel kardeşim adamlar yanlış yerde uygulamislar. Adamlar zaten mutlu. Gelsinler bizim ülkemizde uygulasinlar.
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mert1907 3 yıl
Facebook'u gündemi takip etmek, ilginç bilgiler öğrenmek ve arkadaşlarla iletişime geçmek için kullanıyorum. Olay tamamen amaç meselesi. Doğru kullanıldığın da bi bilgi havuzu olarak görülebilir. Ama yine de nette neyin doğru neyin yanlış olduğu bilinemiyor olaya tarafsız bakmak lazım.
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napolyon07 3 yıl
3 yıl once hesaımı kapattım. Abzürüt, sacma seylerden kurtuldum ve cok rahatladım. Facede d.gunu olan arkadasına atılan facebook mesajı kadar samimiyetsiz bir davranıs bulamıyorum acıkcası. Yok katılıyorsanız like layın, yok 5000 likeye yol alıyoruz. 5 tane sehit verilmis adam fotograf koyuyor kınıyorsanız likeleyin vs? Ee like yaptık sonra ne olacak? O sehit aileleri mutlu mu olacak ? Yoksa sehidimizin ruhu mu huzura erecek? Cok sacma bir sistem facebook, zaten eskisi gibi te tutulmuyor. Video ve komik skecler arayanlar vimeo ya uye olabilir. Istemediğiniz kadar cesitli farklı keyifli videolar var. Facebooksuz mutluyum, kimse ne yaptıgımı gormuyor bilmiyor en guzeli de bu. Ben sultanahmete balık yemeye gitmisim 15 kisi like yapmıs neyime lazım?
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m_kalhan 3 yıl
Günaydın arkadaşlar;
Bende dün akşam bu konuyu okuduktan sonra facebook hesabımı dondurdum ve telefondan uygulamaları sildim. Hem ben hemde telefon rahatladı ??
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Patren 3 yıl
mutlu ulke zaten sasirmadim
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BekirTemel 3 yıl
Sosyal mecraların genelinden eli çekmek lazım mutlu olmak için bence k, bu ar insanlarda bu konuda büyük bir atılım olduğunu düşünüyorum,bir çok kişi hesapları donduruyor,kapatıyor.
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Umutcan 3 yıl
Bu ülkede Facebook'u bıraksan da mutlu olamazsın. Facebook'tan etkilenen kişiler de zaten egomanyak, bu platformu ego tatmini için kullanan kişilerdir.
Bu kişiler fotolarını paylaşıp alacakları beğeni için yaşarlar. Ben şahsen üniversitedeki paylaşım grubu bir de geyik için kullanıyorum. Hayatıma hiç bir etkisi yok.
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tavernac1 3 yıl
5 aydır kullanmıyorum kendimi daha rahat hissediyorum tekrar açmayı da düşünmüyorum. Ben Facebook'u kullanmayanların daha mutlu olacağına inanıyorum.Tavsiye ederim.
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manyakurt 3 yıl
Bende bir 2 yil falan once kapattim insanlar daha samimi daha guzel bence
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kadirirdem 3 yıl
Neden twitter degilde facebok...:D
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alito 3 yıl
Facebook kullanıcısıyım ama umrumda değil arkadaş, o kadar yani. Bakarım çıkarım ne olmuş ne bitmiş umrumda olmaz, böylede gamsız bir feysbuk kullanıcısıyım. Kısacası mutluyum
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lapatid 3 yıl
facebook kullanirken cekingen,asosyal,maddi durumum kötü ve sosyal olarak tam bir betaydim.Facebook'u kapatinca ozguvenim artti,daha cok calismaya basladim maddi olarak rahatladim,karsi cins beni daha ilgi cekici bulmaya basladi ve tamamen bir alfa oldum.
not:facebook kullanmiyorum
(bkz:kinaye)
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enevre 3 yıl
RevivaL
Ben kullanmaktan memnunum. İhtiyacım için kullanıyorum.

Ne için kullanıyorsunuz ayıptır sorması haber felan mı :)
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pisrabbit 3 yıl enevre
enevre
RevivaL
Ben kullanmaktan memnunum. İhtiyacım için kullanıyorum.

Ne için kullanıyorsunuz ayıptır sorması haber felan mı :)

Mesela ben artık eskisi kadar görüşmediğim dolayısıyla bir çok şeyden haberim olmayan arkadaşımın doğum evlendiğini, yeni iş yaptığını, sehrimi ziyaret ettiğini falan görebiliyorum. Bir şeyi beklerken milletin paylaşımlarına bakıp zaman öldürüp ya da gülebiliyorum. Bi de arada ruh halimi paylaşıyorum. O yüzden benim için az da olsa olumlu. Ama girmesem 3 ay umrumda da olmaz. Fotoğraf paylaşıp beğeni bekleme işine çok pis gıcığım :)
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