Facebook'u bırak mutlu ol

Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal ağların bizi daha çok internete ve elektronik cihazlara bağladığı bir gerçek. Araştırmalar bu kadar çok bağlanmanın insanı mutsuzluğa sürükleyebileceğini gösteriyor.





Kopenhag kaynaklı Mutluluk Araştırma Enstitüsü, yaptığı bir araştırmaya göre Facebook platformundan uzaklaşan kullanıcıların daha mutlu olduğunu tespit etmiş. Araştırma 1095 Danimarkalı Facebook kullanıcısı arasında yapılmış.





Araştırmada katılanların yüzde 94'ünün her gün sosyal ağı ziyaret ettiği görülmüş. Daha sonra katılımcılar iki gruba ayrılarak bir gruba Facebook ziyaretlerini devam ettirmeleri istenirken, diğer gruba da sosyal ağdan tamamen çıkmaları istenmiş.





Bir hafta süren deneyler sonucunda Facebook hesabını kapatanların yüzde 88'i, kapatmayanların ise yüzde 81'i kendilerini mutlu hissettiklerini belirtmiş. Ayrıca hesabı kapatanların yüzde 41'i kendilerini endişeli hissederken, her gün ziyaret edenlerde bu oran yüzde 54 olmuş.





Kısıtlı bir grup ile yapıldığı için araştırma sonuçlarının geneli ilgilendirdiği söylenemez ancak farklı kuruluşlar tarafından yapılan araştırmalarda da sosyal ağ bağımlılığından kurtulan insanların hayata daha olumlu baktığı ve daha mutlu olduğu sık sık dile getiriliyor. Bu bakımdan sosyal ağlarla daha az haşır neşir olmanın insanları rahatlatacağı söylenebilir.

http://bgr.com/2015/11/12/quit-facebook-be-happy/