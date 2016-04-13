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Facebook'un 10 yıllık yol haritası

Facebook tarafından gerçekleştirilen F8 Geliştirici Konferansı'nda sosyal ağın önümüzdeki 10 yıllık gelişim planı açıklandı. Şirketin yol haritası ve konferansın satır başları haberimizde...
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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sosyal medya
Onur Seven
Haber Editörü
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Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, sosyal ağın önümüzdeki 10 yıl içerisindeki yol haritasını aktarmak üzere şirketin F8 Geliştiriciler Konferansında sahne aldı. Teknoloji konusunda girmeden önce kısaca göçmen sorunlarına değinen Zuckerberg üstü kapalı şekilde başkan adayı Donald Trump'ı hedef alan açıklamalar yaptı. Daha sonra ise Facebook'un büyük 10 yıllık planını açıkladı.
Zuckerberg, uzun vadede VR/AR (Sanal Gerçeklik/Arttırılmış Gerçeklik), AI (Yapay Zeka) ve Connectivity (Bağlanabilirlik) kavramlarına odaklandıklarını ve sosyal ağın geleceğinde bunların büyük rol oynayacağını belirtti. Facebook CEO'su daha sonra "Messenger Platform" olarak adlandırılan ve geliştiricilerin işletmeler için AI (yapay zeka) odaklı sohbet botları (chatbot) oluşturulmasına yardımcı olacak bir platform duyurdu. Ayrıca Messenger ekibi tarafından birkaç bot gösterildi.
Ayrıca Bkz. "Facebook artık kullanıcılara hava durumunu da bildirecek"
1-800-Flowers için oluşturulan bot sipariş için arama yapma ve hatta uygulama açma gereksinimini ortadan kaldırarak çiçek siparişi verebilme imkanı sağlıyor. Sosyal dev F8 konferansında ayrıca 360 derecelik video çekimi için kendi bünyesinde geliştirdiği Surround 360 isimli yeni bir sanal gerçeklik kamerası tanıttı. Şirket kameranın firmware yazılımını açık kaynak hale getirmeyi ve bu yaz GitHub üzerine yüklemeyi planlıyor.
Facebook aynı zamanda geliştiricilerin, bir kaç gün önce Android ve iOS platformlarına eklenen Facebook'un yeni canlı video akışı özelliğinden yararlanabilecek uygulamalar oluşturmak için kullanabilecekleri Live API isimli yeni bir ürün duyurdu. Yenilikler arasında mobil uygulamalar için alıntı paylaşımını kolaylaştıracak "Quote Sharing" isimli bir özellik de var. Bu yıl F8'de başlatılan bir diğer araç olan "Free Basics Simulator & Demographic Insights" ise geliştiricilerin uygulamalarını düşük internet bağlantı hızlarına göre optimize edebilmelerini sağlıyor.

http://news.softpedia.com/news/highlights-from-facebook-f8-developer-conference-2016-502861.shtml Yorum Yaz
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montevo 3 yıl en beğenilen
gelecek 10 yılda ebelerimizi de bulacak feysbuk.oto manita programı gelecek.
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by.eralp 3 yıl
mmnder16
Benim dikkatimi çeken adam takım elbise giymiyor ;) demek ki neymiş işin sırrı elbisede değil kullanmayı unuttuğumuz kafamızın içindekindeymiş ;)[/quo
Biraz geç oldu ama bizde öğreniyoruz yavaştan :)
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SEO-Uzmanı 3 yıl
10 yıl içinde merkezi sunucu üzerinden sosyal medya ağı diye bir şey kalmayacak
10 yıl içinde herkes kendi mobil telefonu üzerinden sınırlandırılmamış paylaşımlar yapacak ; çünkü gelecek, sınırları ortada kaldırır ! çünkü insanın doğası bunun üzerine kurulu .!
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turevs 3 yıl
Türkiye de ne şekil olunur bilinmez..



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serafon 3 yıl
mmnder16
Benim dikkatimi çeken adam takım elbise giymiyor ;) demek ki neymiş işin sırrı elbisede değil kullanmayı unuttuğumuz kafamızın içindekindeymiş ;)

bu adamlar sadece sunucu, bu zavallı çocuğun bir şey yaptığı yok merak etme. Arkada devasa bir organizasyon var.
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mmnder16 3 yıl
Benim dikkatimi çeken adam takım elbise giymiyor ;) demek ki neymiş işin sırrı elbisede değil kullanmayı unuttuğumuz kafamızın içindekindeymiş ;)
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B.N.Y 3 yıl
facebook 10 yıl içinde uzaya da çıksa, biz yine yediğimiz içtiğimizi paylaşmak için kullanacaz.
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montevo 3 yıl en beğenilen
gelecek 10 yılda ebelerimizi de bulacak feysbuk.oto manita programı gelecek.
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