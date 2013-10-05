Facebook'un Windows Phone 8 uygulaması güncellendi

Haber Editörü
Dünyanın en büyük sosyal ağlarından Facebook'un mobil platformlarda yer alan uygulamaları yenilenmeye devam ediyor. Son olarak Microsoft tarafından geliştirilen Windows Phone 8 uygulaması güncellenen servis, 5.1 sürümüyle yeni özelliklere kavuşmuş durumda.
5.1 sürümüyle içerisine yeni dil seçenekleri eklenen ve bu sayede toplamda 19 farklı dile (Türkçe mevcut) destek veren Facebook Windows Phone 8 uygulaması, ayrıca mesaj üzerinde çoklu fotoğraf gönderme özelliği, arkadaşlık takibini bırakma ve beğenmekten vazgeç butonları yanında navigasyon, yer bildirimi, etiketleme ve performans geliştirmeleri ile eskiye oranla daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabiliyor.
Ücretsiz olarak elde edilen Facebook Windows Phone 8 uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.
http://blogs.windows.com/windows_phone/b/windowsphone/archive/2013/10/04/facebook-update-brings-new-photo-features-languages.aspx Yorum Yaz Paylaş Tweetle
aynen bende de öyle karoda gözüküyor ama bildirim yok
Telefonu sallayınca sohbet listesi yenileniyor.
Buna tamamen katılıyorum.Twtitter , Vine , İnstagram hepsinde kocaman kocaman bildirim şeritleri var , programları Flat Tasarım yaptılar ama şu şeritlere bi çare bulsunlar.
Ayrıcada WP8 özel tasarım var , iOS7 özel tasarım var , ama malesefki Android uygulaması tasarımı çok kötü.
Laptopta, telefonda sürekli bir güncelleme. Artık ne içerdiğine bakmıyorum bile.