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Facebook'un Windows Phone 8 uygulaması güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Facebook'un Windows Phone 8 uygulaması güncellendi
Dünyanın en büyük sosyal ağlarından Facebook'un mobil platformlarda yer alan uygulamaları yenilenmeye devam ediyor.  Son olarak Microsoft tarafından geliştirilen Windows Phone 8 uygulaması güncellenen servis, 5.1 sürümüyle yeni özelliklere kavuşmuş durumda.

5.1 sürümüyle içerisine yeni dil seçenekleri eklenen ve bu sayede toplamda 19 farklı dile (Türkçe mevcut) destek veren Facebook Windows Phone 8 uygulaması, ayrıca mesaj üzerinde çoklu fotoğraf gönderme özelliği, arkadaşlık takibini bırakma ve beğenmekten vazgeç butonları yanında navigasyon, yer bildirimi, etiketleme ve performans geliştirmeleri ile eskiye oranla daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabiliyor.

Ücretsiz olarak elde edilen Facebook Windows Phone 8 uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.


http://blogs.windows.com/windows_phone/b/windowsphone/archive/2013/10/04/facebook-update-brings-new-photo-features-languages.aspx Yorum Yaz
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71212514 5 yıl
aenescan1994


donanımcı123

Facebooktan gelen mesajlar bildirim olarak gelmiyor artık, bir ayar mı yapmak mı gerekiyor?

Ben 3 haftadır betada bu versiyonu kullanıyorum, hala düzeltemedim onu, bildirim gelmiyor, sadece karo sayısı çıkıyor üstte gözükmüyor

aynen bende de öyle karoda gözüküyor ama bildirim yok
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aenescan1994 5 yıl
Bir de pil tasarrufu açıkken bile bildirim geliyor bazen ne ayak bu uygulama ya
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gentleman_ 6 yıl
Keşke bildirimler zamanında gelse de Türkçe olmasa da olurdu.
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fatihhtc2 6 yıl
Acaba facebook android uygulamasini da google kendi uretse daha stabil olmazmydi??
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scherlook 6 yıl
Son güncellemeyle sallayınca yenilenmiyor
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Nelson Muntz 6 yıl
Hayırlı olsun phone8ciler
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scherlook 6 yıl
Bu güncellemeyle bildirim sorunu hala giderilmemiş. Bildirimler hala gelmiyor. Ayrıca sağ taraftaki sohbet bolumu yenilenmiyor. Programı kullanan arkadaşlar geri bildirimden bu sorunları yazıp gönderirseniz düzeltme ihtimalleri daha yüksek.
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oltanoltan 6 yıl scherlook
scherlook
Bu güncellemeyle bildirim sorunu hala giderilmemiş. Bildirimler hala gelmiyor. Ayrıca sağ taraftaki sohbet bolumu yenilenmiyor. Programı kullanan arkadaşlar geri bildirimden bu sorunları yazıp gönderirseniz düzeltme ihtimalleri daha yüksek.

Telefonu sallayınca sohbet listesi yenileniyor.
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RockConn 6 yıl
Haberdeki yanlışa değinmek gerekirse, uygulamayı sanki Facebook yapmış gibi veriliyor oysa ki uygulama Microsoft'un yapmış olduğu resmi Facebook uygulaması :)
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caglet 6 yıl
Vasto Lorde
şu üstteki mesajlar bildirimler kısmının olduğu mavi yer çok kalın değil mi ya ? rahatsız edici derecede büyük boşuna yer kaplıyor

Buna tamamen katılıyorum.Twtitter , Vine , İnstagram hepsinde kocaman kocaman bildirim şeritleri var , programları Flat Tasarım yaptılar ama şu şeritlere bi çare bulsunlar.
Ayrıcada WP8 özel tasarım var , iOS7 özel tasarım var , ama malesefki Android uygulaması tasarımı çok kötü.
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donanımcı123 6 yıl
Facebooktan gelen mesajlar bildirim olarak gelmiyor artık, bir ayar mı yapmak mı gerekiyor?
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71212514 6 yıl
Daha iyi olmuş eskiden çok yavaş yükleniyordu yeni gonderiler
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Kulak Misafiri 6 yıl
Bilgi için teşekkürler.

Laptopta, telefonda sürekli bir güncelleme. Artık ne içerdiğine bakmıyorum bile.
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