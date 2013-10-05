Facebook'un Windows Phone 8 uygulaması güncellendi

Dünyanın en büyük sosyal ağlarından Facebook'un mobil platformlarda yer alan uygulamaları yenilenmeye devam ediyor. Son olarak Microsoft tarafından geliştirilen Windows Phone 8 uygulaması güncellenen servis, 5.1 sürümüyle yeni özelliklere kavuşmuş durumda.





5.1 sürümüyle içerisine yeni dil seçenekleri eklenen ve bu sayede toplamda 19 farklı dile (Türkçe mevcut) destek veren Facebook Windows Phone 8 uygulaması, ayrıca mesaj üzerinde çoklu fotoğraf gönderme özelliği, arkadaşlık takibini bırakma ve beğenmekten vazgeç butonları yanında navigasyon, yer bildirimi, etiketleme ve performans geliştirmeleri ile eskiye oranla daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabiliyor.





Ücretsiz olarak elde edilen Facebook Windows Phone 8 uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.





http://blogs.windows.com/windows_phone/b/windowsphone/archive/2013/10/04/facebook-update-brings-new-photo-features-languages.aspx