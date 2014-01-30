Facebook'un aylık mobil kullanıcı sayısı 945 milyona yükseldi





Dünyanın en büyük sosyal ağı konumunda olan ve büyümeye devam eden Facebook, mali tablolarında da rekor gelir elde etmeye başladı.





Firmanın açıkladığı geçen yılın son çeyrek mali tablolarında 2.5 milyar dolar gelir elde edilirken, 1.1 milyar dolar faaliyet karına ulaşıldı. Tüm yıla bakıldığında gelir 7.87 milyar dolar, faaliyet karı ise 2.8 milyar dolar oldu. Firmanın yıllın gelir artışı yüzde 55 olarak gerçekleşti.





Firma aylık aktif kullanıcı sayısını 1.23 milyara yükseltti. Yıl bazında yüzde 16 artış yaşandı. Ağın günlük aktif kullanıcı sayısı ise 757 milyon olarak gerçekleşti. Mobil aylık kullanıcı sayısı yüzde 39 artışla 945 milyona, günlük aktif kullanıcı sayısı ise yüzde 49 artışla 556 milyona yükseldi. Firmanın mobil platformlara yaptığı yatırım fazlasıyla karşılığını verdi.





Özellikle mobil kullanıcı sayısındaki artış ve firmanın mobil reklam ağına önem vermesi mobil reklam gelirlerini 1.2 milyar dolara çıkardı. Tüm reklam gelirleri ise 2.34 milyar dolar oldu.





Hisse senetleri 20 cent değerlenen Facebook'un sonraki hedefi ise geri kalan dünya nüfusunu internete ve dolayısıyla kendi ağına bağlamak.

http://files.shareholder.com/downloads/AMDA-NJ5DZ/2927994962x0x721811/f028299e-a5b9-4ed5-9a2d-e3f0923ef261/FacebookReportsFourthQuarterAndFullYear2013Results.pdf