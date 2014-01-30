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Facebook'un aylık mobil kullanıcı sayısı 945 milyona yükseldi

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Facebook'un aylık mobil kullanıcı sayısı 945 milyona yükseldi

Dünyanın en büyük sosyal ağı konumunda olan ve büyümeye devam eden Facebook, mali tablolarında da rekor gelir elde etmeye başladı.

Firmanın açıkladığı geçen yılın son çeyrek mali tablolarında 2.5 milyar dolar gelir elde edilirken, 1.1 milyar dolar faaliyet karına ulaşıldı. Tüm yıla bakıldığında gelir 7.87 milyar dolar, faaliyet karı ise 2.8 milyar dolar oldu. Firmanın yıllın gelir artışı yüzde 55 olarak gerçekleşti.

Firma aylık aktif kullanıcı sayısını 1.23 milyara yükseltti. Yıl bazında yüzde 16 artış yaşandı. Ağın günlük aktif kullanıcı sayısı ise 757 milyon olarak gerçekleşti. Mobil aylık kullanıcı sayısı yüzde 39 artışla 945 milyona, günlük aktif kullanıcı sayısı ise yüzde 49 artışla 556 milyona yükseldi. Firmanın mobil platformlara yaptığı yatırım fazlasıyla karşılığını verdi. 

Özellikle mobil kullanıcı sayısındaki artış ve firmanın mobil reklam ağına önem vermesi mobil reklam gelirlerini 1.2 milyar dolara çıkardı. Tüm reklam gelirleri ise 2.34 milyar dolar oldu. 

Hisse senetleri 20 cent değerlenen Facebook'un sonraki hedefi ise geri kalan dünya nüfusunu internete ve dolayısıyla kendi ağına bağlamak. 

http://files.shareholder.com/downloads/AMDA-NJ5DZ/2927994962x0x721811/f028299e-a5b9-4ed5-9a2d-e3f0923ef261/FacebookReportsFourthQuarterAndFullYear2013Results.pdf Yorum Yaz
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gcb1903 5 yıl en beğenilen
Saçmalık gibi geliyor bana.
Bir furya başladı feysbuk diye üye olduğumda ingilizceydi tabi bizde lisedeyiz üye olduk.
O zamanlar güzeldi. Son bir iki senedir neredeyse hiç girmiyorum.
İnstegram diye bir saçmalık başladı.
Aslında amaç güzel ama insanlar saçma kullanıyor.
Her saat bir kaç foto yükleyenler var.
Şaka gibi mahallede görüyorum özellikle liseliler sokakta parkta durmadan ellerinde telefon foto çekiliyorlar.
Biz mi çok düz adamız bu gençlik mi fazla yamuk ayıt edemiyorum.
Saçmalık gibi geliyor bana.Bir furya başladı feysbuk diye üye olduğumda ingilizceydi tabi bizde lisedeyiz üye olduk.O zamanlar güzeldi. Son bir iki sen...
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Ramiz Karaeski 5 yıl
android uygulamasi cok ram yiyor yahu kaliteli telefon olmayinca sorun oluyor.
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Dark Knıght 5 yıl
bende kullanmıyorum
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okan_cehapelioglu 5 yıl
androidde adam gibi bi uygulama yapın önce o kadar para kazanıyorsunuz
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losttime35 5 yıl
Facebook a giren her gercek kisinin 10 tanede fake hesabi oldugunu varsayalim yakinda dunya nufusunu gecmesinide normal karsilamak lazim bu durumda.
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E_Aydin35 5 yıl
Bugün internet altyapısı olan çoğu telefon; hatta hepsi facebook'a bağlanabiliyor..
Bu sayının 1 milyarın üstüne kadar yolu var.
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Leskodjer 5 yıl
Nesi bu kadar seviliyor Facebook'un anlamıyorum. Hele şu uygulaması tam nefret ettirmelik.
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Master_Evil 5 yıl
1 milyara kadar yolu var
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mustiki212 5 yıl
Uzun süredir faceboku takip ettik..baktık ortalık iice nane molla oldu..tümden kapadım... Artıkın kpss zamanı...:D
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gcb1903 5 yıl en beğenilen
Saçmalık gibi geliyor bana.
Bir furya başladı feysbuk diye üye olduğumda ingilizceydi tabi bizde lisedeyiz üye olduk.
O zamanlar güzeldi. Son bir iki senedir neredeyse hiç girmiyorum.
İnstegram diye bir saçmalık başladı.
Aslında amaç güzel ama insanlar saçma kullanıyor.
Her saat bir kaç foto yükleyenler var.
Şaka gibi mahallede görüyorum özellikle liseliler sokakta parkta durmadan ellerinde telefon foto çekiliyorlar.
Biz mi çok düz adamız bu gençlik mi fazla yamuk ayıt edemiyorum.
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dejavu 5 yıl
Çevremde gördüğüm ve bende de olan sey artık facebook a ilgi azaldigi yonunde. Eskisi gibi paylaşım falan yapılmıyor. Fotoğraf instagramdan durum guncellemesi twitterdan yapiliyor. Günde 1 2 kez anca bakıyorum artık.
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xxbymanxx 5 yıl
Facebook spam merkezine döndü.
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sniko1 5 yıl
Kullanıcı sayısının azalması lazımdı ama...
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