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Facebook'un ilk başkanı Sean Parker sosyal ağlardan şikayetçi

2004-2006 yıllarında Facebook'un başkanlığını yapan Sean Parker, Facebook'un insanların zamanını ve bilinçlerini tüketme üzerine kurulduğunu açıkladı. Parken başkanken yaptıklarından da pişman.
1 yıl
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sosyal medya
Furkan Babur
Yazar
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Facebook'un ilk başkanı Sean Parker sosyal ağlardan şikayetçi
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İki milyarın üstünde aktif kullanıcıya sahip olan Facebook, günümüzün en kalabalık sosyal platformu. Facebook'un ilk başkanı olan ve Facebook henüz bugünkü kadar popüler değilken 2004-2006 yıllarında şirketin başkanlık koltuğunda oturan Sean Parker ise sosyal medyadan ve Facebook'un gelmiş olduğu noktadan endişe duyuyor. Facebook'tan ayrıldıktan sonra Spotfiy'ın erken dönem yatırımcılarından olan ve yönetim kurulunda görev yapan Parker, sosyal ağların insanları kendisine çektiğini ve insan beynine zarar verdiğini düşünüyor.


İnsanların Zamanını Tüketme Üzerine Kurulu 

Sosyal medyadaki, sosyal medyayı reddeden kişilerden biri olduğunu açıklayan Parker, kendisinin de geçmiş dönemlerde sahip olduğu düşünceyi şiddetli bir şekilde eleştiriyor. Facebook başkanıyken kendisine, ''Gerçek hayattaki etkileşime değer veriyorum, anı değerlendiriyorum, samimiyete değer veriyorum.'' diyen birisi olduğunda ''Eninde sonunda seni alacağız.'' şeklinde cevap verdiğini itiraf ederek insanları Facebook'a toplama amacı güttüğünü dile getiriyor. Parker ayrıca Facebook gibi sitelerin öncelikli hedefinin, kullanıcıların web sitelerinde olabildiğince fazla zaman geçirmesini sağlamak olduğunu belirtiyor. Beğenme ve yorum yapma gibi özelliklerin de bu hedefe hizmet ettiğini vurgulayan Parker, böylece insanların siteyle olan bağının derinleştiğini düşünüyor.


Facebook'un ilk zamanlarındaki bakış açısının ''İnsanların zamanlarını ve bilinçlerini mümkün olduğunca fazla nasıl tüketebiliriz?'' sorusuna yanıt aramak olduğunun altını çizen eski yönetici, platforma eklenen her yeni özellikle insanların platformu daha fazla sevmelerini ve içerik üretmelerini sağladıklarını açıkladı. Facebook'un dev kullanıcı kitlesinin beklenmedik sonuçlar doğurabileceğini ve Facebook başkanıyken bunu anlayıp anlamadığından emin olamadığını ifade eden Sean Parker, Facebook ve diğer sosyal ağlar için ''Çocuklarımızın beynine neler yaptığını ancak Tanrı bilir.'' dedi.


Sean Parker geçtiğimiz yıl bir kanser araştırma enstitüsü kurdu ve şu sıralar ağırlıklı olarak bu enstitüyle ilgileniyor. Yine de daha önceki dönemlerde yaptığı davranışlardan pişmanlık duyan 38 yaşındaki hayırsever; kendisi ve Mark Zuckerberg gibi Facebook ekibinin platformun insanların zamanlarını ve beyinlerini kısıtlamak adına kurulduğunu anlamalarına rağmen yine de bu amaç doğrultusunda çalıştıklarını itiraf etti. 


https://gizmodo.com/former-facebook-president-admits-its-exploiting-a-vulne-1820288223?utm_campaign=socialflow_gizmodo_twitter&utm_source=gizmodo_twitter&utm_medium=socialflow Yorum Yaz
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kadirirdem 1 yıl
Bence adam haklı,yeri geliyor saatlerimizi geçiriyoruz.
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suslu76 1 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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Kerim5100 1 yıl
E çok meşgul ediyorsa feragat etsin haklarından. Hisse senetlerini satıp Afrikalılara yardım etsin hadi :D
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sniper23 1 yıl Kerim5100
Kerim5100
E çok meşgul ediyorsa feragat etsin haklarından. Hisse senetlerini satıp Afrikalılara yardım etsin hadi :D

Hazıra dağlar dayanmaz.
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mementopolis 1 yıl
Sean Parker'i Alkisliyorum zira genel kanida bu yönde. insanlarin gözüne reklamlari sokmak icin bile deney olarak kullaniyorlar zira; insanlarin sosyal aglarda yapdiklari tüm aktiviteler ve alinan cerezler bu yönde.
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