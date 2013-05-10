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Facebook'un, sosyal harita uygulaması Waze'i satın alacağı iddia ediliyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
319
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Facebook'un, sosyal harita uygulaması Waze'i satın alacağı iddia ediliyor

İlk başlarda kullanıcıların haritada ucuz benzin istasyonlarını işaretleme imkanı vererek yayın hayatına başlayan Waze, kısa süre içerisinde pek çok ilgi noktasının kullanıcılar tarafından eklendiği dev bir veritabanına dönüştü.

Haritalama şirketlerinin güncelleyemediği ve ekleme yapamadığı pek çok noktayı kullanıcıları vasıtasıyla ekleyen ve ayrıntılı haritalar sunmaya başlayan Waze, bilindiği gibi Apple haritaların geliştirilmesine de katkıda bulundu. Uygulama 45 milyon kullanıcı sayısına ulaşırken ayrıca gerçek zamanlı trafik bilgisi de sunmaya başladı.

Apple tarafından satın alınacağı gündeme gelen İsrailli Waze, bu kez başka bir satın alma girişiminin daha konusu oldu.

Reuters tarafından verilen bilgiye göre sosyal ağ devi Facebook, Waze'i satın almak için görüşmelere başlamış durumda. Facebook satın alma bedeli için 800 milyon dolar - 1 milyar dolar arasında bir meblağı gözden çıkarmış durumda. Görüşmelerin yaklaşık altı aydır devam ettiği dile getiriliyor. Facebook ve Waze bir süredir sürüş bilgilerinin paylaşılması konusunda işbirliği içerisindeydi.

Waze'in daha önce satın alma girişimlerini kabul etmediği biliniyor. Ancak işlem gerçekleşirse, Facebook'un Instagram'dan sonra satın aldığı ikinci büyük uygulama olacak. Henüz firmalardan resmi bir açıklama yok.


http://www.phonearena.com/news/Facebook-in-talks-to-buy-crowdsourced-traffic-app-Waze-for-up-to-1-billion_id42806 Yorum Yaz
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